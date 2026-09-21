Neben eigenen Recherchen verwenden wir für diesen Liveblog Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Die SZ berichtet vom ersten Wiesnmontag
Mann wird mit Kokain erwischt – und gegen 16 000 Euro Kaution entlassen
Krause äußert sich zu Ursache für Kreislaufprobleme
Tourist aus Mexiko lässt Drohne über Wiesn steigen
Schönes Wetter, viele Besucher: ein „Bilderbuchstart“
Unfall am „Hangover“ – Mitarbeiter eingequetscht
Auf dem Oktoberfest hat sich am Montagabend am 80 Meter hohen Fahrgeschäft „Hangover“ ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei gegen 21.50 Uhr ein Mitarbeiter eingequetscht. Ein größerer Rettungseinsatz laufe derzeit. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.
Die SZ berichtet vom ersten Wiesnmontag
- Tokio-Hotel-Bill, Ex-Bundestrainer Nagelsmann und eine Söder-Tochter: Alle wollen sie dabei sein, beim Almauftrieb im Käferzelt. Einblicke in das Gedränge, Geblitze und Gerufe bei dem Promi-Event schlechthin.
- Einst reservierte Mietwagen-Ikone Regine Sixt nur drei Tische für die Damenwiesn. In diesem Jahr strömen knapp 1500 Frauen aus Wirtschaft, Politik und Kultur in die Festhalle. Den Rausch suchen nur wenige von ihnen – das Geld fließt trotzdem.
- Mit „Bier, Boobs, Brezn“ gibt es jetzt ein Event für Lesben auf dem Oktoberfest. Die Premiere ist eine Gaudi – aber auch hochpolitisch. Das zeigt nicht zuletzt das Sicherheitskonzept.
Wie viel kostet die Wiesn?
Jedes Jahr wird die Mass teurer, auch Essen und Fahrgeschäfte haben auf der Wiesn ihren Preis. Doch was schätzen Besucherinnen und Besucher, wie viel man im Schnitt für einen Besuch ausgeben muss? Diese Frage haben die Kollegen von SZ Jetzt gestellt – und sehr unterschiedliche Antworten bekommen.
SZ Jetzt on Instagram: "Was hättet ihr geschätzt? Auflösung am Ende des Reels! 🍺 2019 wurden über 1 000 Oktoberfestbesucher:innen zu ihrem Ausgabeverhalten befragt. Für 2026 wurde der Durchschnittswert auf Basis der Preissteigerung angepasst. Eine neue Vor-Ort-Befragung soll dieses Jahr den Wert überprüfen. Quelle: RAW der Landeshauptstadt München"
8 likes, 0 comments - jetzt_de on September 21, 2026: "Was hättet ihr geschätzt? Auflösung am Ende des Reels! 🍺 2019 wurden über 1 000 Oktoberfestbesucher:innen zu ihrem Ausgabeverhalten befragt. Für 2026 wurde der Durchschnittswert auf Basis der Preissteigerung angepasst. Eine neue Vor-Ort-Befragung soll dieses Jahr den Wert überprüfen. Quelle: RAW der Landeshauptstadt München".
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Taschendiebfahnder schnappen Täter
Die beim Oktoberfest eingesetzten Taschendiebfahnder hatten auch am Sonntag Erfolgserlebnisse. Im Löwenbräuzelt beobachteten Spezialisten aus Frankfurt und München am Abend zwei junge Männer, die sich offenkundig auf der Suche nach Diebstahlsgelegenheiten durch das Zelt bewegten. Dabei misslang es ihnen zweimal, unterschiedlichen Männern das Handy aus der Gesäßtasche zu ziehen. Nach dem zweiten Mal griffen die Fahnder zu: Bei den verhinderten Dieben handelt es sich um einen 19- und einen 21-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden wegen des versuchten Taschendiebstahls angezeigt und einem Haftrichter vorgeführt.
Taschendiebfahndern aus Berlin fiel am späteren Abend in der Ochsenbraterei ein verdächtiger Mann auf, den sie dabei beobachteten, wie er mehrere abgelegte Sonnenbrillen mitnahm. Anschließend wechselte der Mann ins Schottenhamel-Zelt, wo er eine Trachtenjacke an sich nahm. Nachdem er diese außerhalb des Festzelts nach Wertsachen durchsucht hatte, schnappten die Fahnder zu. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus München; er wurde wegen Diebstahls angezeigt.
Wie die Polizei auf der Wiesn arbeitet, können Sie hier lesen:
Taschendiebfahndern aus Berlin fiel am späteren Abend in der Ochsenbraterei ein verdächtiger Mann auf, den sie dabei beobachteten, wie er mehrere abgelegte Sonnenbrillen mitnahm. Anschließend wechselte der Mann ins Schottenhamel-Zelt, wo er eine Trachtenjacke an sich nahm. Nachdem er diese außerhalb des Festzelts nach Wertsachen durchsucht hatte, schnappten die Fahnder zu. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33 Jahre alten Mann aus München; er wurde wegen Diebstahls angezeigt.
Wie die Polizei auf der Wiesn arbeitet, können Sie hier lesen:
Mann wird mit Kokain erwischt – und gegen 16 000 Euro Kaution entlassen
Für einen 35 Jahre alten Schweizer ist der Oktoberfest-Besuch ein teures Vergnügen geworden. Der Mann musste 16 000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen, um wieder aus der Wiesnwache entlassen zu werden. Beamte hatten ihn in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach Mitternacht in der Nähe des Käfer-Festzelts kontrolliert und eine geringe Menge weißes Pulver gefunden, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um Kokain handelte.
Der 35-Jährige wurde festgenommen und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Nach Zahlung der Kaution durfte er wieder gehen. Der Schweizer war freilich nicht der einzige Wiesn-Besucher, der am Sonntagabend mit Kokain erwischt wurde. Bei der Kontrolle eines 41 Jahre alten Münchners im Schützenfestzelt waren Beamte um kurz vor 22 Uhr fündig geworden. Weil sich der 41-Jährige gegen die Festnahme wehrte, wird nicht nur wegen eines Betäubungsmitteldelikts ermittelt, sondern auch wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.
Der 35-Jährige wurde festgenommen und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Nach Zahlung der Kaution durfte er wieder gehen. Der Schweizer war freilich nicht der einzige Wiesn-Besucher, der am Sonntagabend mit Kokain erwischt wurde. Bei der Kontrolle eines 41 Jahre alten Münchners im Schützenfestzelt waren Beamte um kurz vor 22 Uhr fündig geworden. Weil sich der 41-Jährige gegen die Festnahme wehrte, wird nicht nur wegen eines Betäubungsmitteldelikts ermittelt, sondern auch wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.
Robert Haas
Krause äußert sich zu Ursache für Kreislaufprobleme
Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sieht die Ursache für seine Kreislaufprobleme am zweiten Oktoberfest-Tag beim Wetter und falscher Kleidung. „Ich glaube, das ist das, was die meisten mit der Wiesn kennen: Dass es in der Früh noch so kalt ist und mittags ist es dann so warm“, sagte der Rathauschef im Schottenhamel-Festzelt, wie die dpa berichtet. Er sei zu dick angezogen gewesen und dann habe sich der Kreislauf kurzfristig verabschiedet. „Wieder alles fein“, erklärte Krause. Am Sonntag hatte der OB wegen Kreislaufproblemen nach dem Trachtenzug das Anzapfen beim traditionellen „Gay Sunday“ auf der Wiesn abgesagt.
