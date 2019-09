Festhalle Schottenhamel

Wer im Schottenhamelzelt anzapft, weiß nun wirklich jeder Münchner: Seit 1950 übernimmt diesen Job der Münchner Oberbürgermeister, und wer diesen Job nicht gerne macht oder nur so tut oder zu viele Schläge braucht, der wird bei der nächsten Wahl ganz sicher abgestraft. Man kann zwar nicht unbedingt sagen, dass Dieter Reiter (SPD) an diesem Samstag seine Wiederwahl in der Hand hat, aber grob danebenhauen sollte er wohl besser nicht.