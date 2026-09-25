Stadt München verteilt zur Wiesn 200 Influencer-Lizenzen Die Neuregelung hatte bei Influencern Aufregung ausgelöst. Wer mit Social-Media-Inhalten unmittelbar oder mittelbar kommerzielle Zwecke verfolgt – etwa durch Sponsoring, Kooperationen oder Produktplatzierungen – der braucht für die Wiesn seit diesem Jahr eine Genehmigung. Bereits nach dem ersten Oktoberfest-Wochenende lagen bei der Stadt München nun rund 300 Anfragen vor, wie eine Sprecherin des städtischen Wirtschaftsreferates der Deutschen Presse-Agentur sagte. Diese hätten nach derzeitigem Stand zu rund 200 Lizenzverträgen geführt. Aussagen über den Kostenrahmen wurden nicht getroffen. Es gebe jedoch eine „Bagatellgrenze“ für den Fall, dass ein Wiesn-Post finanziell nicht sonderlich viel abwirft. Basis der Lizenzkosten seien immer die Einnahmen, die mit dem Posting generiert würden. Die genaue Berechnung hänge dann von verschiedenen Parametern ab, wie der Reichweite oder die Art der Monetarisierung auf einer Plattform. Sich frühzeitig darum zu kümmern, kann sich für diejenigen, die ihr Geld mit Instagram und Co. verdienen, lohnen – denn: „Vorab nicht lizenzierter Content muss nachlizenziert werden und wird aufgrund des höheren Aufwands teurer“, so die Sprecherin. Die Stadt freue sich, wenn Eindrücke des Festes nach außen getragen würden, „wer aber mit unserem Fest Geld verdient, muss sich auch daran beteiligen. Das gilt für unsere Wirte und Schausteller selbstverständlich ebenso wie für Influencer – und zwar dann, wenn sie mit einem Posting direkt Geld verdienen.“ Eine solche Regelung sei inzwischen auch bei anderen Veranstaltungen üblich. Viele professionelle Influencer betrachteten die Lizenzierung daher als völlig selbstverständlich. Die Stadt verdient nach Angaben des Wirtschaftsreferates übrigens nicht an den Lizenzen – sondern finanziert damit die Wiesn. „Das Oktoberfest ist ein Gebührenrechner, das heißt Geld, das durch das Oktoberfest, also zum Beispiel durch Standgelder, eingenommen wird, fließt direkt in die Organisation des Oktoberfestes zurück.“