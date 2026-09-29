König Ludwigs Traum von Olympia auf der Theresienwiese

Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) den Zuschlag zur Olympiabewerbung symbolisch in der „Olympia-Looping“-Achterbahn auf der Theresienwiese feiern, träumte schon König Ludwig I. von „Olympien“ auf ebendiesen Flächen. Der bayerische König galt als Fan der hellenistischen Kultur. So schwebte dem Monarchen, dessen Sohn Otto später König Griechenlands wurde, ein Fest im Stil der antiken Olympischen Spiele vor. König Ludwig starb 1868, die Wiederbelebung der Olympischen Spiele in Athen folgte erst 1896.



Ein internationaler Wettkampf hätte den Ruhm des Königshauses und der Residenzstadt München weiter glanzvoll gemehrt, schrieben die Volkskundler Florian Dering und Ursula Eymold in ihrer Dokumentation „Das Oktoberfest 1810 - 2010“, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bereits 1835 gab es demnach unter Leitung des Turnlehrers Josef Gruber athletische Spiele. Die Disziplinen seien mit Ringen, Speerwerfen und einem griechischen Wettkampf zu Pferde an das antike Ideal angelehnt gewesen. Damals hatten Turnen und Leichtathletik mit „Turnvater Jahn“ ohnehin Aufschwung. Das wirkte sich auch auf die Veranstaltungen auf der Wiesn aus.



Bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hatte das Volksfest einen sportlichen Charakter. Es gab es den Historikern zufolge vor allem Pferderennen und Schießen, aber auch Turnvorführungen und Kunstradfahren. Noch bis Anfang der 1980er-Jahre wurde im Festzelt Hippodrom geritten. Je mehr die Gäste aus aller Welt auf das Fest drängten, desto mehr verschwanden sportliche Aktivitäten. Bis heute sind Relikte dieser Zeit, wie Schützenwettkämpfe oder Masskrugstemmen, auf dem Oktoberfest Tradition.