Neben eigenen Recherchen verwenden wir für diesen Liveblog Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Zum Standkonzert wird perfektes Wiesn-Wetter erwartet
Gedränge ist vorbei - Lage auf der Wiesn entspannt sich wieder
Krause plant Fahrt mit Söder: "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren"
Gedenken an Opfer des Oktoberfest-Anschlags
Polizei zieht Drohne über dem Oktoberfest aus dem Verkehr
Zum Standkonzert wird perfektes Wiesn-Wetter erwartet
Traditionell wird auf dem Oktoberfest am mittleren Wiesn-Sonntag um 11 Uhr zu Füßen der Bavaria musiziert. Da treffen sich dann zum sogenannten Standkonzert die Kapellen aus den Wiesnzelten und spielen auf. Dazu wird es in München spätsommerlich warm, bis zu 24 Grad könnten es wohl werden und die Sonne scheint über der Theresienwiese. Entsprechend voll könnte es heute wieder auf dem Festgelände werden.
Start in den zweiten Wiesnsonntag
Gestern war Bergfest und die Wiesn kurzzeitig so voll, dass die Haupteingänge gesperrt werden mussten und Durchsagen die Besucherinnen und Besucher zum Weitergehen zu animieren versuchten. Nun startet das Oktoberfest mit ein paar Minuten Verspätung in den zweiten Sonntag. Ob es wieder richtig voll wird? Das Wetter jedenfalls verspricht einmal mehr ausgezeichnet und vor allem ziemlich warm zu werden.
Jacqueline Lang
Darum gibt es auf dem Oktoberfest keine städtischen Mülleimer
Haben Sie sich jemals gefragt, warum es auf der Wiesn kaum Mülleimer gibt und wenn doch, dann nur welche, die Standlbetreiber aufgestellt haben? Der Grund dafür ist ein Ereignis, das sich an diesem Samstag zum 46. Mal jährt: das Oktoberfest-Attentat, bei dem ein Rechtsextremist 12 Menschen und sich selbst tötete und mehr als 200 teils schwer verletzte. Der Täter versteckte die Bombe damals in einem Mülleimer.
In Reaktion darauf schaffte die Stadt danach Mülleimer auf dem Festgelände ab. Der viele Müll, der sich natürlich trotzdem jeden Tag dort sammelt, wird nachts von der Stadtreinigung zusammengekehrt und entsorgt.
In Reaktion darauf schaffte die Stadt danach Mülleimer auf dem Festgelände ab. Der viele Müll, der sich natürlich trotzdem jeden Tag dort sammelt, wird nachts von der Stadtreinigung zusammengekehrt und entsorgt.
Geheimtipp zum Sonnenuntergang
Die Wiesn in der Dämmerung ist eine besondere Show. Bei schönem Wetter zeichnen sich die Berge am Horizont so klar ab, als stünden sie direkt am Festgelände. Ein besonderer Blick auf die Theresienwiese bietet sich vom Turm der Kirche St. Paul aus. Auf 50 Metern gibt es dort eine Aussichtsplattform, die für eine Gebühr von einigen Euro von bis zu 40 Menschen betreten werden darf. Platz- oder Höhenangst sollten Schaulustige allerdings nicht haben.
Der Aufstieg führt über 252 Stufen über eine enge Wendeltreppe. Auf der Balustrade ist es so eng, dass keine Rucksäcke, Schirme oder Stative erlaubt sind. Wer die Mühen auf sich nimmt, wird mit einem tollen Blick belohnt.
Der Turm ist Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 21:30 Uhr zugänglich, sonntags von 12.30 Uhr bis 16 Uhr, diesen Dienstag von 10 bis 18 Uhr und diesen Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Während Gottesdiensten bleibt er geschlossen.
Der Aufstieg führt über 252 Stufen über eine enge Wendeltreppe. Auf der Balustrade ist es so eng, dass keine Rucksäcke, Schirme oder Stative erlaubt sind. Wer die Mühen auf sich nimmt, wird mit einem tollen Blick belohnt.
