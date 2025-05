Auch alkoholfreie Getränke werden teurer: Ein Liter Tafelwasser kostet nach Angaben der Stadt im Schnitt 10,95 Euro (nach 10,48 Euro im vergangenen Jahr), Spezi 12,48 Euro (2024: 12,23 Euro) und Limonade 12,11 Euro (2024: 11,67 Euro).

Die Stadt überprüft als Veranstalter des Oktoberfestes, ob die von den Wirten kalkulierten Preise angemessen sind. Dazu vergleicht sie diese mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe in München. Die verlangen laut Stadt aktuell zwischen 7,70 Euro und 13,40 Euro pro Liter Export.

Allerdings kommen beim Wiesn-Bier auch Extra-Kosten auf die Wirte zu: Es wird eigens für das Volksfest gebraut und ist mit etwa sechs Prozent Alkoholgehalt besonders stark. Außerdem haben die Wirte Aufwand durch den Auf- und Abbau der Zelte für die zwei Festwochen, und es gibt Live-Musik.

Peter Inselkammer, Sprecher der Münchner Wiesn Wirte, sprach von einer „behutsamen Preisanpassung, die man sorgfältig abgewogen hat“, und begründete sie mit der Inflation. „Preiserhöhungen sind nie schön, auch wenn es dafür gute Gründe gibt. Zum Beispiel, dass wir Wiesn-Wirte unseren Beschäftigten faire Löhne für Ihre Arbeit zahlen wollen“, sagte sein Wirte-Kollege Christian Schottenhamel.

Am günstigsten kommen Wiesn-Besucher in diesem Jahr in der Augustiner-Festhalle und im Ammer-Festzelt weg. Dort soll eine Mass 14,50 Euro kosten und damit jeweils 40 Cent mehr als im Vorjahr. In den anderen großen Festhallen wie etwa dem Hacker- und dem Löwenbräu-Festzelt oder dem Marstall werden 15,40 Euro für den Liter Bier fällig. Von dieser Marke weichen unter den großen Zelten nur die Ochsenbraterei und das Ambrustschützen-Festzelt ab, wo die Mass fünf Cent weniger beziehungsweise zehn Cent mehr kostet.

Seit 2004 haben sich die Bierpreise auf der Wiesn etwa verdoppelt: Vor 20 Jahren hatte die Mass noch zwischen 6,70 Euro und 7,10 Euro gekostet.

Auf der Oidn Wiesn ist die Mass Bier im Festzelt Tradition mit 15,30 Euro am teuersten. 2024 lag der Preis dort noch bei 14,75 Euro. Am günstigsten ist das Bier im Museumszelt, wo die Mass 14,60 Euro kostet und damit 80 Cent mehr als im vergangenen Jahr.

Wer seinen Durst möglichst preiswert stillen will, greift lieber zum Wasser, das ist im Wirtshaus im Schichtl und im Goldenen Hahn mit 8,80 Euro pro Liter am günstigsten. In Kuffners Weinzelt kostet ein Liter Wasser dagegen 15,33 Euro. In den weiteren großen Festhallen beträgt der Wasserpreis zwischen 9,8o und 12,80 Euro. Beim Spezi ist unter den großen Zelten wieder die Augustiner-Festhalle die günstigste mit elf Euro für den Liter. Nur der Glöckle Wirt unterbietet den Preis mit 9,50 Euro.

Das Münchner Oktoberfest startet in diesem Jahr am 20. September und dauert bis zum 5. Oktober. Es gilt als das größte Volksfest der Welt und hatte 2024 rund 6,7 Millionen Gäste.