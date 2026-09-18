Es wird ernst für Münchens neuen Oberbürgermeister: Am Samstag um Punkt zwölf Uhr zapft Dominik Krause (Grüne) zum ersten Mal das erste Fass auf dem Oktoberfest an. Wie viele Schläge wird er benötigen? Treibt er den Wechsel, so heißt der Zapfhahn, sauber in den Hirschen, also ins 200-Liter-Fass? Oder gibt’s eine Bierdusche? Hat es alles schon gegeben.

Seinem Vorgänger als oberster politischer Schankkellner, Dieter Reiter (SPD), galt der Anstich gar als „wichtigste Amtshandlung“ eines Münchner Stadtoberhaupts. Die meistbeachtete ist sie allemal, wenn Tausende Durstige im Schottenhamel-Zelt den Countdown herunterzählen und Millionen die Live-Übertragung verfolgen. Das Blamagepotenzial ist gewaltig, die Messlatte liegt hoch – den Rekord halten Reiter und wiederum dessen Vorgänger Christian Ude (SPD) mit zwei Schlägen.

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Krause weiß um die Tragweite, deswegen hat er schon im August geübt, den Schlegel zu schwingen, heimlich, nur unter den Augen seines Lehrmeisters Markus Hübner von Paulaner. Zwei Hiebe habe der OB da immer nur gebraucht, ließ Hübner hinterher wissen, erst um leere, dann um immer größere Fässer anzuzapfen. Und auch wenn ihm das schon als Zweiter Bürgermeister in anderen Zelten mehrfach auf der Wiesn glückte, am Samstag wird der Druck wohl ein anderer sein. „Das ist wie beim Elfmeterschießen“, sagte Krause nach seinem Training. „Das haben Fußballer auch schon oft gemacht...“

Wobei schon so manch ein Münchner Oberbürgermeister grandios danebengehauen hat, erst recht bei der Premiere, wie ein Blick in die Geschichte des Anzapfens auf dem Oktoberfest zeigt. Die beginnt sogar gleich mit dem schlimmsten Anstich aller Zeiten.

17 (oder sogar 19) Schläge und ein Wiesn-Mythos

Oberbürgermeister Thomas Wimmer (SPD) ließ die Besucherinnen und Besucher am längsten aufs Bier warten: Ganze 17 Schläge soll er im Jahr 1950 gebraucht haben, als erstmals ein Stadtoberhaupt das erste Fass anzapfte. So verbreitet es zumindest die Stadt selbst, manchen Überlieferungen zufolge waren es womöglich sogar 19 Schläge. Gesichert sind beide Angaben nicht, die Zeitungen haben damals nicht mitgezählt.

Thomas Wimmer zapfte auch nach seiner Amtszeit noch an, Nachfolger Hans-Jochen Vogel (li.) schaute dabei zu. Foto: Zuma/Keystone/Imago

Ganz sicher ins Reich der Legenden gehört, dass die Anzapfzeremonie völlig zufällig entstand. Demnach soll der OB beim Einzug der Wiesnwirte seine eigene Kutsche verpasst haben und deswegen in die von Michael Schottenhamel eingestiegen sein, der ihn gleich zum Anstich überredete. Alles falsch. Die SZ etwa hatte damals Wimmers Eröffnung vorab für 12 Uhr im Schottenhamel-Zelt im Beisein des Stadtrats angekündigt. So kam es dann auch. Wimmer spazierte nach der Eröffnung einer Elektro-Ausstellung zehn vor zwölf vom damals benachbarten Messegelände zur Theresienwiese – laut SZ mit den Worten: „Geh ma zum Ozapfn!“ Vor ihm erledigten das übrigens in der Regel die Schankkellner der Zelte.

Verspäteter Einstieg und eine Bierfontäne

Hans-Jochen Vogel (SPD) griff nach seiner Wahl 1960 nicht gleich selbst zum Schlegel, sondern ließ das Ritual in Wimmers mittlerweile geübten Händen. Das änderte sich erst 1964 nach Wimmers Tod. Vogel hatte erst aus Pietätsgründen abgelehnt, ließ sich aber von einigen Dutzend Leserbriefen umstimmen.

Hans-Jochen Vogel wurde 1960 zum Oberbürgermeister gewählt, griff aber erst vier Jahre später selbst zum Schlegel. Foto: Heinz Gebhardt/Imago

Die Zahl der Hiebe bei seiner Premiere ist nicht belegt, wohl aber im Jahr danach. Von „drei gekonnten Schlägen“ berichtete die SZ. Danach blieb es meist bei der Zahl. Doch ausgerechnet bei seinem letzten Anzapfen im Jahr 1971 missglückte die Zeremonie. Da „zischte nach dem dritten Schlegelschlag eine Riesenfontäne Bier übers OB-Gesicht hinweg auf Ehrengäste und Photoapparate“, berichtete die SZ. Beim Einzug war er noch bejubelt worden wie nie.

