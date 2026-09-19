Die Grünen freuen sich, klar, doch auch Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes für Münchens ersten grünen Oberbürgermeister Dominik Krause. Und nicht nur der CSU-Chef, sondern auch die SPD macht eine ganz neue Erfahrung.

„Wo sitzt denn der OB?“, fragt der Kellner, der die Hendl bringt. Dabei steht er schon am richtigen Tisch, oben auf der Empore in der Ratsbox im Schottenhamel-Zelt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bereits Platz genommen und beweist, dass er sich auch auf Bürgerservice versteht: Er nimmt dem Kellner die Hendl-Teller ab und reicht sie einen nach dem anderen weiter, unter anderem an Franz Herzog von Bayern, Joshua Kimmich, Kapitän des FC Bayern, und natürlich an Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne).