Neben eigenen Recherchen verwenden wir für diesen Liveblog Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Mehr internationale Gäste am ersten Wiesn-Wochenende: Woher sie kamen
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
Verdächtiger nach sexuellem Übergriff identifiziert
"Hangover" nimmt Betrieb wieder auf
Polizisten erwischen Dealer in der Bräurosl
Mehr internationale Gäste am ersten Wiesn-Wochenende: Woher sie kamen
Der Anteil internationaler Besucher auf dem Oktoberfest war am ersten Wochenende höher als vor einem Jahr. Am Eröffnungssamstag machten ausländische Gäste rund 33 Prozent aus, am Sonntag gut 29 Prozent, wie eine Untersuchung von Handydaten durch Telefonica Deutschland und Invenium Data Insights ergab. Vergangenes Jahr hatten die Anteile demnach noch bei 29 und 25 Prozent gelegen. Die meisten ausländischen Gäste kamen dabei - wie vergangenes Jahr - aus den USA, gefolgt von Italien. Auf Rang drei liegt dieses Jahr Frankreich, 2025 war es noch das Vereinigte Königreich.
Die Zahl der Besucher am ersten Oktoberfest-Wochenende sank der Analyse zufolge leicht auf 1,04 Millionen. Die blieben im Schnitt dafür aber rund eine Viertelstunde länger auf dem Festgelände als vergangenes Jahr. Männer waren dabei in der Mehrheit: Sie stellten rund 53 Prozent der Besucher. Die höchste Auslastung wurde zwischen 17 und 18 Uhr festgestellt.
Die Zahl der Besucher am ersten Oktoberfest-Wochenende sank der Analyse zufolge leicht auf 1,04 Millionen. Die blieben im Schnitt dafür aber rund eine Viertelstunde länger auf dem Festgelände als vergangenes Jahr. Männer waren dabei in der Mehrheit: Sie stellten rund 53 Prozent der Besucher. Die höchste Auslastung wurde zwischen 17 und 18 Uhr festgestellt.
Leonhard Simon/Getty Images
Schaustellergottesdienst im Marstall-Festzelt - Gedenken an Mitarbeiter des "Hangover"
Wie jedes Jahr findet auch heuer an diesem Donnerstag um 9.30 Uhr ein Gottesdienst für die Schausteller des Oktoberfests statt. Und es ist ein besonderer Gottesdienst, gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen weil die Circus- und Schaustellerseelsorge in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Zum anderen aber auch aus einem traurigen Anlass: In dem Gottesdienst wird nämlich des am Montagabend während seiner Schicht verstorbenen 52-jährigen Mitarbeiters des Freefall-Towers "Hangover" gedacht.
Bei dem Gottesdienst anwesend sein wird zum einen Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Außerdem erwartet werden Organisator und Pfarrer Sascha Ellinghaus sowie die beiden Regionalseelsorger Monsignore Manfred Simon (Region Rheinland-Pfalz und Saarland) sowie Pfarrer Martin Fuchs (Region Franken und Niederbayern). Für die evangelischen Kirchen spricht der Leiter der evangelischen Circus- und Schaustellerseelsorge der EKD, Pfarrer Torsten Heinrich, ein Grußwort. Musikalisch untermalt wird das sogenannte Pontifikalamt von den Münchner Dombläsern.
Übrigens: Die direkt an der Theresienwiese gelegene Pfarrkirche St. Paul hat dieses Jahr während der Wiesn erstmals die 50 Meter hoch gelegene Aussichtsplattform ihres Turmes mit einem Blick auf das Festgelände geöffnet - und zwar montags, mittwochs, freitags sowie samstags bis um 22 Uhr und an den übrigen Tagen bis zu Beginn des Abendgottesdienstes. Der Aufstieg ist noch bis zum Ende der Wiesn täglich ab 10 Uhr gegen ein Eintrittsgeld möglich, einen Aufzug gibt es nicht. Und: Unter dem Motto „Mogst reden?“ laden Ehrenamtliche laut einer Pressemitteilung wartende Besucherinnen und Besucher zum Gespräch ein.
