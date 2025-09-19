Schnittwunden, Sturzverletzungen, Kreislaufkollaps oder Menschen mit viel Promille im Blut – Philip Kampmann hat schon viel gesehen. Er ist Chefarzt des Sanitätszentrums auf der Wiesn. Seit Jahren ist der Allgemein- und Notfallmediziner 16 Tage lang der medizinische Ansprechpartner in der kleinen, hochmodernen Klinik am Rande der Theresienwiese.

Dass die Menschen gesund über die Wiesn kommen, ist ihm sehr wichtig. Dafür kann man als Besucher auch selbst etwas tun. Schon bevor das Oktoberfest überhaupt losgeht. Etwa täglich 80 bis 100 Milligramm Vitamin C nehmen. Das stärkt laut Kampmann die Immunabwehr. Und wenn es dann auf die Wiesn geht: „Bitte die richtigen Schuhe anziehen!“

Bloß keine Ballerinas: Philip Kampmann, Chefarzt des Sanitätszentrums auf der Wiesn, weiß aus Erfahrung, dass sehr häufig Fußverletzungen behandelt werden müssen. (Foto: Florian Peljak)

„Schönheit und Aussehen spielen bei der Wiesn natürlich eine große Rolle, aber offene Sandaletten, Ballerinas oder sogar Flipflops sind einfach gefährlich“, sagt der Arzt. Auch hohe Schuhe bergen ein Unfallrisiko. Man könne leichter umknicken. Sehr viele Besucher, vorwiegend Frauen, kämen mit Schnittverletzungen am Fuß ins Sanitätszentrum. Nicht nur in den Festzelten, auch auf den Wegen lägen viele Scherben. Ob gebrochene Masskrüge, Gläser oder spitze Gegenstände – festes Schuhwerk schütze einfach vor diesen Verletzungen.

Und was steckt man Sinnvolles ins Wiesntäschchen? Auch da hat der Arzt einige Tipps.

Blasenpflaster und Pflaster

„Die sind unser Renner hier im Sanitätszentrum, unsere beliebtesten Give-aways.“ In jedem Jahr kämen viele Besucher ins Sanitätszentrum und bräuchten die dringend. Socken reiben in den Trachtenschuhen, nackte Haut in den Pumps. Manche Schuhe sind nicht eingelaufen. „Zur Sicherheit also ein Blasenpflaster mitnehmen.“ Auch ein, zwei normale Pflaster für kleinere Wunden einzustecken, schade nicht.

Desinfektionstücher

Nach der Wiesn ist Erkältungszeit. Sehr viele Menschen auf wenig Raum, eine durch den Alkohol bedingte Abwehrschwäche – das sind ideale Bedingungen für die Verbreitung von Erkältungserregern. Da hätten Keime „leichtes Spiel“. Ein wenig könne man sich aber davor schützen, wenn man Handdesinfektionstücher dabeihabe, sagt der Chefarzt der Wiesn-Klinik. Seit Corona habe man doch gelernt, dass eine Handdesinfektion Keime recht gut abhalten könne. Warum also seine Hände nicht kurz sauber machen, bevor man ein Hendl isst?

Kreislauftropfen oder Traubenzucker

Es ist sehr warm im Zelt. Das Dirndl sitzt eng und der Alkohol tut das Übrige. Faktoren, die laut Arzt nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Menschen zu einem Kreislaufkollaps mit Augenflimmern, Schwindel, Übelkeit und Schweißausbrüchen führen könnten. Kreislauftropfen helfen. Auch Traubenzucker könne in so einem Fall „dem Körper bei einem niedrigen Blutzuckerspiegel wieder Energie zuführen“, erklärt Kampmann. Mit Kreislaufproblemen habe man im Sanitätszentrum ständig zu tun.

Medikamente

Manchmal ist es so schön auf der Wiesn, dass der ein oder andere Besucher vielleicht länger dort ist als geplant. Aber haben die Besucher auch daran gedacht, dass sie vielleicht regelmäßig Medikamente einnehmen müssen? Also nicht vergessen: „Medikamente, die benötigt und regelmäßig eingenommen werden müssen, sollten unbedingt im Tascherl dabei sein.“ Schon vor einigen Jahren haben Ärzte übrigens in einer Studie nachgewiesen, dass mit dem Alkoholspiegel das Risiko für Herzrhythmusstörungen steigt.

Sonnenschutz und Halstuch

Es scheint die Sonne, man hat einen Platz vor dem Zelt draußen ergattert. Und es ist herrlich, mit einem Bier den Altweibersommer zu genießen „Da hockt man da schon mal seine drei Stunden“, sagt Kampmann. Aber ohne Sonnenschutz. Mitgenommen werden sollte also bei schönem Wetter auch Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Ohne Sonnenschutz sei dann auch auf der Wiesn „alles drin“. Vom Sonnenstich bis zur Erschöpfung.

Um sich vor Zugluft und Kälte zu schützen, plädiert der Arzt für ein kleines Halstuch im Täschchen. Das dabei zu haben, „ist nicht doof“. Wie auch eine Jacke.

Kondome

Das Oktoberfest ist keine infektfreie Zone. Darum gehören laut Wiesnarzt gegebenenfalls auch Kondome ins Gepäck. (Foto: Oleksandr Latkun/Imagebroker/Imago)

„Wir reden viel über eine sichere Wiesn, aber auch sicherer Sex gehört dazu“, sagt Kampmann. Das Miteinander spiele bei der Wiesn nun mal eine große Rolle. „Aber eine infektfreie Zone ist das Oktoberfest eben nicht.“ Deswegen gehören seiner Meinung nach auch Kondome ins leichte Wiesngepäck.

Personalausweis und Notfallkontakt

„Zu wissen, wen man im Sanitätszentrum überhaupt behandelt, ist sehr wichtig“, sagt der Wiesnarzt. Sehr oft wisse man das nicht. Dann versuche man in der Wiesn-Klinik, das Mobiltelefon mit Fingerabdruck zu entsperren. Aber das funktioniere eben nicht immer. Oft habe der Patient oder die Patientin auch gar kein Handy dabei. Auch wüssten „so manche Berauschte“ nur noch, dass sie auf irgendeinem Campingplatz in München wohnten.

„Dann muss erst einmal recherchiert werden, wer da vor einem liegt, wo er wohnt und wen man informieren muss“, sagt Kampmann. Personalausweis, eine gültige Adresse und einen Notfallkontakt – „wenn Wiesnbesucher das alles dabeihaben, ist es für den Notfall und unser Team enorm hilfreich“.