Der Turm ist Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 21:30 Uhr zugänglich, sonntags von 12.30 Uhr bis 16 Uhr, diesen Dienstag von 10 bis 18 Uhr und diesen Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Während Gottesdiensten bleibt er geschlossen.
Gedränge ist vorbei - Lage auf der Wiesn entspannt sich wieder
Auf dem Oktoberfest entspannt sich die Lage inzwischen wieder etwas. Reporterin Jacqueline Lang sagt, mittlerweile stockt die Menge nicht mehr. Es gibt wieder größere Lücken zwischen den Menschenmassen. Der Aufruf der Stadt, die Theresienwiese möglichst ein andermal zu besuchen, ist weiterhin online. Der Rat, die Seiteneingänge zu nutzen, ist jedoch nicht mehr aktuell und von dem Account verschwunden. Die Haupteingänge, die zwischenzeitlich geschlossen waren, sind wieder offen.
Im vergangenen Jahr war es am mittleren Wiesnsamstag zu einem kritischen Gedränge gekommen. Vor Zelten steckten die Menschen fest, viele bekamen Panik. Die Zugänge zur Theresienwiese waren damals wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen worden. Diesmal konnten derartige Szenen offenbar verhindert werden. Das Sicherheitskonzept war im Vorfeld angepasst worden.
Im vergangenen Jahr war es am mittleren Wiesnsamstag zu einem kritischen Gedränge gekommen. Vor Zelten steckten die Menschen fest, viele bekamen Panik. Die Zugänge zur Theresienwiese waren damals wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen worden. Diesmal konnten derartige Szenen offenbar verhindert werden. Das Sicherheitskonzept war im Vorfeld angepasst worden.
Sicherheitskräfte bitten Menschen weiterzugehen
Auf Höhe des Hacker-Pschorr-Festzelts sieht man nun auch Sicherheitskräfte, die stehende oder gar auf dem Boden sitzende Gruppen ansprechen. Auf Nachfrage teilt der Gruppenleiter mit, man bewege die Menschen zum Weitergehen, "damit es keinen Stau gibt".
Zumindest stellenweise scheinen all diese Maßnahmen Wirkung zu zeigen: Die Lücken zwischen den Menschen werden wieder etwas größer, die Haupteingänge der Wiesn sind offen. Durchsagen sind jedoch in regelmäßigen Abständen weiter zu hören.
Zumindest stellenweise scheinen all diese Maßnahmen Wirkung zu zeigen: Die Lücken zwischen den Menschen werden wieder etwas größer, die Haupteingänge der Wiesn sind offen. Durchsagen sind jedoch in regelmäßigen Abständen weiter zu hören.
Stadt teilt nun mit: Haupteingänge könnten zeitweise geschlossen sein
Die Stadt teilt auf Instagram nun in einem Post mit, dass die Haupteingänge geschlossen sein könnten und rät dazu, die Seiteneingänge zu nutzen, um aufs Gelände zu kommen. Mit dieser Nachricht will sie Besucherströme entzerren.
Die Aufforderung, die Wiesn gar nicht erst aufzusuchen, ist weiter online, allerdings recht versteckt als Story. Da der Oktoberfest-Account heute bereits viele Storys der Zelte gerepostet hat, kommt diese wichtige Nachricht am Ende erst. Warum sich die Stadt für eine derart versteckte Kommunikationsstrategie entschieden hat?
Die Aufforderung, die Wiesn gar nicht erst aufzusuchen, ist weiter online, allerdings recht versteckt als Story. Da der Oktoberfest-Account heute bereits viele Storys der Zelte gerepostet hat, kommt diese wichtige Nachricht am Ende erst. Warum sich die Stadt für eine derart versteckte Kommunikationsstrategie entschieden hat?
