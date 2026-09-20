Neben eigenen Recherchen verwenden wir für diesen Liveblog Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Die SZ berichtet vom Eröffnungstag
Bereits elf sogenannte Bierleichen, erste um 15:45 Uhr
Stillstand beim Fahrgeschäft "XXL Racer"
Söder zieht ins Käferzelt weiter
FC-Bayern-Spieler sitzt am Tisch des Oberbürgermeisters
Erste Zelte sind geschlossen
Die ersten Bierzelte sind wegen Überfüllung geschlossen. Am Fuße der Bavaria heißt es am Schützenfestzelt, vorübergehend dürfe keiner mehr ins Zelt – entsprechend gefragt sind die Plätze im noch offenen Biergarten und auf den Balkonen. Schräg gegenüber hat das Käferzelt seine Tore geschlossen und die „Wegen Überfüllung geschlossen“-Schilder hervorgeholt. Etliche Menschen warten davor auf Einlass – und schauen denen zu, die sich auf dem Balkon zeigen.
An Kufflers Weinzelt sind die Metallgittertore ebenfalls geschlossen. An kleineren Zelten zeigt sich ein ähnliches Bild. Wildstuben: Einlass nur mit Reservierung. Vor dem Café Kaiserschmarrn warten Menschen ebenso, dass Plätze frei werden wie gleich am Eingang im Süden, vor Hochreiters Zur Bratwurst.
An Kufflers Weinzelt sind die Metallgittertore ebenfalls geschlossen. An kleineren Zelten zeigt sich ein ähnliches Bild. Wildstuben: Einlass nur mit Reservierung. Vor dem Café Kaiserschmarrn warten Menschen ebenso, dass Plätze frei werden wie gleich am Eingang im Süden, vor Hochreiters Zur Bratwurst.
191. Oktoberfest ist offiziell eröffnet
O'zapft is! Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause hat das 191. Oktoberfest mit zwei Schlägen eröffnet. Traditionell bekommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Mass Bier gereicht. Dann beginnt der Ausschank für alle anderen Gäste auf der Wiesn. Binnen Minuten wandern die Masskrüge von den Schänken an die Tische. Auch auf der Empore des Schottenhamel-Zelts bei den Promis und Politikern gibt es jetzt Bier und ein Hendl zu essen.
„Historisch“ sei das, sagte die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang der Nachrichtenagentur dpa. Und: „Wir sind sehr stolz auf Dominik Krause.“ Ricarda Lang ergänzte schmunzelnd, dass sie sich freue, dass ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident Söder die erste Mass aus den Händen eines Grünen-Politikers bekomme.
„Historisch“ sei das, sagte die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang der Nachrichtenagentur dpa. Und: „Wir sind sehr stolz auf Dominik Krause.“ Ricarda Lang ergänzte schmunzelnd, dass sie sich freue, dass ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident Söder die erste Mass aus den Händen eines Grünen-Politikers bekomme.
Dominik Krause ist in Begleitung seines Verlobten zum Oktoberfest gekommen. Der berichtet, der grüne Oberbürgermeister sei vorab „erstaunlich ruhig“ gewesen. Auch Krause selbst sagt vor dem Anstich: "Ich habe am Abend zwei Bier getrunken und habe bestens geschlafen.“ Allerdings: Heute Morgen „ging’s mit der Aufregung hoch." Was ihn wieder beruhigt habe: Als Markus Söder ihm berichtet habe, was alles schiefgehen kann. Am Ende gelingt ihm aber, was er hofft: Zwei Schläge reichen, dann fließt das Bier.
Söder hat an diesem Wiesn-Tag offensichtlich vor allem ein Thema: Olympia. Nicht nur vor dem Zelt, sondern auch kurz vorm Anzapfen wünscht er sich, dass man nächstes Jahr auf der Wiesn München als „definitive Olympiastadt“ feiern könne. Auf die Frage des Moderators vom Bayerischen Rundfunk, was er wohl gerne mal einen Tag auf dem Oktoberfest wäre – Wiesnwirt, Kapellmeister oder Bedienung – hat Söder eine klare Antwort: „BR-Reporter, da hat man das schönste Leben“ – so vermutet zumindest der CSU-Chef.