Am Bier soll es nicht gelegen haben: „Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht, bis auf die erste Halbe quasi, also die erste Maß – die war sehr schaumig, da habe ich ein paar Schlücke genommen“, sagte Krause und lachte. „Vielleicht war es auch noch ein bisschen Nachaufregung vom Samstag, aber wieder alles gut.“ Am heutigen Vormittag habe er wieder einen normalen Arbeitstag im Rathaus gehabt, unter anderem eine Sitzung zum Thema Wohnen, berichtete Krause. Außerdem stünden noch weitere Wiesn-Termine an, auf die er sich freue.
Am Bier soll es nicht gelegen haben: „Ich habe den Tag alkoholfrei verbracht, bis auf die erste Halbe quasi, also die erste Maß – die war sehr schaumig, da habe ich ein paar Schlücke genommen“, sagte Krause und lachte. „Vielleicht war es auch noch ein bisschen Nachaufregung vom Samstag, aber wieder alles gut.“ Am heutigen Vormittag habe er wieder einen normalen Arbeitstag im Rathaus gehabt, unter anderem eine Sitzung zum Thema Wohnen, berichtete Krause. Außerdem stünden noch weitere Wiesn-Termine an, auf die er sich freue.
Tourist aus Mexiko lässt Drohne über Wiesn steigen
Die Drohnenabwehr rund um die Theresienwiese scheint zu funktionieren. Nach Angaben der Münchner Polizei stellten Spezialisten des bayerischen Drohnenkompetenz- und Abwehrzentrums am Sonntag gegen 18.20 Uhr eine Drohne über dem Oktoberfest fest. Alarmierte Beamte trafen den Piloten auf der Theresienhöhe am Bavariaring an, als sich das Fluggerät noch in der Luft befand.
Bei dem Piloten handelte es sich um einen 37 Jahre alten Touristen aus Mexiko. Der besaß weder den erforderlichen Kompetenznachweis zum Steuern einer Drohne noch war diese registriert oder versichert. Dafür war der Mann sichtlich betrunken, ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.
Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen luftverkehrsrechtliche Vorschriften ermittelt. Rund um das Festgelände gilt eine Verbotszone für Flugzeuge und Fluggeräte. Der Mexikaner musste fast sein gesamtes Bargeld als Kaution hinterlassen, die Drohne vom Modell DJI Mini 4 Pro wurde sichergestellt.
Bei dem Piloten handelte es sich um einen 37 Jahre alten Touristen aus Mexiko. Der besaß weder den erforderlichen Kompetenznachweis zum Steuern einer Drohne noch war diese registriert oder versichert. Dafür war der Mann sichtlich betrunken, ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.
Gegen den 37-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen luftverkehrsrechtliche Vorschriften ermittelt. Rund um das Festgelände gilt eine Verbotszone für Flugzeuge und Fluggeräte. Der Mexikaner musste fast sein gesamtes Bargeld als Kaution hinterlassen, die Drohne vom Modell DJI Mini 4 Pro wurde sichergestellt.
Drohung per Wiesn-Stream? Ermittlungen gegen 22-Jährigen
Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim soll am Sonntagabend auf seinem Tiktok-Account in einem Livestream vom Oktoberfest eine Drohung gegen das Fest geäußert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, informierte ein in der Nähe von Rostock ansässiger Mann die Beamten über den Livestream und die mögliche Drohung. Kurz darauf konnte der 22-Jährige am Münchner Hauptbahnhof festgenommen werden.
Die Beamten stellten das Mobiltelefon des Mannes sicher und werteten das Video des Livestreams aus; dabei kamen sie zu dem Schluss, dass keine ernstzunehmende Bedrohung bestehe. Zunächst war nicht klar, ob überhaupt Drohungen geäußert wurden. Der 22-Jährige wurde daraufhin laut Polizei wieder entlassen. Im Laufe der Ermittlungen werde nun entschieden, ob es zu einem Strafverfahren wegen einer Bedrohung kommt. Unabhängig davon wird gegen den 22-Jährigen aber wegen eines Verstoßes gegen die Oktoberfestverordnung ermittelt, weil die Übertragung von Livestreams vom Festgelände grundsätzlich verboten ist.
