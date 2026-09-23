Oktoberfest: Mitarbeiter nach Fahrgeschäft-Unfall gestorben

Auf dem Oktoberfest hat es am Montagabend einen tödlichen Unfall gegeben. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ist ein 52 Jahre alter Mitarbeiter des Fahrgeschäfts „Hangover“ im Krankenhaus gestorben, nachdem er zuvor von der nach unten sausenden Gondel getroffen und eingequetscht worden war. Der Mann hatte dabei schwerste Verletzungen erlitten und war unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Kriseninterventionsteam betreute Augenzeugen des Unfalls.



Bei dem Fahrgeschäft drehen sich die Besucher rund 85 Meter in die Höhe; anschließend geht es im freien Fall abwärts, ehe die Gondel kurz vor dem Boden sanft abgebremst wird. Dabei muss sich der Mitarbeiter nach ersten Erkenntnissen unter der Gondel befunden haben. Für die Fahrgäste, die in der Gondel saßen, habe keine Gefahr bestanden, versicherte der Polizeisprecher. Das für Betriebsunfälle zuständige Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie bat Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.



Auf dem Oktoberfest markierte der Unfall bereits den zweiten Vorfall mit einem Fahrgeschäft in diesem Jahr. In einem stehengebliebenen Drehkarussell hatten Fahrgäste am Samstagabend etwa zwei Minuten lang kopfüber ausharren müssen, bevor sie aus ihren Sitzen geholt werden konnten. Grund der Panne war wohl ein defekter Sensor. Der TÜV prüfte das Karussell erneut, bevor es noch am Abend wieder freigegeben wurde.