Bei dem Gottesdienst anwesend sein wird zum einen Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Außerdem erwartet werden Organisator und Pfarrer Sascha Ellinghaus sowie die beiden Regionalseelsorger Monsignore Manfred Simon (Region Rheinland-Pfalz und Saarland) sowie Pfarrer Martin Fuchs (Region Franken und Niederbayern). Für die evangelischen Kirchen spricht der Leiter der evangelischen Circus- und Schaustellerseelsorge der EKD, Pfarrer Torsten Heinrich, ein Grußwort. Musikalisch untermalt wird das sogenannte Pontifikalamt von den Münchner Dombläsern.
Übrigens: Die direkt an der Theresienwiese gelegene Pfarrkirche St. Paul hat dieses Jahr während der Wiesn erstmals die 50 Meter hoch gelegene Aussichtsplattform ihres Turmes mit einem Blick auf das Festgelände geöffnet - und zwar montags, mittwochs, freitags sowie samstags bis um 22 Uhr und an den übrigen Tagen bis zu Beginn des Abendgottesdienstes. Der Aufstieg ist noch bis zum Ende der Wiesn täglich ab 10 Uhr gegen ein Eintrittsgeld möglich, einen Aufzug gibt es nicht. Und: Unter dem Motto „Mogst reden?“ laden Ehrenamtliche laut einer Pressemitteilung wartende Besucherinnen und Besucher zum Gespräch ein.
Der Schaustellergottesdienst findet auch heuer wieder im Marstall-Festzelt statt. Joerg Koch/Getty Images
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Eine Wiesn ohne Bier kann man sich kaum vorstellen. Dabei wäre es natürlich viel gesünder und vernünftiger, auf Alkohol zu verzichten. Ein Intensivmediziner erklärt im Interview, was schon kleine Mengen im Körper anrichten, und worauf man achten sollte, wenn man trotzdem trinkt.
- Gesünder als Bier ist wohl Steckerlfisch – und auch er gehört fest zur Wiesn-Tradition. Doch Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Ein Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt.
- Schwarzenegger dirigiert, und Thomas Gottschalk hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach Monaten. Welche Promis sich an Tag vier noch auf der Wiesn getummelt haben. Die Bilder.
Sarah Maderer
Networking bei der Damenwiesn
Das fünfte Jahr in Folge haben Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne) und Wiesnwirtin Eva Hochreiter wieder zur Damenwiesn in Hofreiter's Zur Bratwurst geladen. Bei bestem Wiesnwetter trafen sich an diesem Mittwochmittag rund 50 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie Gastronominnen und Wiesnwirtinnen an der Bar im Biergarten, um sich bei Wein und Brotzeit auszutauschen und zu vernetzen. Mit dabei waren unter anderen die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne), Kabarettistin Luise Kinseher und die Nichte der Gastgeberin, Münchner Kindl Sina Hochreiter.
Mona Fuchs, Eva Hochreiter, Luise Kinseher, Anja Berger, Sina Hochreiter (von links nach rechts). Sarah Maderer
Krause verteilt Wiesn-Herzen an Ersthelfer
Per App werden sie alarmiert, wenn in ihrer Nähe jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat: Seit fünf Jahren sind geschulte Ersthelfer der Initiative "München rettet Leben" schnell zur Stelle, wenn es ernst wird. Noch bevor der Rettungswagen eintrifft, können sie bei einem Notfall mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen. Mehr als 2750 Menschen machen bei der Initiative mit. Als Dank für ihr Engagement haben Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grünen) und Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek auf der Wiesn-Wache auf dem Oktoberfest nun Wiesn-Herzen an die Helfer verteilt.
Wer bei "München rettet Leben" als Helfer mitmachen möchte, braucht fundierte Kenntnisse in Erster Hilfe und muss regelmäßig an Schulungen für Herz-Lungen-Wiederbelebung teilnehmen. Nach Angaben der Stadt kommen dafür etwa Rettungsdienstmitarbeiter, Ärztinnen, Krankenpfleger oder Medizin-Studierende infrage.
Wer bei "München rettet Leben" als Helfer mitmachen möchte, braucht fundierte Kenntnisse in Erster Hilfe und muss regelmäßig an Schulungen für Herz-Lungen-Wiederbelebung teilnehmen. Nach Angaben der Stadt kommen dafür etwa Rettungsdienstmitarbeiter, Ärztinnen, Krankenpfleger oder Medizin-Studierende infrage.
