Erstmals Grippe- und Corona-Impfung direkt auf der Wiesn

Zum „O'zapft is“ soll es auf der Münchner Wiesn dieses Jahr auch „O'piekst is“ heißen: Erstmals bietet die Stadt München direkt auf dem Oktoberfest Impfungen gegen Grippe und Covid-19 an. In der Wiesn-Sanitätswache können sich Besucher, Wiesn-Beschäftigte und auch andere Impfwillige ohne Termin impfen lassen. Impfpass und Krankenkassenkarte sollten mitgebracht werden, hieß es bei der Stadt. Die ersten kamen bereits am ersten Festtag, wie die Wiesn-Ärzte berichteten.



Das Angebot gilt montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 9.00 bis 14.00 Uhr. Der Impfschutz baue sich innerhalb von etwa ein bis zwei Wochen vollständig auf. Die Impfaktion ist Teil der stadtweiten Initiative „München impft“, die von der Stadt München sowie dem LMU Klinikum und dem TUM Klinikum getragen wird. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind, und das ist jetzt eben die Wiesn“, sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Es gehe darum, schwere Erkrankungen und Komplikationen zu verhindern und die Impfquoten gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu steigern, hieß es.