Oktoberfest on Instagram: "‼️☝️ Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn. Deswegen können beide Haupteingänge auf das Oktoberfest zeitweise geschlossen sein. Bitte nutzen Sie die Seiteneingänge. #simplymunich #oktoberfest #wiesn"
164 likes, 0 comments - oktoberfest on September 26, 2026: "‼️☝️ Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn. Deswegen können beide Haupteingänge auf das Oktoberfest zeitweise geschlossen sein. Bitte nutzen Sie die Seiteneingänge. #simplymunich #oktoberfest #wiesn".
instagram.com
Durchsagen: Nicht vor den Zelten stehen bleiben
Der Crowdspotter hat seinen ersten Einsatz: Um kurz nach 16.30 Uhr kommt die erste Durchsage - zunächst auf Deutsch, dann auf Englisch und schließlich auch auf Italienisch. Der Sprecher bittet die Besucherinnen und Besucher darum, nicht vor den Zelten stehen zu bleiben und Ein- sowie Ausgänge freizuhalten. Stattdessen sollten sich die Menschen, die keine Reservierung haben, in Richtung der Fahrgeschäfte bewegen. Zumindest die erste Durchsage zeigt nur bedingt Wirkung.
Jacqueline Lang
Stadt rät: Aktuell nicht mehr zum Oktoberfest kommen
Auf ihrem offiziellen Oktoberfest-Instagram-Account rät die Stadt München aktuell davon ab, die Wiesn anzusteuern. "Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn, bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt", heißt es. Auch auf Englisch. Ob es Wirkung zeigt, wird sich zeigen, der Reservierungswechsel jedenfalls ist in vollem Gange.
Haupteingänge der Zelte bereits zu
Schon jetzt am Nachmittag sind die Haupteingänge vieler großer und sogar kleiner Zelte zu, davor bilden sich Menschentrauben - wie hier vor dem Hofbräu-Festzelt. Mit Handzeichen signalisieren Besucherinnen und Besucher den Türstehern, wie viele Plätze sie bräuchten. Die Hoffnung auf Einlass wollen sie noch nicht aufgeben.
Jacqueline Lang
Volle Wiesn bei bestem Wetter
Offizielle Zahlen dazu, wie viele Menschen gerade auf der Wiesn sind, liegen noch nicht vor. Wer in den vergangenen Tagen aber ebenfalls um diese Zeit hier gewesen ist, wird den subjektiven Eindruck bestätigen können: Es ist bislang der vollste Tag - und das ist ja kein Wunder, ist der mittlere Wiesnsamstag doch traditionell der mit den meisten Besucherinnen und Besuchern. Obendrein scheint die Sonne.
Durchsagen zur Lenkung der Massen sind allerdings noch keine zu hören. Und auch wenn es langsam vorwärts geht, noch ist ein Durchkommen. Die Aicher Ambulanz, die es bei Einsätzen eilig hat, muss sich allerdings wie immer mit Trillerpfeifen behelfen.
Durchsagen zur Lenkung der Massen sind allerdings noch keine zu hören. Und auch wenn es langsam vorwärts geht, noch ist ein Durchkommen. Die Aicher Ambulanz, die es bei Einsätzen eilig hat, muss sich allerdings wie immer mit Trillerpfeifen behelfen.
Jacqueline Lang
Krause plant Fahrt mit Söder: "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren"
München hat nun den Zuschlag erhalten, sich als deutscher Kandidat für Olympia 2036, 2040 oder 2044 zu bewerben. Was bei Ministerpräsident Markus Söder Freude, aber auch Nervosität auslöste. Denn er wird wohl in den kommenden Tagen in das Olympia-Looping auf dem Oktoberfest steigen müssen. Nicht gerade sein liebstes Fahrgeschäft, er bevorzugt offenbar sanftere.
Denn Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause hatte angekündigt, bei einem Erfolg für München mit Söder Looping fahren zu wollen. Nach der Entscheidung sagte nun der Ministerpräsident: "Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten." Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer allerdings wenig Hoffnung auf einen Rückzieher, berichtet die dpa. "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren", bekräftigte der Grünen-Politiker.
Denn Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause hatte angekündigt, bei einem Erfolg für München mit Söder Looping fahren zu wollen. Nach der Entscheidung sagte nun der Ministerpräsident: "Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten." Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer allerdings wenig Hoffnung auf einen Rückzieher, berichtet die dpa. "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren", bekräftigte der Grünen-Politiker.