Mehr Hintergrund zum Anzapfen des Oberbürgermeisters lesen Sie hier.
Mehr Hintergrund zum Anzapfen des Oberbürgermeisters lesen Sie hier.
Das Anzapfen im Video:
Lisa Bögl
Luzia Geier
Erstmals Grippe- und Corona-Impfung direkt auf der Wiesn
Zum „O'zapft is“ soll es auf der Münchner Wiesn dieses Jahr auch „O'piekst is“ heißen: Erstmals bietet die Stadt München direkt auf dem Oktoberfest Impfungen gegen Grippe und Covid-19 an. In der Wiesn-Sanitätswache können sich Besucher, Wiesn-Beschäftigte und auch andere Impfwillige ohne Termin impfen lassen. Impfpass und Krankenkassenkarte sollten mitgebracht werden, hieß es bei der Stadt. Die ersten kamen bereits am ersten Festtag, wie die Wiesn-Ärzte berichteten.
Das Angebot gilt montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 9.00 bis 14.00 Uhr. Der Impfschutz baue sich innerhalb von etwa ein bis zwei Wochen vollständig auf. Die Impfaktion ist Teil der stadtweiten Initiative „München impft“, die von der Stadt München sowie dem LMU Klinikum und dem TUM Klinikum getragen wird. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind, und das ist jetzt eben die Wiesn“, sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Es gehe darum, schwere Erkrankungen und Komplikationen zu verhindern und die Impfquoten gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu steigern, hieß es.
Das Angebot gilt montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 9.00 bis 14.00 Uhr. Der Impfschutz baue sich innerhalb von etwa ein bis zwei Wochen vollständig auf. Die Impfaktion ist Teil der stadtweiten Initiative „München impft“, die von der Stadt München sowie dem LMU Klinikum und dem TUM Klinikum getragen wird. „Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind, und das ist jetzt eben die Wiesn“, sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Es gehe darum, schwere Erkrankungen und Komplikationen zu verhindern und die Impfquoten gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu steigern, hieß es.
Luzia Geier
Zweiter Wiesntag steht an
Tag zwei auf dem Oktoberfest: Gleich morgens geht es am heutigen Sonntag los mit dem traditionellen Gay Sunday in der „Bräurosl“. Er ist seit den 1970er Jahren eine feste Institution und Treff schwuler Männer. Um 10.00 Uhr startet dann der Trachten- und Schützenzug von der Maximilianstraße zur Theresienwiese. Er ist mit sieben Kilometern Länge und mehr als 9000 Trachtlern, Blaskapellen, Schützen und anderen Traditionsgruppen einer der größten Trachtenumzüge weltweit. Prachtgespanne, Kutschen und Motivwagen begleiten den Zug. Das neue Münchner Kindl Sina Hochreiter führt den Festzug hoch zu Ross an. Abends folgt dann der Almauftrieb im Käferzelt als exklusivstes Promi-Treffen des Oktoberfests.
Wieder ist die Wetterprognose gut: Die meiste Zeit scheint die Sonne, erst am Abend kommen Wolken, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Schon am ersten Tag lockte perfektes Volksfestwetter am Samstag Zehntausende auf das Festgelände.
Wieder ist die Wetterprognose gut: Die meiste Zeit scheint die Sonne, erst am Abend kommen Wolken, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Schon am ersten Tag lockte perfektes Volksfestwetter am Samstag Zehntausende auf das Festgelände.
Die SZ berichtet vom Eröffnungstag
- Ein Grüner, der auf der Wiesn das erste Fass anzapft – und womöglich sogar Leberkäs durch Tofu ersetzt: Das war für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU sicher lange ein Schreckensbild. Nun hat Dominik Krause tatsächlich als erster grüner Oberbürgermeister die Wiesn eröffnet. In der Anzapfbox demonstrieren er und der Ministerpräsident allerdings Einigkeit – auch wegen Olympia.
- Markus Söder ist voll des Lobes für Münchens ersten grünen Oberbürgermeister Dominik Krause und seine Leistung beim Anzapfen. Und nicht nur der CSU-Chef, sondern auch die SPD macht eine ganz neue Erfahrung.
