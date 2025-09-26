Auf dem Oktoberfest hat es erneut einen Todesfall gegeben. Am Freitagmorgen um 6.16 Uhr ging ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein, demzufolge ein lebloser Mann bei den Schausteller-Wohnanlagen in der Nähe des Riesenrads gefunden wurde. Die Leitstelle instruierte den Mitteiler über sofortige Reanimationsmaßnahmen und verständigte gleichzeitig den Rettungsdienst.

Trotz Bemühungen von einem Notarzt und vier Sanitätern habe der Mann jedoch nicht mehr wiederbelebt werden können, teilte ein Sprecher der auf dem Oktoberfest eingesetzten Aicher-Ambulanz mit.

Die Polizei hat wie in solchen Fällen üblich Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen deutet nichts auf eine Fremdeinwirkung hin, sodass eher ein internistischer Zwischenfall infrage kommt. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge war der etwa 60 Jahre alte Mann bei einem Schaustellerbetrieb angestellt, das mehrere Fahrgeschäfte auf der Wiesn betreibt; das Riesenrad gehöre aber nicht dazu. Bereits am Samstagmorgen vor dem Wiesn-Anstich war eine über 70 Jahre alte Schaustellerin gestorben. Auch bei ihr waren alle Wiederbelebungsversuche vergeblich gewesen.