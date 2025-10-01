Im Rathaus soll an diesem Morgen die Überfüllung des Oktoberfests diskutiert werden. Doch dann erfährt der Stadtrat von der Bombendrohung gegen die Wiesn. Die Ereignisse überschlagen sich.

Gerade sind am Mittwoch gegen 9.20 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet worden, da eilt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zur Tür hinaus. Der OB lasse sich kurz entschuldigen, sagt Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), es gehe um die Lage im Münchner Norden. Dort hatte es am frühen Morgen Explosionen, Schussgeräusche und mindestens einen Toten gegeben. Auch der Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Christian Scharpf hatte sich kurz zuvor mit einigen Mitarbeitern in den kleinen Sitzungssaal zurückgezogen.