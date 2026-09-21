Sanitäter versorgen bis zum Nachmittag mehr als 200 Menschen – Seniorin erleidet bei Sturz Gesichtsfraktur

Die Sonne scheint, es ist warm in den Bierzelten: Viele Besucher trinken am ersten Wiesn-Wochenende Bier, aber zu wenig Wasser. Dass sie überhaupt zu wenig getrunken hatte, machte am Sonntag einer 80-jährigen Wiesnbesucherin zu schaffen. Sie dehydrierte. Wie der Sanitätsdienst mitteilt, erlitt die Frau daher einen Kreislaufzusammenbruch und stürzte. Sie kam mit einer Gesichtsfraktur auf die Sanitätswache.



Am Vormittag musste ein 37-jähriger Wiesn-Kellner behandelt werden, er hatte einen epileptischen Anfall. Versorgt wurden heute bereits 201 Menschen. Aber nicht alle Patienten und Patientinnen kommen mit großen medizinischen Problemen zu den Sanitätern. Es gibt auch viele Bagatellfälle. Wie Julian Tanzer von der Aicher Ambulanz erklärt, seien das etwa kleine Schnittverletzungen oder eine Blase am Fuß. "Also Fälle, in denen meistens schon ein Pflaster hilft." Manchmal würde auch nur ein kurzer Check ausgeführt, gefragt, ob es dem Patienten gut geht.



Die Tragentrupps waren bis zum späten Nachmittag bereits 20 Mal im Einsatz, und es werden wohl noch mehr: Auch um 22.30 Uhr müssten die Truppe immer wieder mal ausrücken, sagt Tanzer. Dann müssen die Wiesnbesucher die Zelte verlassen, "und da passiert dann oft auch noch was: ein Sturz von der Treppe oder ein Kreislaufproblem".