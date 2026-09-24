Wiesnbesucher attackiert Polizisten

Ein 23 Jahre alter Münchner hatte am Dienstagabend offensichtlich so viel Druck auf der Blase, dass er es nicht mehr zur Toilette schaffte. Weil er deshalb im Paulaner-Zelt "öffentlich urinierte", wie es im Polizeibericht formuliert wurde, wollten ihn zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Zelt begleiten. Dagegen wehrte sich der 23-Jährige: Einem Security-Mann schlug er mit der Faust ins Gesicht, den anderen biss er in den Unterarm. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten leistete der Münchner Widerstand: Als er gefesselt werden sollte, biss er einem Beamten in die Hand.



Da der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme vorgenommen – diese ergab einen Promillewert von 2,1. Anschließend wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Einen ähnlichen Vorfall am Dienstagabend meldete auch die Bundespolizei. An der S-Bahn-Station Hackerbrücke waren Beamte auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der gegen einen abfahrenden Zug gepinkelt hatte. Als die Polizisten die Personalien des Wildbieslers feststellen wollten, wurde dieser nicht nur aggressiv – er zog sich auch noch aus. Bei der Festnahme versuchte er dann, die Beamten zu treten und zu beißen; zudem beleidigte er sie mehrmals.



Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 72 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck an seine Ehefrau übergeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.



