Wie? Das Motiv des wiesigen Heiligenscheins hat sich nun endgültig rumgesprochen. Das Rad dreht sich, und das passt auch zu Büchner, denn da tut sich auch immer was.

Was? Zum Beispiel eine neue Sendung im deutschen Reality-TV-Großsender RTL, „Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen“ Fünf Kinder, kein Partner. Und natürlich hat der Boulevard längst gefragt, wie es mit einem neuen Lebensgefährten aussieht, worauf sie laut Gala sagte: „Klar wünsche ich mir auch eine neue Partnerschaft.“

Sophie Passmann

Wer? Sophie Passmann, Dritte von links, Grimme-Preisträgerin für eine Joko & Klaas-Sendung mit dem Thema Männerwelten.

Wie? Ein Look, der auch eingeklemmt zwischen Männern noch gut funktioniert.

Was? Im Prinzip ist das ganze Oktoberfest mit seinem Bier-Schwerpunkt ja eine große Männerdomäne, und oft auch ganz besonders das Käferzelt. Nur am Mittwoch nicht, als Chanel gute Kundinnen und VIP-Größen dorthin einlädt. Der Besuch lohnt sich, am Ende dürfen die Gäste mit einer Mini-Handtasche, Parfum und Handcreme heimgehen.

Georgina Fleur

Wer? Georgina Fleur, Gewinnerin des Dschungelcamps und seit vielen Jahren in der Reality-TV-Branche, schon 2013 ließ sie sich beim Promi-Boxen verhauen und nahm beim Dschungelcamp teil.

Wie? Küssen geht ja immer, da entsteht dann ganz sicher auch eine persönliche Verbindung mit dem Zuschauer oder Leser.

Was? Als Gewinnerin der Legenden-Ausgabe des Dschungelcamps in diesem Jahr reicht sie beim Käfer-Promistatus der Wiesn knapp an einen Ersatztorwart des FC Bayern heran.

Ratiopharm-Zwillinge

Wer? Eineiige Zwillinge, sieht man doch. Julia (links) und Nina Meise heißen in der Branche auch Ratiopharm-Zwillinge, weil sie da mal Werbegesichter waren. Auch am Mittwoch sind sie unzertrennlich, zumindest für die Fotografen. In München würde man sie klassisch als Adabeis der Gesellschaft bezeichnen, das allerdings schon ziemlich lange.

Wie? Gleiches Lächeln, gleicher Look, das sind zwei Menschen, die es gewohnt sind, gemeinsam für Werbe-Fotos zu posieren. Das geht selbst im Kettenkarussell problemlos.

Was? Geschwister-Emanzipation, allerdings nicht auf der Wiesn. Da kommen und gehen die beiden zusammen. Aber neulich sagten sie bei RTL, dass es an der Zeit wäre, sie sind 40, nun auch mal eigene Wege zu gehen. Denn etwa Männer hätten in diesem Twin-Status oft bislang nur die Rolle von Komparsen eingenommen.

Joko Winterscheidt und Kai Pflaume

Wer? Kai Pflaume, also der Mann, dem Stefan Raab auf Instagram nachstellen lässt. Dazu Joko Winterscheidt, mutmaßlich an diesem Abend im Training für die nächste Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“

Wie? Outfit makellos, sogar die Hemden sind gleich weit und akkurat hochgekrempelt. Die Wiesn-Utensilien dann auch altersgerecht verteilt. Der Jüngere, links, kann noch die Mass stemmen fürs Foto, Joko und Glas gewissermaßen. Der ältere darf dafür auch eine um ein Vielfaches leichtere Breze halten.

Was? Moderatorentreffen bei Käfer am Mittwochabend und Austausch von Moderationskarten.

Wincent Weiss und und Johannes Oerding

Wer? Musiker, der eine aus München, der andere aus Münster. Wincent Weiss, mit Locken auf dem Kopf und Einheimischer, Oerding mit Hut und für diesen Abend Zuagroaster.

Wie? Beide beim Masskrugstemmen für Anfänger (mit halbem Gewicht) auf das Kommando: Für immer ab jetzt.

Was? Ganz geheimes Musikertreffen im Käferzelt und Austausch von Songtexten.

Anika Neuer

Wer? Anika Neuer, Frau von Manuel Neuer, des ehemaligen und vielleicht auch Bald-wieder-Torwarts der deutschen Nationalmannschaft in der Sportart Fußball. Das ist die, bei der der Ball etwas größer ist als beim Handball. Letzteren spielt Anika Neuer, Linksaußen beim ESV Regensburg.

Wie? Mittelentspannt, da kann sie sich von den Meise-Twins bei Farbenfrohheit und Mimik noch was abschauen. Immerhin lebkuchenherzlich.

Was? „I mog di Coco“ ist eines der Gimmicks, das die Gästinnen wie Neuer am Mittwoch bei der Einladung von Chanel bekamen.

Marc Giradelli und Laurence Rochat

Wer? Skifahrer, ehemalige. Marc Girardelli, Österreicher und Silbermedaillengewinner im Super-G und Slalom bei Olympia 1992. Laurence Rochat, Schweizerin und Bronzemedaillengewinnerin im Langlauf 2002.

Wie? „Tussi“ und „Boss“, modisch auf dem neuesten Stand, die helle Lederhose und das schimmernde Dirndl zeugen von Kenntnis der aktuellen Trends auf dem Oktoberfest.

Was? Ein Paar zweier Ex-Sportler wie André und Steffi, nur eben winterlich. Beide mit einer eher schmerzlichen partnerschaftlichen Vorgeschichte. Sie verlor ihren Ehemann vor 13 Jahren, einen Sternekoch, durch einen Herzinfarkt. Er hat vor zwei Jahren eine gescheiterte Ehe mit in die neue Beziehung eingebracht.

Uschi Ackermann

Wer? Uschi Ackermann, die wahrscheinlich berühmteste Mops-Besitzerin von mindestens ganz München.

Wie? Traditionell gerne in dunklen Farben gekleidet. Das geht natürlich auch in Tracht.

Was? Als PR-Unternehmerin kennt sie ohnehin nahezu jeden Gast im Käferzelt. Und da ihr verstorbener Mann Gerd Käfer war, Vater des amtierenden Zeltführers Michael Käfer, braucht sie kein Einlassbändchen, es reicht eines mit „Schatzi“.

Ilse Aigner

Wer? Ilse Aigner, die als ehemalige Bundesministerin für Ernährung auf der Wiesn kontrolliert, ob auch alle brav ihren Schweinsbraten essen.

Wie? „Beste Chefin“, allerdings wahrscheinlich nicht für die Schweine. Eher schon in ihrer Rolle als Ehrenpräsidentin beim Bund Deutscher Karneval.

Was? Als Landtagspräsidentin auch im Käferzelt gefragt, immerhin werden hier während der Wiesn wahrscheinlich ähnlich viele gravierende Entscheidungen getroffen und Beschlüsse gefasst wie sonst im Maximilianeum.