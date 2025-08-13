In der Boandlkramerei gibt es klassische Volksmusik, angereichert durch moderne Klänge – und der Bierpreis hat die 15-Euro-Marke noch nicht gerissen.

Von Andreas Schubert

2024 hat die Boandlkramerei auf der Oidn Wiesn ihre Premiere gefeiert. Erst mit Verzögerung konnten die Wirtsleute Petra und Peter Schöniger ihr neues Zelt aufbauen, weil der Vorgänger auf diesem Standplatz sich in letzter Minute noch auf die Wiesn einklagen wollte. Das ist Beppi Bachmaier, Wirt des Herzkasperlzelts, nicht gelungen. Er unterlag sowohl bei der Bewerbung als auch vor Gericht.

Und beim zweiten Versuch zog er den Kürzeren: Die Boandlkramerei hat es auch 2025 wieder auf die Oide Wiesn geschafft. Das neue Musikantenzelt ist traditioneller als sein Vorgänger, sowohl vom Erscheinungsbild als auch von der Musik her. Und es fand mit seinem Schwerpunkt auf klassische Volksmusik, angereichert durch moderne Klänge, von Anfang an sein Publikum.

<strong>Öffnungszeiten und Zeltinfos</strong>

1748 Sitzplätze gibt es drinnen, 1096 Plätze draußen. Die Deko ist rustikal, sie soll an einen Dorfplatz erinnern, vor der Bühne gibt es einen Tanzboden. Tagsüber ist das Zelt von natürlichem Licht erhellt, so entsteht eine angenehme Atmosphäre. Die Speisekarte bietet eine gute Mischung aus traditioneller bayerischer Küche und auch ein paar fleischlose Gerichte. Den SZ-Testern hat es im ersten Jahr jedenfalls geschmeckt.

Ausgeschenkt wird in der Boandlkramerei Augustiner vom Holzfass. Die Mass kostet im Jahr 2025 14,80 Euro, damit ist das Zelt eines von vieren, in denen die 15-Euro-Marke noch nicht gerissen wird. Geöffnet ist die Boandlkramerei wie alle Zelte auf der Oidn Wiesn von 10 bis 23.30 Uhr, Ausschank und Musik enden um 22.30 Uhr.