Willkommen zum Wiesn-Liveblog

Guten Morgen an diesem Anstich-Samstag,



heute beginnt das 191. Oktoberfest in München und wir begleiten Sie den Tag über in diesem Liveblog. Unsere Reporterinnen und Reporter fahren mit auf der Wiesnkutsche beim Einzug der Wirte, stehen beim Anstich vor dem Fass, das in diesem Jahr erstmals von einem grünen Oberbürgermeister angezapft wird, und berichtet vom Aufeinandertreffen von CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Dominik Krause sowie den politischen Reaktionen darauf. Und natürlich vom Drumherum auf dem Festgelände und von zahlreichen Prominenten, die an diesem Tag auf der Wiesn feiern.



Der Blick geht noch vor Öffnung des Festgeländes zum Münchner Himmel. Derzeit sind keine Regenwolken in Sicht. Die Wetterprognose für dieses erste Oktoberfestwochenende lautet: viel Sonnenschein und milde Temperaturen. Heute erwarten die Meteorologen Temperaturen jenseits der 20 Grad.



Die wichtigsten Ereignisse an diesem Samstag: