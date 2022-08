Oktoberfest wie in vergangenen Zeiten

Manch Einheimischer hat jahrelang einen weiten Bogen um die Wiesn gemacht: zu voll, zu laut, zu kommerziell. Doch seit 2010 das 200-jährige Bestehen des Oktoberfests erstmals mit der Oidn Wiesn gefeiert wurde, gibt es eine Alternative: Hier, am separierten Gelände (Achtung: drei Euro Eintritt), lässt es sich etwas geruhsamer feiern. Manch einer hat so seine Liebe zum Oktoberfest wiederentdeckt.

Das Festzelt Tradition, das größte Bierzelt auf der Oidn Wiesn, wirbt mit dem Spruch "Zurück zur Gemütlichkeit". Und das völlig zu Recht: Hier gibt es traditionelle Blasmusik, Bier aus Steinkrügen und echte Goaßlschnoizer. (Für alle Nicht-Bayern: Das sind Burschen in Tracht, die ihre Peitschen im Takt schnalzen lassen.) Viele Besucher kommen in echter Tracht - nicht in den chinesischen Billigdirndln.

Speisekarte im Festzelt Tradition

Kulinarisch ist alles - wie der Name vermuten lässt - sehr traditionell gehalten: Brotzeit- und Wurstgerichte, Steckerlfisch, Hendl, Schweinshaxe und alle erwartbaren bayerischen Klassiker. Für Vegetarier und Veganer gibt es ein paar wenige Gerichte.

Öffnungszeiten und Zeltinfos

Das Bier der Augustiner-Brauerei kommt hier nicht aus einem Stahltank, sondern wird aus Holzfässern gezapft. Im Festzelt Tradition ist Platz für 5000 Personen und für weitere 2700 im Biergarten. Geöffnet hat es ab 10 Uhr, Schankschluss ist um 21:30 Uhr.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Festzelt Tradition sein ganz eigenes Anzapfritual.

Mehr Infos gibt es unter http://www.oktoberfestzelt-tradition.de/.

Die Wiesn-Zelte im Porträt

Armbrustschützen-Festhalle

Augustiner Festhalle

Bräurosl

Fischer Vroni

Hacker-Festzelt

Hofbräu Festzelt

Käfers Wiesn-Schänke

Löwenbräu-Festhalle

Marstall-Zelt

Ochsenbraterei

Festhalle Schottenhamel

Schützen-Festzelt

Paulaner Festzelt

Kufflers Weinzelt

Oide Wiesn

Festzelt Tradition

Herzkasperlzelt

Volkssängerzelt Schützenliesl

Museumszelt