Michael Nagy/Presseamt
Tägliches Highlight: die Brauereikutschen
Die Brauereikutschen, die täglich über das Festgelände fahren, sind ein Besuchermagnet: Einheimische wie ausländische Gäste posieren mit den – selbstverständlich längst leeren – Fässern und den imposanten Pferden. Aber Achtung, die ziehen auch eine beachtliche Menge an Pferdeäpfeln hinter sich her!
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Rechtsanwältin mit Koks auf der Wiesn
Bei der Kontrolle einer 35 Jahre alten Deutschen im Schützenfestzelt fanden Polizisten am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr eine geringe Menge von weißem Pulver in der Handtasche, das sich nach ersten Ermittlungen als Kokain herausstellte. Das Pulver wurde sichergestellt, die Frau vorläufig festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Dort wurde sie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Weil die als Rechtsanwältin tätige Frau nicht in Deutschland lebt, musste sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 15 000 Euro hinterlegen.
Verdächtiger nach sexuellem Übergriff identifiziert
Vorbildlich reagiert haben am Dienstag zwei Schwestern aus München, von denen eine auf dem Weg zur U-Bahn Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. Gegen 18.20 Uhr griff ein Mann der jüngeren der beiden Frauen, einer 20-Jährigen, unvermittelt über der Kleidung in den Intimbereich. Ihre 23 Jahre alte Schwester konfrontierte den Mann daraufhin mit seinem Verhalten; nach kurzem Gespräch entfernte sich dieser mit einem Begleiter.
Die Schwestern begaben sich anschließend zum Safe Space auf dem Festgelände und verständigten die Polizei. Dabei konnten sie auch Fotos des Tatverdächtigen liefern, die die 23-Jährige mit ihrem Handy gemacht hatte. Außerdem sicherte die Polizei umgehend Videoaufnahmen aus dem Bereich des Festgeländes, in dem sich der Übergriff ereignet hatte. Anhand des Bildmaterials sowie weiterer polizeilicher Erkenntnisse konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Er muss nun mit einem baldigen Besuch der Polizei rechnen.
Die Schwestern begaben sich anschließend zum Safe Space auf dem Festgelände und verständigten die Polizei. Dabei konnten sie auch Fotos des Tatverdächtigen liefern, die die 23-Jährige mit ihrem Handy gemacht hatte. Außerdem sicherte die Polizei umgehend Videoaufnahmen aus dem Bereich des Festgeländes, in dem sich der Übergriff ereignet hatte. Anhand des Bildmaterials sowie weiterer polizeilicher Erkenntnisse konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Er muss nun mit einem baldigen Besuch der Polizei rechnen.
Wiesnbesucher attackiert Polizisten
Ein 23 Jahre alter Münchner hatte am Dienstagabend offensichtlich so viel Druck auf der Blase, dass er es nicht mehr zur Toilette schaffte. Weil er deshalb im Paulaner-Zelt "öffentlich urinierte", wie es im Polizeibericht formuliert wurde, wollten ihn zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Zelt begleiten. Dagegen wehrte sich der 23-Jährige: Einem Security-Mann schlug er mit der Faust ins Gesicht, den anderen biss er in den Unterarm. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten leistete der Münchner Widerstand: Als er gefesselt werden sollte, biss er einem Beamten in die Hand.
Da der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme vorgenommen – diese ergab einen Promillewert von 2,1. Anschließend wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Einen ähnlichen Vorfall am Dienstagabend meldete auch die Bundespolizei. An der S-Bahn-Station Hackerbrücke waren Beamte auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der gegen einen abfahrenden Zug gepinkelt hatte. Als die Polizisten die Personalien des Wildbieslers feststellen wollten, wurde dieser nicht nur aggressiv – er zog sich auch noch aus. Bei der Festnahme versuchte er dann, die Beamten zu treten und zu beißen; zudem beleidigte er sie mehrmals.
Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 72 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck an seine Ehefrau übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
Da der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme vorgenommen – diese ergab einen Promillewert von 2,1. Anschließend wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Einen ähnlichen Vorfall am Dienstagabend meldete auch die Bundespolizei. An der S-Bahn-Station Hackerbrücke waren Beamte auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der gegen einen abfahrenden Zug gepinkelt hatte. Als die Polizisten die Personalien des Wildbieslers feststellen wollten, wurde dieser nicht nur aggressiv – er zog sich auch noch aus. Bei der Festnahme versuchte er dann, die Beamten zu treten und zu beißen; zudem beleidigte er sie mehrmals.
Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 72 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck an seine Ehefrau übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
Kellnerinnen retten Wiesnbesucher
Zwei Kellnerinnen haben einen Besucher auf dem Oktoberfest wiederbelebt. Der 78-Jährige war nach Angaben des Rettungsdienstes am Dienstagnachmittag im Biergarten des Augustiner-Festzelts zusammengebrochen. Sofort verständigten die Frauen den Notruf und begannen mit einer Herzdruckmassage. Gleichzeitig schirmten Schankkellner den Notfallort mit Decken ab. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung.
Dank der frühen Herzdruckmassage durch die Bedienungen und der Zusammenarbeit mit den Rettungskräften habe man den 78-Jährigen nach zehn Minuten wiederbeleben können. Er wurde anschließend in eine Münchner Klinik gebracht. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen umstehenden Helfern und ausdrücklich bei den Bedienungen Daria und Frieda für ihr schnelles und beherztes Handeln in dieser Notlage“, sagte ein beteiligter Arzt laut Mitteilung.
Hier können Sie lesen, wie der Rettungsdienst auf der Wiesn arbeitet.
Dank der frühen Herzdruckmassage durch die Bedienungen und der Zusammenarbeit mit den Rettungskräften habe man den 78-Jährigen nach zehn Minuten wiederbeleben können. Er wurde anschließend in eine Münchner Klinik gebracht. „Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen umstehenden Helfern und ausdrücklich bei den Bedienungen Daria und Frieda für ihr schnelles und beherztes Handeln in dieser Notlage“, sagte ein beteiligter Arzt laut Mitteilung.
Hier können Sie lesen, wie der Rettungsdienst auf der Wiesn arbeitet.
Die SZ berichtet von der Wiesn
- Frauenfiguren und ein neuer Upskirting-Skandal: Das Teufelsrad stand vor Beginn der Wiesn im Fokus. Hat das Auswirkungen auf den diesjährigen Ablauf im Fahrgeschäft? Und was sagen eigentlich die Wiesn-Besucherinnen?
- Nach dem tödlichen Unfall eines Mitarbeiters an einem Freefall-Tower auf dem Oktoberfest ist die Betroffenheit groß – der Betrieb des Fahrgeschäfts geht aber weiter. Doch alle fragen sich: Wie konnte es dazu kommen?
- Wer auf der Wiesn im Käfer-Zelt oder im Marstall feiert, muss mit Gisela Schober rechnen. Das erlebt die Society-Fotografin in den Oktoberfest-Wochen.
"Hangover" nimmt Betrieb wieder auf
Den ganzen Tag über haben sich Besucherinnen und Besucher immer wieder vergeblich am Kassenhäuschen des Freefall-Towers "Hangover" angestellt, die von dem tödlichen Unfall vom Montagabend offenbar nichts mitbekommen hatten. Dann, am Dienstnachmittag, macht das Fahrgeschäft wieder auf und startet damit mit einiger Verspätung in den Familientag mit ermäßigten Preisen.
Von der Betreiberfamilie Schneider heißt es dazu in einer Pressemitteilung: Der TÜV und das Ordnungsamt hätten alle Funktionen "äußerst sorgfältig und gewissenhaft" geprüft, es seien keine technischen Mängel festgestellt worden. Für Besucherinnen und Besucher bestehe demnach "keinerlei Gefahr". "Wir sind noch immer geschockt von dem tragischen Ereignis gestern Abend", so ein Sprecher. Nach so einem "schrecklichen Unglück" wieder zum Normalbetrieb überzugehen, falle ihnen nicht leicht. "Unsere Gedanken sind auch weiterhin bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen."