Vorsichtige Schwünge und ein Loch im Krug

Georg Kronawitter (SPD) reichten bei seiner Premiere im Jahr 1972 drei Schläge, zaghafte zwar, aber gezielte. Dabei beließ es der OB bei fast allen Anstichen. 1973 wurde das Anzapfen zur Lachnummer: Kronawitter hatte fürs Zuprosten einen Masskrug mit Sprung erwischt, aus dem das Bier nur so zu Boden strömte.

Georg Kronawitter benötigte in der Regel drei Schläge zum Anzapfen. Foto: Detlev Konnerth/Imago

Legendäre Versprecher und ein Beinahe-Ass

Von 1978 an zapfte der einzige CSU-Oberbürgermeister an: Erich Kiesl bescherte dem Ritual legendäre Versprecher. Nachdem er bei seiner Premiere mit vier markanten Schlägen vor lauter Aufregung den traditionellen Ruf „Ozapft is!“ vergessen hatte, ließ er im Jahr darauf die Vokale Karussell fahren und tönte: „Izapft os!“, wie sich Fernsehreporter Michael Stiegler erinnerte.

Bei seiner Premiere 1978 vergaß Erich Kiesl den traditionellen Ruf „Ozapft is!“ Foto: Werek/Imago

Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU) machte sich schließlich im Jahr 1981 dermaßen über ihn lustig, dass Kiesl gar „Obatzt is!“ gerufen haben soll – weil damals aber der Trubel in der Anzapfboxe außerordentlich groß gewesen sein soll, kann sich manch ein vermeintlicher Ohrenzeuge auch verhört haben.

Bei aller Belustigung und Schadenfreude geht unter, dass Kiesl dem Ritual womöglich um ein Haar den ewigen Rekord beschert hätte: 1979 saß bereits sein erster Hieb dermaßen präzise, dass der Wechsel bis zur Gummimanschette im Fass verschwand. Bier floss aus „unerklärlichen Gründen“ allerdings keins, wunderte sich der SZ-Reporter seinerzeit. Das strömte erst nach drei weiteren Schlägen.

Vom belächelten Auftakt bis zum Rekord

Der allererste Schlag beim ersten Anstich war eher nur ein Tupfer mit dem Schlegel, sechs weitere waren nötig, bis das Fass endlich angezapft war – angeblich unter „Aufhören! Aufhören!“-Rufen. Doch Christian Ude (SPD) drehte nach seiner blamablen Premiere 1993 von Jahr zu Jahr auf. Vier Schläge, drei Schläge, zwei Schläge plus Sicherheitsschlag.

Seinen ersten Anstich absolvierte Christian Ude im Jahr 1993 mit sieben Schlägen, Ministerpräsident Edmund Stoiber (re.) erhielt die erste Mass. Foto: Werek/Imago

2005 war es dann so weit: Ude gelang das Anzapfen als erster Münchner Oberbürgermeister mit nur zwei Schlägen. Dabei beließ er es auch bei sechs weiteren Anstichen bis zu seinem Finale 2013. Udes Eifer ging sogar so weit, dass er die Wiesn 2011 zwei Sekunden und 2013 sechs Sekunden vor Ablauf des Countdowns eröffnete.

Kraftausdrücke und kräftige Schläge

Häufiger mit zwei Schlägen aber hat Dieter Reiter (SPD) angezapft – bei acht seiner zehn Zeremonien während seiner Amtszeit. Udes Rekord hat er schon bei seiner zweiten Eröffnung eingestellt. Danach gab es nur noch eine Ausnahme: Nach zwei Jahren Corona-Pause war er 2022 womöglich etwas aus der Übung und holte dreimal aus.

Bei seinem Einstand im Jahr 2014 leistete sich Dieter Reiter während des vierten Schlags einen verbalen Ausrutscher. Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Bei seinem Einstand im Jahr 2014 aber war nicht die Zahl der Schläge das Gesprächsthema an den Wiesntischen: Dieter Reiter (SPD) setzte den Schlegel an, einmal, zweimal, dreimal, und während ihm sein Anzapftrainer bedeutete, dass es nun reiche, schlug er ein viertes Mal zu und zischte vor dem Ozapft-is-Ruf bestens hörbar in die Mikrofone: „Scheiß drauf! Wurscht!“

So kann man den Wirbel ums Anzapfen natürlich auch sehen.