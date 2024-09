Von Philipp Crone

Der wichtigste Klang ist kaum zu hören. „Ticktick-tick“ klingt es am Messing-Hahn, der im Brauerdeutsch Wechsel heißt und der am Donnerstag vor dem Start der Wiesn um 16.20 Uhr von Jürgen Zirch gerade in einen Hirschen gerammt wurde. Hirschen, so nennen sich die 200-Liter-Holzfässer, die nur noch von der Augustiner-Brauerei auf dem Oktoberfest verwendet werden. Bei den anderen Zelten kommt das Bier mit sehr konstantem Druck aus großen Tanks, in der Augustiner Festhalle ist Zirch für die Konstanz zuständig. Und sein Wechsel natürlich, der mittlerweile in Brauerkreisen derart berühmt ist, dass er nur der Hornauer-Wechsel heißt. Es ist der vielleicht mythischste Gegenstand der wohl sagenumwobensten Brauerei Münchens. Zirch ist der Mann, der diesen Wechsel bedient und ihn abends auch wegsperrt, damit keiner auf die Idee kommt, ihn zu entwenden. Und das Ticktick-Tick, das ist der Klang der Perfektion am Fass.