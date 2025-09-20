Wer sich gerade erst vor Fotokameras ausgezogen hat, dem ist offenbar nicht mehr so viel unangenehm. Mit einer derart leer eingeschenkten Mass zu posieren, würde dem handelsüblichen Wiesnbesucher die „Schaumesröte“ ins Gesicht treiben. Lilly Becker, derzeit leicht- bis unbekleidet im Playboy zu sehen, zeigt ungeniert den Sicherheitsgriff für große Gefäße und klappt wie sonst gerne auch ihre Augen halb zu, der klassische „I want you“-Blick aus dem Promi-Handbuch. Sieht genauso aus wie auf den Bildern des Playboys.

Familientag mit Klum und Co.

Emma Schweiger, Andrea Guo und Leni Klum (von links) haben offenbar nicht mitbekommen, dass man auf Oktoberfestfotos durchaus stärker lächeln darf. (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images for Tiffany & Co.)

Huch, Familientag ist doch erst am Dienstag?! Leni Klum und Emma Schweiger stört das nicht, der Promi-Nachwuchs von Heidi und Til findet den Weg rein und raus natürlich längst alleine. Im Zweifel stehen wie hier beim Tiffany-Empfang immer auch Betreuer zur Verfügung, die beim Aussteigen aus dem Shuttle oder beim Finden der richtigen VIP-Box helfen. Abgesehen davon, dass so ein Event besser gebrandet ist als jeder Dino-Kindergeburtstag. Allerdings hat den jungen Damen – in der Mitte „Maxton Hall“-Darstellerin Andrea Guo – beim Abgeben an der Käfer-Zelttür offenbar keiner gesagt, dass man bei Oktoberfestfotos traditionell eher schon lächeln darf bis sollte. Das ist ja kein Mode-Shooting, sondern eher ein Mords-Schaulaufen.

Anti-Alkoholiker Drews trifft Dauergast Silbereisen

Joelina, Ramona und Jürgen Drews mit Florian Silbereisen (von links). (Foto: Johannes Simon/Getty Images)

Dafür, dass Schlagersänger Jürgen Drews keinen Alkohol trinkt, hielt er die Mass beim Anstich im Schottenhamel routiniert wie sonst das Mikro. Der Mann, der nach eigenen Podcast-Angaben nur ein einziges Mal in seinem schon 80 Jahre andauernden Leben „wirklich knülle“ war, und zwar nach der mündlichen Abi-Prüfung, schlug dann vor laufenden BR-Kameras auch prompt vor, sein alkoholhaltiges Getränk an Nebenmann Florian Silbereisen weiterzureichen, der seit Jahrzehnten auf die Wiesn geht. Moderator Silbereisen wiederum hatte ein nahezu geniale Idee: Es würde ja auch alkoholfreies Bier geben, das könne Drews trinken. Trachtenhut ab dafür im Jahr 2025.

Katja Krasavice in überraschend dezentem Outfit

Katja Krasavice feiert in der Käfer Wiesn-Schänke. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Bei Katja Krasavice ist immer die Frage, ob sie nun mehr akustisch auffällt, was bei einer Rapperin, die in vielen Artikeln das in der Branche ehrenvolle Skandal-Präfix zugeschrieben bekommt, eher nahe liegt. Neulich erst meinte sie, dass sie auf keinen Fall Mutter werden wolle und für viele Frauen sprechen würde mit: „Fast alle von uns wollen keine Kinder mehr für euch austragen.“ Wobei die 29-Jährige immer auch optisch aus der Reihe fällt. Lange Zöpfe zum goldschimmernden Dirndl, damit ist die provokante Sängerin, Schauspielerin und Produzentin sogar noch eher dezent unterwegs beim Bild-Empfang am Samstag im Käfer-Zelt.

