Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Ihre Stimme ist so bekannt wie ihr Fahrgeschäft: Tanja Kaiser-Grünberg macht die Ansagen im „Breakdance“: Ein rotierender Teller, auf dem sich 16 Zweiergondeln wiederum um sich selbst drehen. Sie lacht nicht nur ins Mikro und heizt die Fahrgäste an, sie steuert auch das Fahrgeschäft, die Musik und abends die Lichter. Wie das funktioniert hat sie uns im Video erklärt. Video: Lisa Bögl, Leon Scheffold"

39K likes, 535 comments - szmuenchen on September 25, 2026: "Ihre Stimme ist so bekannt wie ihr Fahrgeschäft: Tanja Kaiser-Grünberg macht die Ansagen im „Breakdance“: Ein rotierender Teller, auf dem sich 16 Zweiergondeln wiederum um sich selbst drehen. Sie lacht nicht nur ins Mikro und heizt die Fahrgäste an, sie steuert auch das Fahrgeschäft, die Musik und abends die Lichter. Wie das funktioniert hat sie uns im Video erklärt. Video: Lisa Bögl, Leon Scheffold".