- Eine Fußball-Legende sitzt auf dem Trockenen, DJ Ötzi wird von einem Skifahrer erkannt und Claudia Obert bleibt ganz zahm. Die Wiesnpromis am Samstagnachmittag.
- Tausende rennen am Morgen in Richtung Zelte, OB Krause gelingt das Anzapfen mit Bravour – und dann endlich gibt es Bier für alle. Die schönsten Bilder vom ersten Wiesntag.
Mehr als 400 Patienten in der Wiesn-Ambulanz
Insgesamt 414 Patienten hat die Aicher Ambulanz bis 18.45 Uhr behandelt. Man sei "gut gebucht", aber komme gut zurecht, sagt ein Sprecher der SZ. Etwa hundert Menschen hätten wegen "Intoxikationen", sprich: zu viel Alkohol, behandelt werden müssen, nicht alle davon seien volltrunken gewesen. Ansonsten sei gerade am ersten Wiesntag ein gewisses Muster zu erkennen. Am Vormittag hätten es die Helfer vor allem mit Verletzungen und Schürf- und Schnittwunden durch Stürze zu tun gehabt - eine Folge des Ansturms auf die Zelte kurz nach Öffnung des Oktoberfests. Am Nachmittag dann hätte die Ambulanz vor allem viele Menschen mit Schwächeanfällen versorgt - auch aufgrund des relativ warmen Wetters. Danach seien zunehmend Alkoholisierte hinzugekommen. Und nun, am Abend, herrsche eine "bunte Mischung".
Ein schöner Zeitvertreib auf der Wiesn
Für immer der vielleicht schönste Zeitvertreib für alle, die es nicht ins Zelt geschafft haben: Menschen sind bei der maßlosen Selbstüberschätzung auf dem Toboggan zu beobachten, erstaunlicherweise vor allem Männer. Besonders schön wird es übrigens, wenn die Sonne gerade dabei ist unterzugehen und alles in ein goldenes Licht taucht.
Jacqueline Lang
Am Kotzhügel bietet sich das gewohnte Bild
Auf dem sogenannten Kotzhügel hinter dem Hofbräu-Festzelt bietet sich an diesem frühen Samstagabend das für diese Uhrzeit gewohnte Bild: Viele Menschen, die ihren Rausch ausschlafen und ein paar, die sich nur kurz ausruhen oder mit einer Wurstsemmel stärken. Übergeben muss sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings entgegen dem Namen des Hügels glücklicherweise niemand. Aber der Abend ist ja noch jung.
Jacqueline Lang
Weitere Zelte schließen, bislang keine Durchsagen
Schottenhamel dicht, Hacker dicht, Augustiner dicht. Nun, da sich der Tag gen Abendreservierung neigt, schließen immer mehr der großen Zelte zumindest ihre Haupteingänge. Trotzdem warten Menschen davor in der Hoffnung, doch noch eingelassen zu werden. Durchsagen des seit vergangenem Jahr neu eingesetzten Crowdspotters, der die Besucherinnen und Besucher zum Weitergehen auffordert, sind jedoch bislang nicht zu hören.
Jacqueline Lang
Bereits elf sogenannte Bierleichen, erste um 15:45 Uhr
Ein 19-Jähriger aus München hat offenbar die Wirkung des Wiesnbiers unterschätzt und geht als erste sogenannte Bierleiche in die diesjährige Statistik ein. Die Trage 78/8 eilte laut Aicher-Ambulanz zum ersten Notruf mit der Meldung Alkoholintoxikation: Der junge Mann im Außenbereich des Käferzelts war nicht mehr stehfähig, seine Freunde alarmierten die Sanitäter.
Gegen 16:20 Uhr waren es dann schon elf derartige Fälle. Die massiv alkoholisierten Personen würden verstärkt beim Reservierungswechsel auffallen, so ein Sprecher der Ambulanz. Bis 17 Uhr gab es 300 Einsätze der Sanitäter. Tendenz: stark ansteigend.
Gegen 16:20 Uhr waren es dann schon elf derartige Fälle. Die massiv alkoholisierten Personen würden verstärkt beim Reservierungswechsel auffallen, so ein Sprecher der Ambulanz. Bis 17 Uhr gab es 300 Einsätze der Sanitäter. Tendenz: stark ansteigend.