Simone Thomalla küsst wieder

Simone Thomalla ist sichtlich glücklich mit ihrem Freund René Merten in der Käfer Wiesn-Schänke. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Simone Thomalla kann vor Kameras küssen. Als ehemalige Tatort-Kommissarin kam sie da zwar aus der Übung, aber die Fähigkeit, vor Kameras authentisch zu knutschen, die lernen Schauspieler eben. René Merten ist ihr Partner seit dem vergangenen Jahr, über den sie laut Bild sagte: „René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft zusammen.“

Leni und die süßen Herzen

Leni Klum könnte glatt eine Medaille für den besten Wiesn-Trauerblick gewinnen. (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images for Tiffany & Co.)

Schaut man so, wenn man kein Foto von seiner Mama bekommen hat? Leni Klum ist vielleicht ja noch angeschlagen vom Heidi-Fest am Donnerstagabend im Hofbräuhaus, das ihre Mutter veranstaltet hat. Das wäre eine Erklärung. Die andere, dass die essbare Sprühfarbe auf den Lebkuchenherzen zwar exakt dem Tiffany-Brand-Türkis entspricht, aber mutmaßlich genauso wenig bekömmlich ist wie alle anderen dieser vermeintlich essbaren Accessoires. Beim Empfang zuvor hat Klum jedenfalls zubeißend posiert. Als wäre das Herz eine Medaille – für den schönsten Wiesn-Trauerblick.

Wiesn-Maskottchen Verena Kerth ist wieder unterwegs

Astrid Söll, Claudia Obert und Verena Kerth (von links). (Foto: Bojan Ritan/Getty Images)

Verena Kerth ist schon nahezu zu einem Wiesn-Maskottchen gereift. Es vergeht im Grunde kein Tag während eines Oktoberfests, an dem die Moderatorin und vor Urzeiten mal Gefährtin von Bayern-Torwart Oliver Kahn nicht in einem anderen Look auf einem der Empfänge in einem der Zelte auftaucht. An diesem Samstag zusammen mit der Dirndl-Designerin Astrid Söll und Reality-TV-Darstellerin Claudia Obert.

Mit Spezi zur Spitze?

Katharina Schulze trinkt auch nach dem Anstich lieber Spezi als Bier. (Foto: Leonie Asendorpf/dpa)

Spezi hat einen sehr guten Ruf, gerade bei den jungen Menschen in Bayern. Ein Traditionsgetränk, das dank ausreichender Süße schmeckt und wach hält. Nur auf der Wiesn ist das anders. Wer da wie Katharina Schulze von den Grünen eine Mass Spezi bestellt, der vermittelt nicht die Botschaft, sich dem Biertrink-Gebot dieses Festes zu beugen, das ja dank Pionieren wie Drews und Silbereisen auch als alkoholfreie Variante zu immer größerer Bekanntheit kommt und mittlerweile in jedem Zelt bestellbar ist. Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, sagt damit: Ist mir wurscht. Also im medial übertragenen Sinne.

Wer ist im Fokus – Claudia Roth oder Franz Herzog von Bayern?

Im Vordergrund Grünen-Politikerin Claudia Roth. Ein wenig versteckt im Hintergrund: Franz Herzog von Bayern. (Foto: Leonie Asendorpf/dpa)

Manche Bilder zeigen mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Auf diesem ist zum Beispiel überdeutlich zu erkennen: Auch die Promi-Fotografen müssen sich erst warmlaufen. Natürlich ist die ehemalige Grünen-Vorsitzende Claudia Roth exakt getroffen und scharf abgebildet, das Foto hat auch einen angenehmen Vorder- und Hintergrund. Aber auf dem ist zu sehen, dass eigentlich eine andere Person für die Klatsch-Kollegen am Auslöser im Schottenhamel-Festzelt am Samstagmittag noch viel wichtiger gewesen wäre, und das ist Franz Herzog von Bayern, der sich im Hintergrund zu seinem Partner wendet. Der Chef des Hauses Wittelsbach ist auch mit 92 noch gerne und regelmäßig auf dem Oktoberfest.