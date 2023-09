Von Kathrin Aldenhoff

Weil das Wetter so schön war und weil es doch einfach dazugehört, ist die 87-jährige Frieda Vogl mit ihrem Lebensgefährten Hans Fuchs in die Krinoline gestiegen. Sie ist nur zwölf Jahre jünger als das Fahrgeschäft, das es seit 99 Jahren auf dem Oktoberfest gibt. Vogl war 18, als sie das erste Mal dort war. Da war sie gerade nach München gezogen. "Natürlich war ich da sofort auf der Wiesn", sagt sie und lacht. Die Fahrt in der Krinoline hat Vogl fünf Euro gekostet. Am Familientag hätte sie kostenlos Kinder mitnehmen dürfen oder ihre Enkelkinder und Urenkelkinder.