Suche nach Schatten
Temperaturen über 22 Grad sind für diesen Anstich-Samstag prophezeit. Die gefühlte Temperatur ist in der Sonne deutlich höher. Auf den Balkonen kommen die Menschen ins Schwitzen – und suchen Schutz unter allem, was sich ihnen bietet: Sonnenschirmen, Regenschirmen, über den Kopf gefaltete Speisekarten. Auch am Fuße der Bavaria sind die Schattenplätze alle gefüllt. So drastisch wie im vergangenen Jahr, als es am Anstichtag mehr als 30 Grad heiß war, ist es aber bei weitem nicht. Und: Gegen 19.15 geht die Sonne ja auch schon unter.
Mit neuer Technik gegen gefährliche Überfüllung
Im vergangenen Jahr wäre es auf der Wiesn wegen Überfüllung beinahe zu einer Massenpanik gekommen. Das soll dieses Jahr möglichst nicht wieder passieren. Deshalb wurde beim Sicherheitskonzept nachgebessert. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll nun schneller erkannt werden können, wie viele Menschen sich wo auf der Theresienwiese aufhalten. Dafür nutzt die KI die Aufnahmen von mehr als 50 Überwachungskameras, die an 35 Standorten über das gesamte Festgelände verteilt sind. So soll frühzeitig erkannt werden, wo sich gefährlich viele Menschen aufhalten und sich zu ballen drohen. In einem neuen Koordinierungsraum werden die Ergebnisse überprüft. Diesen hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am ersten Wiesnsamstag besucht.
Sven Hoppe/dpa
Alle Hintergründe zum Oktoberfest im SZ-Videopodcast "Hey München"
Tradition, Politik und die Sicherheit von Frauen: Hintergründe und Wissenswertes zum Oktoberfest liefern wir Ihnen in unserem Wiesn-Spezial des SZ-Nachrichtenpodcasts "Hey München". Dort befasse ich mich gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen mit den Themen, die die Stadt bewegen. In dieser Woche mussten wir nicht lange überlegen, womit wir uns beschäftigen: Das Oktoberfest ist schließlich das Ereignis des Jahres in München. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen oder Hören!
Stillstand beim Fahrgeschäft "XXL Racer"
Der "XXL Racer" ist ein spektakuläres, 55 Meter hohes Vertikalkarussell, er schleudert einen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde durch die Luft – und steht gerade still. Ein Schreckensszenario für jeden Schausteller auf dem Oktoberfest, denn das bedeutet natürlich Umsatzeinbußen. Bereits beim Gäubodenfest in Straubing kam es zu einer Panne bei dem Fahrgeschäft, wie die Abendzeitung damals berichtete. Während der "XXL Racer" derzeit also wegen einer technischen Störung stillsteht – zum Glück ohne Fahrgäste drin – geht es auf der gegenüberliegenden Seite im in diesem Jahr ganz neuen "Shake&Roll" rund. Das Besondere an diesem Fahrgeschäft, das eine Weiterentwicklung von "Breakdance" ist: Überschlage sind möglich, es gibt nämlich keinen Motor, der die Gondeln steuert.
Lisa Bögl
Teufelsrad warnt mit Plakaten: Upskirting ist strafbar
"Upskirting ist eine Straftat" und "Nein heißt Nein" steht auf zwei Plakaten rechts und links neben dem Kassenhäuschen des Teufelsrads. Laut der Kassiererin seien die Plakate zwar ebenso wenig neu wie der Hinweis zum Verbot von heimlichem Filmen, trotzdem dürfte der Betreiberin des in die Kritik geratenen Fahrgeschäfts heuer noch einmal mehr daran gelegen sein, auf Upskirting als Strafbestand hinzuweisen. Erst kürzlich veröffentlichte Recherchen der SZ zeigen nämlich: Noch immer kursieren Zehntausende Upskirting-Videos vom Teufelsrad im Netz.
Oktoberfest München: Zehntausende Upskirting-Videos vom Teufelsrad bei Meta, Youtube und Tiktok entdeckt
Sie filmen heimlich unters Dirndl und stellen die Aufnahmen auf Onlineplattformen: Über die bislang unbekannte Dimension der Vorfälle auf dem Teufelsrad und die Masche, mit der Profit gemacht wird.
www.sueddeutsche.de