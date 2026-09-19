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Oktoberfest-Eröffnung„Manche haben gehofft, man würde sich vielleicht streiten, das Gegenteil ist der Fall“

Lesezeit: 4 Min.

Gemeinsam entspannt beim Wiesn-Anstich: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (li.) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause.
Gemeinsam entspannt beim Wiesn-Anstich: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (li.) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause.
Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Die Grünen freuen sich, klar, doch auch Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes für Münchens ersten grünen Oberbürgermeister Dominik Krause. Und nicht nur der CSU-Chef, sondern auch die SPD macht eine ganz neue Erfahrung.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

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„Wo sitzt denn der OB?“, fragt der Kellner, der die Hendl bringt. Dabei steht er schon am richtigen Tisch, oben auf der Empore in der Ratsbox im Schottenhamel-Zelt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bereits Platz genommen und beweist, dass er sich auch auf Bürgerservice versteht: Er nimmt dem Kellner die Hendl-Teller ab und reicht sie einen nach dem anderen weiter, unter anderem an Franz Herzog von Bayern, Joshua Kimmich, Kapitän des FC Bayern, und natürlich an Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne).

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:Zähes Warten, „Wiesn-Run“ – und dann ein Krause-Plan, der aufgeht

Dem friedlichen Anstich-Morgen wohnt ein besonderer Zauber inne, doch das ändert sich am Vormittag abrupt: Tausende rennen wie verrückt in die Zelte – und dem Oberbürgermeister gelingt ein Kunststück. Der Wiesn-Start in Bildern.

Von Barbara Galaktionow

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