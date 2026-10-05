Wiesn 2026 stellt Besucherrekord auf

Ein Rekord für die Wiesn: 7,4 Millionen Menschen haben nach Angaben der Stadt in diesem Jahr das Münchner Oktoberfest besucht. Das sind so viele wie noch nie. Der bisherige Rekord lag bei 7,2 Millionen Besucher im Jahr 2023. „Damit ist die Wiesn 2026 die bislang meistbesuchte in ihrer langen Geschichte“, sagte Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD).





Die Massen strömten, genau wie das Bier: 6,7 Millionen Mass Bier wurden nach Angaben der Stadt getrunken. Das sind 2,7 Prozent mehr als 2025 (6,5 Millionen). Beim Essen meldeten die Wiesnwirte ein Plus von zwei bis drei Prozent. Dabei sei das „klassische Hendl wieder im Aufwind“. Von den 7,4 Millionen Besuchern waren 447 000 auch Gäste auf der Oidn Wiesn.