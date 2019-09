Die Schauspielerinnen Michaela May (links) und Jutta Speidel beim BMW Armbrustschießen.

Jedes Jahr lockt BMW ein paar bekannte Gesichter zum Armbrustschießen aufs Oktoberfest: Michaela May, Jutta Speidel - und den Ex-Wiesnchef Schmid, der ungewollt für einen heiteren Moment sorgt.

Artikel per E-Mail versenden

Ach, vielleicht sollte man ihr einfach beitreten, der Armbrustschützengilde "Winzerer Fähndl" von 1887. Dann könnte man immer hier sitzen, am Schießstand, der seitlich an das Armbrustschützenzelt angebaut ist: Das Bier ist das gleiche, das Essen ist das gleiche, aber der Trubel des Zeltes und die Musik dringen nur gedämpft herein. Die andere Möglichkeit: einen oder mehrere BMW kaufen oder sonst irgendwie mit dem Autobauer verbandelt zu sein - dann gibt's eventuell eine Einladung zum Armbrustschießen der Münchner Niederlassung, eine gediegen-ruhige Veranstaltung, genau das Richtige nach dem ersten Wiesn-Wahnsinns-Wochenende.

Gleich drei Niederlassungs-Leiter hat BMW aufgeboten, zwei ehemalige und einen aktuellen: Michael Rahe und Peter Mey, die Vorgänger, hören mit kritischer Solidarität die Begrüßung von Bernd Döpke, des Nachfolgers. Für ihn mag es eine Herausforderung, denn zum ersten Mal ist er der Gastgeber, und von Geburt ist er Flensburger. Döpke meistert die Challenge, und sogar der Ausruf, heute solle es kein Spaß werden, sondern eine Gaudi, geht ihm ohne größere Zungenknoten über die Lippen.

Vor den Zielscheiben erst einmal Brotzeitbrettl. John Jürgens greift ebenso zu wie Jutta Speidel und Michaela May und Charlotte Knobloch. Lola Paltinger, die mit den Dirndln, war am Abend zuvor noch exzessiv im Käfer unterwegs, aber wenn es überhaupt ein Anzeichen von Erschöpfung geben sollte, dann dieses: Sie lässt sich von Andreas Meister die Handtasche hinterhertragen. Regine Sixt ist noch ganz beseelt von ihrer mittäglichen Damen-Wiesn, dem Treffen mit ihren 1000 besten Freundinnen.

Dann geht's ans Schießen. Die Schwierigkeit bei der Armbrust liegt darin, dass der Schütze nicht wie beim Gewehr nur Kimme und Korn zur Deckung bringen muss - die Geräte haben vorne auch noch eine Wasserwaage eingebaut, und wenn deren Luftblase beim Schuss nicht in der Mitte ist, dann fliegt der Pfeil sonst wo hin. Zu viel Zeit lassen zum Zielen darf sich der Schütze aber auch, das Ding wiegt schon ein paar Kilo, da fangen die Arme schnell an zu zittern.

Bei Nathalie und Josef Schmid scheint die Frau die komplizierte Technik besser im Griff zu haben, auf ihrer Zielscheibe zählen mehr Punkte als auf der des Ehemanns und Landtagsabgeordneten. Als kurz zuvor allerdings einer der Schießaufseher an den Tisch kam mit dem Hinweis, es seien gerade zwei Armbrüste für "Linksschützen" frei, da entfährt den Schmids gemeinsam und gleichzeitig ein angeekeltes "Naa!" Es ging aber natürlich nur um Waffen für Linkshänder, nicht für den politischen Widersacher.

Aber mittlerweile ist Joachim Herrmann eingetroffen, der Innenminister, vielleicht wollte Schmid ihm ja seine unbedingte ideologische Zuverlässigkeit beweisen.

Bei der Siegerehrung darf sich Jutta Speidel freuen, sie wurde Dritte bei den Damen. Siegerin wurde Pia Viola Zwikirsch, Freundin von Andreas Seehofer, dem Politiker-Sohn. Diese beiden dürfen nun in die Allianz-Arena zu einem Bayernspiel, während Speidel in die Staatsoper muss. Bei den Herren holten sich drei treue BMW-Kunden die Preise. Dann wurde noch zusammengesessen - bis nachlassender Lärm aus dem großen Zelt gleich nebendran anzeigte, dass der dritte Wiesntag nun zu Ende ging.