Zum Hauptinhalt springen

Todesfall vor Wiesn-AnstichSchaustellerin stirbt auf dem Oktoberfest

Lesezeit: 1 Min.

Die Frau verstarb am Samstagmorgen auf dem Festgelände (Symbolfoto)
Die Frau verstarb am Samstagmorgen auf dem Festgelände (Symbolfoto) (Foto: Peter Kneffel/dpa)
  • Eine über 70-jährige Schaustellerin stirbt am Samstagmorgen vor Wiesn-Start trotz Wiederbelebungsversuchen der Sanitäter auf dem Oktoberfestgelände.
  • Hinweise auf Fremdeinwirken gibt es nicht. Die Ergebnisse einer Obduktion werden erst in ein paar Tagen erwartet.
  • Am ersten Wiesn-Tag haben die Sanitäter viele Einsätze - meist wegen Kreislaufproblemen wegen der hohen Temperaturen und weniger wegen Alkohols.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Gegen acht Uhr morgens werden die Sanitäter zu einem medizinischen Notfall bei einer über 70-Jährigen gerufen. Die Wiederbelebung bleibt erfolglos.

Am Samstagvormittag ist es auf dem Oktoberfestgelände zu einem Todesfall gekommen. Eine Schaustellerin erlitt laut Aicher Ambulanz noch vor Wiesn-Start gegen acht Uhr einen medizinischen Notfall im Bereich der Schausteller-Wohnwagen. Ein Einsatzteam war schnell vor Ort und begann mit der Reanimation. Es sei jedoch nicht gelungen, die über 70-Jährige wiederzubeleben. Die Frau verstarb trotz der Wiederbelebungsversuche noch vor Ort.

Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen. Genauere Angaben zur Todesursache machte der Wiesn-Sanitätsdienst zunächst nicht. Wie die Polizei mitteilt, läuft aufgrund des Todesfalls ein Ermittlungsverfahren zur Ursache. Dieses Vorgehen sei Standard, so ein Sprecher auf SZ-Nachfrage. Hinweise auf Fremdeinwirken gebe es derzeit nicht. Mit ersten Ermittlungsergebnissen zur Todesursache rechnet die Polizei allerdings erst in ein paar Tagen.

LiveOktoberfest 2025
:Hitze auf der Wiesn: Viele Einsätze wegen Kreislaufproblemen

Das größte Volksfest der Welt beginnt mit einem Massenansturm und bei bestem Wetter. Doch der Auftakt wird von einem Todesfall überschattet.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Zahlreiche Einsätze nach Öffnung des Oktoberfestgeländes

Gegen 9.30 Uhr meldeten die Sanitäter zudem eine Person mit einem Verdacht auf Schlaganfall. Gegen zehn Uhr befanden sich bereits fünf leicht verletzte Personen auf der Sanitätswache, die beim Einlaufen auf das Festgelände gestürzt sind.

Um 11.30 Uhr gab es laut Aicher Ambulanz 55 Patienten, eine Stunde nach Anstich waren es bereits 119. Die meisten hatten kleinere Schnitt- und Schürfwunden sowie Kreislaufprobleme – allerdings um diese Zeit noch nicht durch Alkohol bedingt, sondern durch die hohen Temperaturen, wie ein Sprecher der Aicher Ambulanz sagt. Elf Jahre alt war seinen Angaben zufolge die bisher jüngste Patientin, die von ihrem Vater begleitet wurde, auch sie klagte über allgemeine Schwäche.

Das warme Wetter mache sich bereits bemerkbar, so ein Sprecher am Samstagmittag. Die Patienten können sich in der Sanitäter-Wache hinlegen und werden mit Wasser versorgt, dann seien die meisten schnell wieder fit.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Mit der Firma aufs Oktoberfest
:Darf man sich krankmelden, wenn man einen Kater hat?

Die Firmenwiesn birgt Stolperfallen für Kollegen, Chefinnen und Vorgesetzte. Anwalt Thomas Etzel gibt Tipps und sagt: „Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum, Alkohol hin oder her.“

SZ PlusInterview von Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite