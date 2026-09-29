Neben eigenen Recherchen verwenden wir für diesen Liveblog Material der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Söder und Krause fahren zusammen Olympia-Achterbahn
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
Das erwartet Sie auf dem Olympia Looping, Herr Söder
21-Jährige im Bavariapark vergewaltigt
41-Jähriger wehrt sich massiv gegen Festnahme
Söder und Krause fahren zusammen Olympia-Achterbahn
Wenn alle Ankündigungen in Sachen Olympiabewerbung so schnell umgesetzt werden wie die Fahrt mit dem Olympia-Looping, dann müsste Münchens Kandidatur für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 eine gmahde Wiesn sein, wie man so sagt: Nur zwei Tage, nachdem München den Zuschlag als Deutschlands Kandidat bekommen hat, machen sich Münchens OB Dominik Krause (Grüne) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montagabend daran, das für diesen Fall gegebene Versprechen einzulösen. Am frühen Abend treffen sich die beiden Politiker vor dem Olympia-Looping-Fahrgeschäft auf der Theresienwiese, um sich in die wilde Achterbahnfahrt zu stürzen.
Krause hatte die Idee vor dem Wiesn-Auftakt aufgebracht, Söder nicht energisch genug widersprochen, nun kam er nicht mehr aus. Mit einem offensichtlich ein wenig mulmigen Gefühl nähert sich Söder dem Ort des Geschehens. Er müsse sich darauf „psychisch vorbereiten“, hatte er am Samstag zugegeben. Krause trägt bei seiner Ankunft ein schelmisches Lächeln im Gesicht – so, als sei ihm ein Lausbubenstreich gelungen.
Krause hatte die Idee vor dem Wiesn-Auftakt aufgebracht, Söder nicht energisch genug widersprochen, nun kam er nicht mehr aus. Mit einem offensichtlich ein wenig mulmigen Gefühl nähert sich Söder dem Ort des Geschehens. Er müsse sich darauf „psychisch vorbereiten“, hatte er am Samstag zugegeben. Krause trägt bei seiner Ankunft ein schelmisches Lächeln im Gesicht – so, als sei ihm ein Lausbubenstreich gelungen.
Sven Hoppe/dpa
König Ludwigs Traum von Olympia auf der Theresienwiese
Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) den Zuschlag zur Olympiabewerbung symbolisch in der „Olympia-Looping“-Achterbahn auf der Theresienwiese feiern, träumte schon König Ludwig I. von „Olympien“ auf ebendiesen Flächen. Der bayerische König galt als Fan der hellenistischen Kultur. So schwebte dem Monarchen, dessen Sohn Otto später König Griechenlands wurde, ein Fest im Stil der antiken Olympischen Spiele vor. König Ludwig starb 1868, die Wiederbelebung der Olympischen Spiele in Athen folgte erst 1896.
Ein internationaler Wettkampf hätte den Ruhm des Königshauses und der Residenzstadt München weiter glanzvoll gemehrt, schrieben die Volkskundler Florian Dering und Ursula Eymold in ihrer Dokumentation „Das Oktoberfest 1810 - 2010“, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bereits 1835 gab es demnach unter Leitung des Turnlehrers Josef Gruber athletische Spiele. Die Disziplinen seien mit Ringen, Speerwerfen und einem griechischen Wettkampf zu Pferde an das antike Ideal angelehnt gewesen. Damals hatten Turnen und Leichtathletik mit „Turnvater Jahn“ ohnehin Aufschwung. Das wirkte sich auch auf die Veranstaltungen auf der Wiesn aus.
Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hatte das Volksfest einen sportlichen Charakter. Es gab es den Historikern zufolge vor allem Pferderennen und Schießen, aber auch Turnvorführungen und Kunstradfahren. Noch bis Anfang der 1980er-Jahre wurde im Festzelt Hippodrom geritten. Je mehr die Gäste aus aller Welt auf das Fest drängten, desto mehr verschwanden sportliche Aktivitäten. Bis heute sind Relikte dieser Zeit, wie Schützenwettkämpfe oder Masskrugstemmen, auf dem Oktoberfest Tradition.
Ein internationaler Wettkampf hätte den Ruhm des Königshauses und der Residenzstadt München weiter glanzvoll gemehrt, schrieben die Volkskundler Florian Dering und Ursula Eymold in ihrer Dokumentation „Das Oktoberfest 1810 - 2010“, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bereits 1835 gab es demnach unter Leitung des Turnlehrers Josef Gruber athletische Spiele. Die Disziplinen seien mit Ringen, Speerwerfen und einem griechischen Wettkampf zu Pferde an das antike Ideal angelehnt gewesen. Damals hatten Turnen und Leichtathletik mit „Turnvater Jahn“ ohnehin Aufschwung. Das wirkte sich auch auf die Veranstaltungen auf der Wiesn aus.
Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hatte das Volksfest einen sportlichen Charakter. Es gab es den Historikern zufolge vor allem Pferderennen und Schießen, aber auch Turnvorführungen und Kunstradfahren. Noch bis Anfang der 1980er-Jahre wurde im Festzelt Hippodrom geritten. Je mehr die Gäste aus aller Welt auf das Fest drängten, desto mehr verschwanden sportliche Aktivitäten. Bis heute sind Relikte dieser Zeit, wie Schützenwettkämpfe oder Masskrugstemmen, auf dem Oktoberfest Tradition.
Bereits in frühreren Jahren (hier 2010) gab es Veranstaltungen zur sogenannten „Historischen Wiesn“ bei denen der frühere sportliche Charakter des Fests im Mittelpunkt stand. Marc Müller/dpa
Sieben Schankkellner im Paulaner-Festzelt kündigen
Die Meinungen darüber, wie es dazu gekommen ist, gehen etwas auseinander, sicher aber ist: Im Paulaner-Festzelt standen am Montagabend zwischenzeitlich und stehen teilweise immer noch Bedienungen statt Schankkellner in den Schänken.
Der Grund: Einem Schankkellner wurde gekündigt, aus Solidarität sind sechs weitere gegangen. Aus Bedienungskreisen heißt es, der Schankkellner habe außerhalb seiner Pause etwas gegessen, von der Wirtesprecherin heißt es, zwei Schankkellner seien beim Bier trinken erwischt worden und danach ausfallend gegenüber Wirt Lorenz Stiftl geworden.
Fest steht: Danach halfen mehrere Bedienungen in den Schänken aus, auch zwei Braumeister von Paulaner, die zufällig im Zelt waren, und drei Schankkellner aus dem benachbarten Hacker-Pschorr-Festzelt sollen aushelfen. Und, das versichert die Sprecherin: Morgen werde ohnehin jeder Engpass behoben sein, dann kommen Schankkellner aus weiteren Häusern, die die Stiftls betreiben.
Die Menschen im Zelt jedenfalls scheinen von all der Aufregung wenig mitbekommen zu haben: Sie stehen auf den Bänken und feiern zur Musik.
Der Grund: Einem Schankkellner wurde gekündigt, aus Solidarität sind sechs weitere gegangen. Aus Bedienungskreisen heißt es, der Schankkellner habe außerhalb seiner Pause etwas gegessen, von der Wirtesprecherin heißt es, zwei Schankkellner seien beim Bier trinken erwischt worden und danach ausfallend gegenüber Wirt Lorenz Stiftl geworden.
Fest steht: Danach halfen mehrere Bedienungen in den Schänken aus, auch zwei Braumeister von Paulaner, die zufällig im Zelt waren, und drei Schankkellner aus dem benachbarten Hacker-Pschorr-Festzelt sollen aushelfen. Und, das versichert die Sprecherin: Morgen werde ohnehin jeder Engpass behoben sein, dann kommen Schankkellner aus weiteren Häusern, die die Stiftls betreiben.
Die Menschen im Zelt jedenfalls scheinen von all der Aufregung wenig mitbekommen zu haben: Sie stehen auf den Bänken und feiern zur Musik.
In Schänke 2 schenken am Montagabend zwei Kellner Bier aus. Florian Peljak
Wie die Protagonisten die Fahrt erlebten
In so trauter Einigkeit wie hier im Fotofinish des Loopings sieht Politiker unterschiedlicher Parteien selten. Ein Bildbeleg, dass Sport über (fast) alle Grenzen hinweg vereint. Zumindest für die Öffentlichkeit.
Wie war die Looping-Fahrt? Für einen O-Ton muss mein Kollege Heiner Effern Ministerpräsident Söder über die halbe Wiesn hintererherjagen. Es ist zu erfahren: „Gut war es. Aber einmal reicht.“
Sprint weiter gen Gewerbehof. Und für Sie, Herr Krause?
"Es hat Spaß gemacht", sagt der OB - und lobt seinen Beifahrer: „Respekt, dass er das Versprechen eingelöst hat.“
"Die richtige Aufregung" glaubt Krause, stehe aber noch aus: die der internationalen Bewerbung.
Sven Hoppe/dpa
privat
Eine Achterbahn der Superlative
18.37 Uhr: Söder und Krause sitzen im Wagen, der Bügel schließt sich, jetzt gibt es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ein Horn tönt, es geht los. Fünfmal drehen sie ihre Runden durch die olympischen Ringe.
Der „Olympic Looping“, die größte transportable Achterbahn der Welt, ist seit 1989 fester Teil des Oktoberfestes. Die fünf Loopings haben die Farben der olympischen Ringe, sie sind ähnlich angeordnet, aber im Vergleich zur Vorlage oval und nicht rund. In der Spitze werden die Fahrzeuge auf der 1250 Meter langen Achterbahn 90 Kilometer pro Stunde schnell. Und sorgen bei Söder und Krause für adrette Föhnfrisuren.
Nach nicht einmal drei Minuten ist die wilde Fahrt vorbei. Und, wie war's?
Zwei Männer, ein Wagen. Sven Hoppe/dpa
Die SZ berichtet vom Oktoberfest
- Wenn auf der Theresienwiese allmählich die Lichter ausgehen, füllen sich Clubs und Kneipen drum herum. Ein nächtlicher Besuch bei der After-Wiesn-Party im Gasthaus „Zur Festwiese“.
- An das Team des Safe Space kann sich jeder wenden, der Unterstützung benötigt. Den Mitarbeiterinnen der Aktion „Sichere Wiesn“ bereitet besonders die steigende Zahl der gewalttätigen Übergriffe Sorgen.
- Harald Glööckler erscheint als Wiesn-Göttin – und Günther Jauch als Wiesn-Zivilist. Welche Promis an Tag neun auf der Wiesn unterwegs waren. Die Bilder.
Wiesnbesucher mit Masskrügen verletzt
Am Sonntagabend registrierte die Polizei zwei Auseinandersetzungen, in denen Kontrahenten durch Masskrüge verletzt wurden. Gegen 20.20 Uhr war ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen in der Augustiner-Festhalle aus unbekanntem Grund mit zwei weiteren Männern in Streit geraten. In dessen Verlauf schubste einer der Männer den 48-Jährigen, der andere schlug ihm einen Masskrug frontal ins Gesicht. Der 48-Jährige erlitt dabei Schnittwunden und Hämatome an der Nase, die vom Sanitätsdienst behandelt werden mussten. Der Masskrug-Schläger, ein 41-Jähriger aus Niedersachsen, wurde von der Polizei noch am Tatort festgenommen; der Schubser entkam unerkannt. Gegen den mit 1,3 Promille alkoholisierten Niedersachsen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Wegen des gleichen Delikts wurde auch ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg angezeigt. Er war gegen 21.20 Uhr in Bodo's Cafézelt mit zwei Münchnern aneinandergeraten, 25 und 36 Jahre alt. Im Verlauf des Streits warf der 28‑Jährige einen Masskrug auf seine Gegenüber – die er auch beide gleichzeitig am Kopf traf. Die beiden Geschädigten klagten anschließend über Kopfschmerzen, lehnten eine medizinische Behandlung aber ab. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, eine Blutentnahme wurde nicht veranlasst. Nach der Anzeige durfte er wieder gehen.
Wegen des gleichen Delikts wurde auch ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg angezeigt. Er war gegen 21.20 Uhr in Bodo's Cafézelt mit zwei Münchnern aneinandergeraten, 25 und 36 Jahre alt. Im Verlauf des Streits warf der 28‑Jährige einen Masskrug auf seine Gegenüber – die er auch beide gleichzeitig am Kopf traf. Die beiden Geschädigten klagten anschließend über Kopfschmerzen, lehnten eine medizinische Behandlung aber ab. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, eine Blutentnahme wurde nicht veranlasst. Nach der Anzeige durfte er wieder gehen.
Attacke mit Besteckmesser
Mit einem Besteckmesser hat ein 24-Jähriger aus dem Saarland am Sonntagabend einen 32 Jahre alten Briten verletzt. Der Brite wollte dazwischengehen, als der Saarländer im Schützenfestzelt mit einer Gruppe von Frauen in Konflikt geraten war, die seine Annäherungsversuche zurückgewiesen hatten.
Im Verlauf der eskalierenden Auseinandersetzung ergriff der 24-Jährige dann ein Besteckmesser und fügte dem 32-Jährigen damit Schnittverletzungen am Unterarm zu. Diese mussten vom Sanitätsdienst auf dem Festgelände genäht werden. Der Saarländer wurde von alarmierten Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Im Verlauf der eskalierenden Auseinandersetzung ergriff der 24-Jährige dann ein Besteckmesser und fügte dem 32-Jährigen damit Schnittverletzungen am Unterarm zu. Diese mussten vom Sanitätsdienst auf dem Festgelände genäht werden. Der Saarländer wurde von alarmierten Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Das erwartet Sie auf dem Olympia Looping, Herr Söder
In ein paar Stunden rauschen sie gemeinsam durch die fünf Loopings des Wiesn-Klassikers: Um 18.30 Uhr wollen Markus Söder und Dominik Krause einen Ritt mit „Barths Olympia Looping“ wagen. Beide hatten die Fahrt für den Fall angekündigt, dass die bayerische Landeshauptstadt das nationale Auswahlverfahren für die Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele gewinnt.
Schwindelanfällig sollte keiner der beiden sein. Schon kurz nach dem Start rauscht das Fahrgeschäft innerhalb von 15 Sekunden durch die ersten drei Olympia-Ringe. Und auch die G-Kräfte, die beschreiben, wie stark der Körper bei einer Beschleunigung belastet wird, haben es in den insgesamt fünf Loopings in sich: Mehr als 5G erwartet die beiden. Das bedeutet: Immer wieder werden die Fahrgäste mit etwa dem fünffachen Eigengewicht in ihre Sitze gedrückt. Knappe zwei Minuten dauert das Vergnügen, das nach Angaben der Betreiber in einer Höhe von teils mehr als 30 Metern stattfindet.
Schwindelanfällig sollte keiner der beiden sein. Schon kurz nach dem Start rauscht das Fahrgeschäft innerhalb von 15 Sekunden durch die ersten drei Olympia-Ringe. Und auch die G-Kräfte, die beschreiben, wie stark der Körper bei einer Beschleunigung belastet wird, haben es in den insgesamt fünf Loopings in sich: Mehr als 5G erwartet die beiden. Das bedeutet: Immer wieder werden die Fahrgäste mit etwa dem fünffachen Eigengewicht in ihre Sitze gedrückt. Knappe zwei Minuten dauert das Vergnügen, das nach Angaben der Betreiber in einer Höhe von teils mehr als 30 Metern stattfindet.
21-Jährige im Bavariapark vergewaltigt
Zu einer Vergewaltigung ist es am Freitagabend im Umfeld des Oktoberfests gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, tauschten eine 21 Jahre alte Kanadierin und ein 23 Jahre alter Italiener gegen 19.50 Uhr im Bavariapark gerade einvernehmlich Zärtlichkeiten aus, als sich ein bislang unbekannter Mann von hinten der Frau näherte und sexuelle Handlungen an ihr ausführte.
Als sich die 21-Jährige umdrehte und schrie, flüchtete der Mann. Die Kanadierin und der Italiener verständigten umgehend in der Nähe befindliche Einsatzkräfte der Polizei, aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt und festgehalten werden. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.
Als sich die 21-Jährige umdrehte und schrie, flüchtete der Mann. Die Kanadierin und der Italiener verständigten umgehend in der Nähe befindliche Einsatzkräfte der Polizei, aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt und festgehalten werden. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.
Woher die Wiesn-Gäste einfliegen
Die Welt fliegt auf die Wiesn. Aber welche Nation führt die Hitliste an? Heiko Reitz, Hub-Manager bei der Lufthansa in München, hat nach der ersten Wiesn-Woche die diesjährigen Top 3 verraten. Von den insgesamt 1,7 Millionen Passagieren, die an den 16 Oktoberfesttagen am Terminal 2 landen, kommen die meisten aus den USA. Dann folgen die Italiener, die wohl immer häufiger das Wohnmobil mit dem Flieger tauschen. Und Platz drei spricht wieder Englisch mit den vielen Besuchern aus dem United Kingdom. Die meisten aus dem Großraum London.
Wer Lufthansa flog in den vergangenen Monaten, war meistens pünktlich. Bei 80 Prozent lag die Quote – und damit um zehn Prozent höher als im vergangenen Jahr. Davon kann die Deutsche Bahn nur träumen, aber zur Wahrheit gehört auch: Jeder fünfte Flieger war unpünktlich.
Dafür läuft laut Reitz bei den Sicherheitskontrollen bislang alles gut. „Zum Wiesn-Start betrug die Wartezeit durchschnittlich unter zwei Minuten“, sagte der Münchner Lufthansa-Chef. Kleiner Spaß-Fakt am Rande: Rechtzeitig zum Oktoberfest wurden die Flüssigkeitsbeschränkungen aufgehoben. Zwei Mass Bier (verschlossen) können ab sofort problemlos mitgenommen werden und beim Sicherheits-Scan im Gepäck bleiben.
Wer Lufthansa flog in den vergangenen Monaten, war meistens pünktlich. Bei 80 Prozent lag die Quote – und damit um zehn Prozent höher als im vergangenen Jahr. Davon kann die Deutsche Bahn nur träumen, aber zur Wahrheit gehört auch: Jeder fünfte Flieger war unpünktlich.
Dafür läuft laut Reitz bei den Sicherheitskontrollen bislang alles gut. „Zum Wiesn-Start betrug die Wartezeit durchschnittlich unter zwei Minuten“, sagte der Münchner Lufthansa-Chef. Kleiner Spaß-Fakt am Rande: Rechtzeitig zum Oktoberfest wurden die Flüssigkeitsbeschränkungen aufgehoben. Zwei Mass Bier (verschlossen) können ab sofort problemlos mitgenommen werden und beim Sicherheits-Scan im Gepäck bleiben.
41-Jähriger wehrt sich massiv gegen Festnahme
Eine diesjährige Wiesn-Höchstleistung hat am Sonntagabend ein 41 Jahre alter US-Amerikaner aus San Diego aufgestellt: Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 30 000 Euro, um wieder aus der Wiesnwache entlassen zu werden. Dorthin war er nach einem massiven Widerstand gegen Polizeibeamte gebracht worden.
Eine Streife hatte zuvor gegen 23 Uhr verdächtige Schniefgeräusche in einer Toilettenkabine des Käferzelts wahrgenommen. Als sie den Mann, der die Kabine verließ, festhalten und kontrollieren wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand: Er riss sich los, wobei er mitsamt den Beamten auf den Tisch des Toilettenpersonals stürzte. Auch am Boden wehrte sich der Amerikaner weiter gegen seine Fesselung. Insgesamt waren fünf Beamte nötig, um ihn zu bändigen und festzunehmen.
Drogen wurden bei dem 41-Jährigen nicht gefunden, aber auf der Wiesnwache wurde eine Blutentnahme gemacht. Der Mann, der als Beruf Verkäufer angab, wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach Zahlung der Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.
Eine Streife hatte zuvor gegen 23 Uhr verdächtige Schniefgeräusche in einer Toilettenkabine des Käferzelts wahrgenommen. Als sie den Mann, der die Kabine verließ, festhalten und kontrollieren wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand: Er riss sich los, wobei er mitsamt den Beamten auf den Tisch des Toilettenpersonals stürzte. Auch am Boden wehrte sich der Amerikaner weiter gegen seine Fesselung. Insgesamt waren fünf Beamte nötig, um ihn zu bändigen und festzunehmen.
Drogen wurden bei dem 41-Jährigen nicht gefunden, aber auf der Wiesnwache wurde eine Blutentnahme gemacht. Der Mann, der als Beruf Verkäufer angab, wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und nach Zahlung der Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.