Wenn Sie interessiert, wie Politik und Schausteller auf den Unfall reagiert haben, lesen Sie hier mehr:
Von der Betreiberfamilie Schneider heißt es dazu in einer Pressemitteilung: Der TÜV und das Ordnungsamt hätten alle Funktionen "äußerst sorgfältig und gewissenhaft" geprüft, es seien keine technischen Mängel festgestellt worden. Für Besucherinnen und Besucher bestehe demnach "keinerlei Gefahr". "Wir sind noch immer geschockt von dem tragischen Ereignis gestern Abend", so ein Sprecher. Nach so einem "schrecklichen Unglück" wieder zum Normalbetrieb überzugehen, falle ihnen nicht leicht. "Unsere Gedanken sind auch weiterhin bei der Familie und den Freunden des Verstorbenen."
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Oktoberfest 2026: Wie Politik und Schausteller auf den tödlichen Wiesn-Unfall reagieren
Am Tag nach dem tödlichen Unfall eines Mitarbeiters am Freefall-Tower auf dem Oktoberfest zeigen sich die Betreiber, andere Schausteller sowie Politiker betroffen. Wie konnte es bloß dazu kommen?
www.sueddeutsche.de
Jacqueline Lang
Jacqueline Lang
Streit im Schottenhamel-Zelt eskaliert
Am Montagabend ist im Schottenhamel-Zelt ein Streit zwischen drei Oktoberfest-Besuchern eskaliert. Dabei schlugen zunächst zwei Mexikaner, 37 und 33 Jahre alt, mit bloßen Händen auf einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt ein. Dieser wehrte sich mithilfe eines Masskrugs, den er gegen seine Kontrahenten einsetzte. Alle drei wurden leicht verletzt, nach ambulanter medizinischer Behandlung zur Wiesnwache gebracht und dort erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterzogen. Bei allen wurde eine Alkoholisierung zwischen 0,9 und 1,1 Promille festgestellt, gegen alle wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der ältere der beiden Mexikaner musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, der jüngere mangels Barmitteln zumindest einen Bevollmächtigten benennen, an dessen Anschrift Bescheide und andere Schreiben zugestellt werden können.
Polizisten erwischen Dealer in der Bräurosl
Auch am Montag registrierte die Polizei auf dem Oktoberfest wieder mindestens zwei Fälle, in denen Kokain eine Rolle spielte. In der Bräurosl bot am frühen Abend ein 21-Jähriger aus München einem 32 Jahre alten Touristen aus Österreich Kokain zum Kauf an. Der Österreicher informierte den Sicherheitsdienst des Zeltes, der den Dealer festhielt. Die hinzugerufene Polizei fand anschließend mehrere abgepackte Portionen des Pulvers, außerdem ein Pfefferspray. Gegen den einschlägig bekannten Mann wird nun ein weiteres Mal wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.
Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte dann im Käferzelt einen 49-jährigen Gastronomen, bei dem sie ebenfalls ein weißes Pulver sicherstellten, das sich nach ersten Erkenntnissen als Kokain herausstellte. Der Deutsche wurde festgenommen. Weil er hierzulande keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Kaution in Höhe von 20 000 Euro hinterlegen.
Kurz vor Mitternacht kontrollierten Beamte dann im Käferzelt einen 49-jährigen Gastronomen, bei dem sie ebenfalls ein weißes Pulver sicherstellten, das sich nach ersten Erkenntnissen als Kokain herausstellte. Der Deutsche wurde festgenommen. Weil er hierzulande keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Kaution in Höhe von 20 000 Euro hinterlegen.
Mann filmt unter Dirndl – Wiesn-Besucher schreiten ein
Ein 45-Jähriger soll auf der Wiesn mit seinem Mobiltelefon unter das Dirndl einer Frau gefilmt haben. Eine Zeugin beobachtete den Mann am Montagabend im Armbrustschützenzelt und machte lautstark auf die Situation aufmerksam, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Besucher und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten den Mann fest, bis die Polizei vor Ort war.
Auf seinem Mobiltelefon fanden die Beamten eine entsprechende Videoaufnahme und stellten das Gerät sicher. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 5000 Euro wurde der aus der Schweiz stammende Mann wieder entlassen.
Auf seinem Mobiltelefon fanden die Beamten eine entsprechende Videoaufnahme und stellten das Gerät sicher. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 5000 Euro wurde der aus der Schweiz stammende Mann wieder entlassen.