Die Beamten stellten das Mobiltelefon des Mannes sicher und werteten das Video des Livestreams aus; dabei kamen sie zu dem Schluss, dass keine ernstzunehmende Bedrohung bestehe. Zunächst war nicht klar, ob überhaupt Drohungen geäußert wurden. Der 22-Jährige wurde daraufhin laut Polizei wieder entlassen. Im Laufe der Ermittlungen werde nun entschieden, ob es zu einem Strafverfahren wegen einer Bedrohung kommt. Unabhängig davon wird gegen den 22-Jährigen aber wegen eines Verstoßes gegen die Oktoberfestverordnung ermittelt, weil die Übertragung von Livestreams vom Festgelände grundsätzlich verboten ist.
Frauen grölen - erster "Rosa Montag" in der Bräurosl
Im Mittelschiff der Bräurosl sitzen an diesem Tag, einen Tag nach dem "Gay Sunday", der längst Tradition hat, zum ersten Mal mehrere hundert Frauen und FLINTA-Personen: Es ist "Rosa Montag". Die zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) zapft um 12 Uhr das Fass mit drei Schlägen an, wünscht eine "queere Wiesn", dann wird die Regenbogenfahne gehisst und die Menge, die vor allem aus Frauen besteht, grölt. Das gab es so in 191 Jahren Wiesn noch nie!
Mona Fuchs zapft das Fass am Rosa Montag mit drei Schlägen an. Robert Haas
Das Wirtspaar Franziska und Peter Reichert mit den Veranstalterinnen Sina Scherer, Ricarda Hofmann und Silke Völling sowie der zweiten Bürgermeisterin Mona Fuchs. Robert Haas
Mehr als 1200 Patienten am ersten Wiesn-Wochenende
Auf der Sanitätsstation auf dem Oktoberfest war am ersten Wochenende, wie nicht anders zu erwarten, ordentlich etwas los: 1212 Patientinnen und Patienten wurden hier behandelt, wie die Aicher Ambulanz meldet. 364 mussten mit einer Trage transportiert werden. Und 23 Menschen wurden per CT untersucht. "Ganz normaler Wiesnbetrieb" halt, wie die Helfer wissen lassen.
Nach Kreislaufproblemen am Sonntag: OB Krause wieder wohlauf
Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat sich von seinen leichten gesundheitlichen Problemen am Sonntag erholt und wird am Montag wie geplant um 12 Uhr in der Festhalle Schottenhamel ein Grußwort bei der Aktion „Wiesn mit Herz“ der Oktoberfest-Wirte sprechen. Krause sei wieder fit und habe bereits am Montagmorgen von acht Uhr an im Rathaus gearbeitet, sagte sein Sprecher. Unter anderem leitete er wie jeden Montag die Runde der städtischen Referenten, bei der die wichtigsten Themen der Woche besprochen werden. Anschließend werde er zur Theresienwiese fahren.
Krause hatte am Sonntag nach dem Trachtenumzug seine weiteren Termine wegen Kreislaufschwierigkeiten abgesagt und sich zurückgezogen. Unter anderem musste deshalb sein erster Auftritt als Oberbürgermeister auf dem "Gay Sunday" ausfallen.
Krause hatte am Sonntag nach dem Trachtenumzug seine weiteren Termine wegen Kreislaufschwierigkeiten abgesagt und sich zurückgezogen. Unter anderem musste deshalb sein erster Auftritt als Oberbürgermeister auf dem "Gay Sunday" ausfallen.
