Krause äußert sich zu Ursache für Kreislaufprobleme

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sieht die Ursache für seine Kreislaufprobleme am zweiten Oktoberfest-Tag beim Wetter und falscher Kleidung. „Ich glaube, das ist das, was die meisten mit der Wiesn kennen: Dass es in der Früh noch so kalt ist und mittags ist es dann so warm“, sagte der Rathauschef im Schottenhamel-Festzelt, wie die dpa berichtet. Er sei zu dick angezogen gewesen und dann habe sich der Kreislauf kurzfristig verabschiedet. „Wieder alles fein“, erklärte Krause. Am Sonntag hatte der OB wegen Kreislaufproblemen nach dem Trachtenzug das Anzapfen beim traditionellen „Gay Sunday“ auf der Wiesn abgesagt.



Am Bier soll es nicht gelegen haben: „Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht, bis auf die erste Halbe quasi, also die erste Maß – die war sehr schaumig, da habe ich ein paar Schlücke genommen“, sagte Krause und lachte. „Vielleicht war es auch noch ein bisschen Nachaufregung vom Samstag, aber wieder alles gut.“ Am heutigen Vormittag habe er wieder einen normalen Arbeitstag im Rathaus gehabt, unter anderem eine Sitzung zum Thema Wohnen, berichtete Krause. Außerdem stünden noch weitere Wiesn-Termine an, auf die er sich freue.