Johannes Simon
Wie die Breakdance-Ansagerin dem Publikum einheizt
Ihre Stimme ist so bekannt wie ihr Fahrgeschäft: Tanja Kaiser-Grünberg macht die Ansagen im "Breakdance": Ein rotierender Teller, auf dem sich 16 Zweiergondeln wiederum um sich selbst drehen. Sie lacht nicht nur ins Mikro und heizt die Fahrgäste mit ihrer einmaligen Art an, sie steuert auch das Fahrgeschäft, die Musik und abends die Lichter.
Wie das funktioniert, hat sie der SZ im Video erklärt:
Wie das funktioniert, hat sie der SZ im Video erklärt:
Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Ihre Stimme ist so bekannt wie ihr Fahrgeschäft: Tanja Kaiser-Grünberg macht die Ansagen im „Breakdance“: Ein rotierender Teller, auf dem sich 16 Zweiergondeln wiederum um sich selbst drehen. Sie lacht nicht nur ins Mikro und heizt die Fahrgäste an, sie steuert auch das Fahrgeschäft, die Musik und abends die Lichter. Wie das funktioniert hat sie uns im Video erklärt. Video: Lisa Bögl, Leon Scheffold"
39K likes, 535 comments - szmuenchen on September 25, 2026: "Ihre Stimme ist so bekannt wie ihr Fahrgeschäft: Tanja Kaiser-Grünberg macht die Ansagen im „Breakdance“: Ein rotierender Teller, auf dem sich 16 Zweiergondeln wiederum um sich selbst drehen. Sie lacht nicht nur ins Mikro und heizt die Fahrgäste an, sie steuert auch das Fahrgeschäft, die Musik und abends die Lichter. Wie das funktioniert hat sie uns im Video erklärt. Video: Lisa Bögl, Leon Scheffold".
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Die Wiesnsanitäter haben viel zu tun
Dass seit Freitag deutlich mehr los ist auf der Theresienwiese, bekommen auch die Wiesnsanitäter zu spüren. 182 Einsätze mit der Trage hatten sie am Freitag zu bewältigen - mehr als doppelt so viele wie am Tag zuvor. Sie versorgten insgesamt 703 Patientinnen und Patienten, teilt die Aicher Ambulanz am Samstag mit.
Johannes Simon
Ein Wiesn-Drama - Dreharbeiten auf der Theresienwiese
Auf der Wiesn spielen sich jeden Tag Dramen ab, eines davon wird demnächst auf Netflix zu sehen sein. Denn Simon Verhoeven dreht in diesen Tagen auf der Theresienwiese eine romantische Komödie über eine Wiesnbedienung. 4000 Komparsen waren dafür gesucht worden.
Der Film sei hochkarätig besetzt, soviel hatte die Produktionsfirma Wiedemann und Berg im Vorfeld verraten, aber keine Namen genannt. Auf der Wiesn bleibt aber natürlich nichts im Verborgenen und so hat Reporterin Susi Wimmer am Freitag das Drehteam erwischt. Mit dabei in der Rom-Com ist Michaela May, so viel sei hier schon einmal verraten. Ob auch kleine Flöhe eine Rolle spielen? Die Kamera war allerdings eher in Richtung Kinderkarussell ausgerichtet.
Der Film sei hochkarätig besetzt, soviel hatte die Produktionsfirma Wiedemann und Berg im Vorfeld verraten, aber keine Namen genannt. Auf der Wiesn bleibt aber natürlich nichts im Verborgenen und so hat Reporterin Susi Wimmer am Freitag das Drehteam erwischt. Mit dabei in der Rom-Com ist Michaela May, so viel sei hier schon einmal verraten. Ob auch kleine Flöhe eine Rolle spielen? Die Kamera war allerdings eher in Richtung Kinderkarussell ausgerichtet.
Michaela May ist gerne Gast auf der Wiesn, am Freitag jedoch beruflich hier. Susi Wimmer