Zwei Tote bei Busunglück auf dem Weg zur Wiesn: Philippinisches Generalkonsulat bestürzt
Am Sonntag war eine 33-köpfige Reisegruppe auf dem Weg von Mailand nach München zum Oktoberfest auf der Autobahn 96 im Ostallgäu verunglückt – zwei Menschen starben, zahlreiche Passagiere wurden verletzt. Bei den Betroffenen handelt es sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord um in Italien ansässige philippinische Staatsangehörige.
Das philippinische Generalkonsulat in Frankfurt am Main hat nach dem Busunglück den Familien der Toten sein Beileid ausgesprochen. Man sei zutiefst bestürzt und stehe in engem Kontakt mit einigen der betroffenen philippinischen Staatsangehörigen und deren Angehörigen, teilte das Generalkonsulat auf seiner Webseite mit. „Das Konsulat ist bereit, den Betroffenen und ihren Familien konsularische Hilfe und Unterstützung zu leisten.“
Bei dem Unfall nahe Buchloe war am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein Reisebus ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Zwei Menschen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Bei ihnen handelt es sich um einen 58-Jährigen sowie eine in Italien lebende 27-Jährige, beide mit philippinischer Staatsangehörigkeit, wie das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montagvormittag mitteilte. 17 Menschen wurden schwer verletzt, sollen aber mittlerweile alle außer Lebensgefahr sein. 13 Menschen wurden leicht verletzt.
Das philippinische Generalkonsulat in Frankfurt am Main hat nach dem Busunglück den Familien der Toten sein Beileid ausgesprochen. Man sei zutiefst bestürzt und stehe in engem Kontakt mit einigen der betroffenen philippinischen Staatsangehörigen und deren Angehörigen, teilte das Generalkonsulat auf seiner Webseite mit. „Das Konsulat ist bereit, den Betroffenen und ihren Familien konsularische Hilfe und Unterstützung zu leisten.“
Bei dem Unfall nahe Buchloe war am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein Reisebus ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Zwei Menschen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Bei ihnen handelt es sich um einen 58-Jährigen sowie eine in Italien lebende 27-Jährige, beide mit philippinischer Staatsangehörigkeit, wie das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montagvormittag mitteilte. 17 Menschen wurden schwer verletzt, sollen aber mittlerweile alle außer Lebensgefahr sein. 13 Menschen wurden leicht verletzt.
Söder und Krause fahren am Montagabend „Olympia Looping“
Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele wollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) noch am Montagabend zusammen auf dem Oktoberfest Achterbahn fahren. Beide hatten die Fahrt im „Olympia Looping“ für den Fall angekündigt, dass die bayerische Landeshauptstadt in Baden-Baden den Zuschlag bekommt.
„Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten“, hatte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds noch gesagt. Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer aber wenig Hoffnung auf einen Rückzieher: „Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren.“
Jetzt haben Krause und Söder Nägel mit Köpfen gemacht: Am heutigen Montagabend um 18.30 Uhr soll die rasante Fahrt beginnen. Der „Olympia Looping“ gehört auf dem Oktoberfest inzwischen quasi zum Inventar. Nach Angaben der Betreiber erwarten die beiden Politiker fünf Loopings bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometern pro Stunde und teils auf einer Höhe von mehr als 30 Metern.
„Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten“, hatte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds noch gesagt. Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer aber wenig Hoffnung auf einen Rückzieher: „Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren.“
Jetzt haben Krause und Söder Nägel mit Köpfen gemacht: Am heutigen Montagabend um 18.30 Uhr soll die rasante Fahrt beginnen. Der „Olympia Looping“ gehört auf dem Oktoberfest inzwischen quasi zum Inventar. Nach Angaben der Betreiber erwarten die beiden Politiker fünf Loopings bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometern pro Stunde und teils auf einer Höhe von mehr als 30 Metern.
Matthias Balk/dpa
Sonnige Aussichten für die zweite Wiesnwoche
Nach einem Wochenende mit sommerlich-heißen Temperaturen erwarten München in der zweiten Oktoberfest-Woche erneut sonnige Tage mit, so prognostiziert es der Deutsche Wetterdienst zumindest für den Wochenstart, Temperaturen um die 23 bis 24 Grad. Ideale Wetterbedingungen also für Freunde des Volksfests.