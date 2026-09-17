Die Aufregung unter Influencern ist groß: Dürfen sie ihren Besuch auf dem Oktoberfest heuer überhaupt auf Instagram und Co. posten? Diese Frage stellen sich gerade viele in Beiträgen auf Social Media . Der Influencer Alessandro Capasso, auch bekannt als „Der Münchner“, hat diese Frage mit Wiesnchef Christian Scharpf sogar in seiner aktuellen Podcastfolge diskutiert. Und wie lautet die Antwort? Klares Jein.

Wichtig ist allerdings mit Blick auf die aktuelle Debatte in den sozialen Netzwerken: Neu sind die Regelungen im Kern gar nicht. Wer kommerzielle Zwecke verfolgt, benötigte schon immer eine Drehgenehmigung, wer Produkte mit geschützten Begriffen wie „Oktoberfest“ oder „Wiesn“ vertreiben wollte, eine Lizenz. Auch Livestreams vom Oktoberfest waren – ohne Ausnahme im Übrigen – schon immer verboten, aus Sicherheitsgründen.

All das regelt die Oktoberfestverordnung aus dem Jahr 2016. Nur weil darin bisher nicht explizit von Content-Creators die Rede ist, seien die Regeln dieses Jahr „noch präziser ausformuliert“ worden, heißt es auf Nachfrage von der zuständigen Pressestelle.

Laut Verordnung sind „das Anbieten gewerblicher Leistungen, sowie Werbung, das Aufsuchen von Bestellungen und die Veranstaltungen von Vergnügungen zur Vermeidung von Störungen des Publikumsverkehrs verboten“. Dies gelte auch für „nichtgewerbsmäßige Darbietungen von Schaustellungen, Musikaufführungen, Werbeaktivitäten oder sonstige unterhaltende Vorstellungen“. Das zuständige Referat für Arbeit und Wirtschaft behält sich allerdings vor, in besonderen Fällen Ausnahmen zuzulassen.

Eine Lizenz für ihren „Wiesnbummel“ hat zum Beispiel Cathy Hummels erworben. Die bekannte Influencerin hat in einem Reel auf Instagram vor wenigen Tagen erklärt, was das für die von ihr eingeladenen Influencer bedeutet: Die dürfen dank ihrer Lizenz ebenfalls fröhlich posten. Hummels erklärt in dem Video aber auch, worauf ihre Kolleginnen und Kollegen beim Erstellen von Content generell achten sollten. So seien etwa Gewinnspiele ohne Bezug zum Oktoberfest verboten, ebenso wie das Stören anderer Gäste. Ihr Reel findet man als Co-Post über den offiziellen Oktoberfest-Account. Dort gibt es auch einen eigenen Post der Stadt zum Thema.

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Dort wird auch erklärt, wann Influencer eine Lizenz benötigen, wie Hummels sie hat: „Wenn du Einnahmen aus einem kommerziellen Posting erzielst, zum Beispiel durch Kooperationen, Sponsoring, Affiliate-Marketing, Product-Placement, Collabs oder Tagging“ oder „wenn du auf Youtube oder Tiktok postest, eine große Reichweite hast und deine Kanäle monetarisierst“.

Wiesnstadträtin Anja Berger (Grüne) sagt dazu auf Nachfrage: Menschen auf der ganzen Welt würden München mit dem Oktoberfest verbinden, deswegen sei es nicht egal, für welche Produkte dort geworben werde. „Da geht es schon auch um den guten Ruf unserer Wiesn.“ Deshalb dürfe die Stadt ihrer Meinung nach schon „genauer hinschauen, was geht und was nicht“.

Was man, auch darauf weist die Stadt hin, darüber hinaus wissen sollte: Wer aus einem der Zelte postet, braucht zusätzlich eine Genehmigung des jeweiligen Wirts. Die haben nämlich in ihren Zelten Hausrecht. Überdies gelten auf der Wiesn die allgemeinen Gesetze und Vorschriften, fremde Personen dürfen demnach ohne deren Zustimmung nicht ohne Weiteres gefilmt werden. Andernfalls laufen Influencer Gefahr, Urheber- und Persönlichkeitsrechte zu verletzen.

Wie viel eine Lizenz seitens der Stadt kostet, hängt unter anderem davon ab, wie groß die eigene Reichweite ist und wie viel Geld die Person von der Marke, mit der sie zusammenarbeitet, für den jeweiligen Post bekommt. Sicher ist: Wer ohne Lizenz postet, muss zwar nicht mit einem Bußgeld rechnen, wohl aber mit einer erhöhten Nachlizenzierung.

Bleibt die Frage: Darf man auf der Wiesn dann überhaupt noch posten, fotografieren und filmen? Ja. Für private Zwecke erstellte Bilder und Reels seien „natürlich erlaubt und kosten nichts“, privater Content sei nach wie vor lizenzfrei, so die Stadt in ihrem Post. Das betont auch Berger per Mail: „Ich glaube, das muss man wirklich besonders hervorheben, um den Wiesnbesucher*innen die Sorgen zu nehmen, die hier einfach ihre schönen privaten Momente auf Social Media teilen wollen.“

Auch die Begriffe Oktoberfest und Wiesn dürfen verwendet werden, „wenn sie anlassbezogen, beschreibend und nicht zur Kennzeichnung von Brands“ verwendet werden.