Hunderte Kindergartenkinder ohne Eltern heute auf der Wiesn
Wie jedes Jahr sind auch diesmal am ersten Wiesnmontag Hunderte Kinder ohne ihre Eltern auf der Wiesn. Nur ein paar Betreuerinnen und Betreuer haben sie mitgebracht. Denn die Münchner Schausteller, Marktkaufleute und die Wirte der kleinen Festzelte laden traditionell Kindergartenkinder aus den städtischen Einrichtungen zu einem kostenlosen Vormittag ein. Bürgermeisterin Verena Dietl begrüßt die Kleinen, die auf den Stufen der Bavaria sitzen, und wünscht ihnen viel Spaß beim Sausen mit den Fahrgeschäften. Lautes Jubeln und Gegröle. So geht Wiesnstimmung auch, ganz ohne Alkohol.
Lisa Sonnabend
Wiesn-Promis feiern beim Almauftrieb – nur Heidi Klum hat andere Pläne
Ein fester Termin zu jeder Wiesn ist der Almauftrieb im Käferzelt am Sonntagabend, wo sich die Prominenz im Zelt nur so drängt. In diesem Jahr unter anderem: Tokio-Hotel-Bill, Ex-Bundestrainer Nagelsmann und eine Söder-Tochter: Alle wollen sie dabei sein. Einblicke in das Gedränge, Geblitze und Gerufe bei dem Promi-Event schlechthin gibt mein Kollege Philipp Crone, der sich gestern auch dort rumgetrieben hat. Was sich dort abspielte, lesen Sie hier.
Ein Promi dagegen hatte andere Pläne: Heidi Klum hüpfte übers Festgelände zur Bräurosl, wo gerade der Gay Sunday in vollem Gange war. Heidi sang den Hit „Sunglasses at Night“ von Corey Hart auf der Bühne, den sie als Titelsong vor zwei Jahren für ihre Show „Germany's next Topmodel“ bereits einspielte. Und am Ende ihres Auftritts rief Heidi noch eine Botschaft in die feiernde Gay-Sunday-Menge: „Bleibt laut, bleibt stark, und ich liebe euch alle.“
Wer sich sonst noch so auf dem Oktoberfest rumtrieb, lesen Sie hier in unseren Promis von Wiesntag 2:
Ein Promi dagegen hatte andere Pläne: Heidi Klum hüpfte übers Festgelände zur Bräurosl, wo gerade der Gay Sunday in vollem Gange war. Heidi sang den Hit „Sunglasses at Night“ von Corey Hart auf der Bühne, den sie als Titelsong vor zwei Jahren für ihre Show „Germany's next Topmodel“ bereits einspielte. Und am Ende ihres Auftritts rief Heidi noch eine Botschaft in die feiernde Gay-Sunday-Menge: „Bleibt laut, bleibt stark, und ich liebe euch alle.“
Wer sich sonst noch so auf dem Oktoberfest rumtrieb, lesen Sie hier in unseren Promis von Wiesntag 2:
Herzinfarkt – Sanitäter behandeln Breznverkäufer
Einem 47-jährigen Breznverkäufer fällt am Sonntag plötzlich das Schieben seines Breznwagens schwer – "irgendwie funktionierten die Arme nicht mehr so gut", so berichtet es die Aicher Ambulanz. Als sich der Wiesnmitarbeiter bei den Sanitätern vorstellt, wird bei der Untersuchung schnell klar: Mit den Armen ist alles in Ordnung, aber der Mann hat einen Herzinfarkt erlitten. Der 47-Jährige wird in eine Klinik gebracht. "Die schnelle Behandlungskette rettete dem Breznverkäufer vielleicht das Leben und er geht im Idealfall ohne Schaden am Herzmuskel nach Hause", so ein Wiesn-Notarzt.
Die neuen Paulaner-Wirte: Gesegneter Aufstieg in den Wirte-Olymp
Sie sind keine Neulinge auf der Wiesn und betreiben mehrere Wirtshäuser: Christine und Lorenz Stiftl haben jetzt das Paulaner-Zelt übernommen. Worauf sie bei der Musik und beim Essen setzen, hat Kollegin Sarah Maderer herausgefunden.