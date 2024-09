Grapschen im Bierzelt galt lange als Kavaliersdelikt. Das hat sich geändert, doch viele Bedienungen melden Vorfälle dennoch nicht ihren Vorgesetzten. Was getan wird, um die Situation für Frauen auf der Wiesn zu verbessern.

Von Katharina Haase

Drei von vier Festzelt-Bedienungen auf dem Oktoberfest haben schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Zu diesem Ergebnis kommt Maren Schulze-Velmede in ihrer wissenschaftlichen Arbeit, in der sie sich mit der Wahrnehmung und dem Umgang mit sexuellen Belästigungen gegenüber Festzelt-Bedienungen auf dem Münchner Oktoberfest beschäftigt hat.