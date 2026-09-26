Polizei zieht Drohne über dem Oktoberfest aus dem Verkehr

Wegen eines Verstoßes gegen die Flugbeschränkungszone über dem Oktoberfest ist ein 50-jähriger Drohnenpilot vorübergehend festgenommen worden. Zuvor hatten Spezialkräfte der Polizei die Steuerung der Drohne übernommen, um sie zu Boden zu bringen. Kurz darauf traf eine Streife den 50-jährigen Touristen aus Griechenland in einem Innenhof unweit der Theresienwiese an. Der Mann gab an, Aufnahmen vom Festgelände machen zu wollen.



Der Tourist wurde wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz vorübergehend festgenommen und nach Hinterlegung einer Kaution wieder entlassen. Er kassierte eine Anzeige. Die Drohne wurde sichergestellt.



Die Münchner Polizei wies noch einmal darauf hin, dass zur Wiesnzeit in einem Radius von 5,5 Kilometern rund um das Festgelände ein Flugbeschränkungsgebiet gilt und auch keine Drohnen eingesetzt werden dürfen. „Jeder Verstoß stellt eine Straftat nach dem Luftverkehrsgesetz dar und wird konsequent verfolgt. Neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe muss mit der Sicherstellung der Drohne gerechnet werden.“