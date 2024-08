Die Bräurosl wird seit 2022 von Festwirt Peter Reichert betrieben, der dem Zelt einen neuen und modernen Anstrich verpasst hat. Im Jahr 2024 spielt tagsüber die Kapelle "Die Karolinenfelder" im Festzelt Pschorr Bräurosl auf. Abends ab 20.00 Uhr sorgt die preisgekrönte Partyband "Volxxbeat" für Stimmung.

Eine besondere Tradition in der Bräusrosl ist der „ Gay Sunday“ am ersten Wiesnsonntag, den der schwule „Münchner Löwen Club“ 1977 ins Leben gerufen hat. Noch immer reserviert der Club 600 Plätze auf der Galerie. Wer keine Reservierung hat und trotzdem am “Gay Sunday” teilnehmen will, sollte früh da sein. Die Feierwilligen der schwulen Szene stehen teilweise schon lange vor Zeltöffnung Schlange, um Teil des Events sein zu können.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Bräurosl ihr ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, kommt von der Brauerei Hacker-Pschorr.

Mehr zu Zelt und Preisen erfahren Sie unter www.braeurosl.de.

