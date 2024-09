Der Tisch, um den es in den kommenden eineinhalb Jahren in der Münchner Politik geht, steht oben auf dem Balkon des Schottenhamel-Festzelts, genau in der Mitte. Dort trinkt traditionell der bayerische Ministerpräsident die allererste gezapfte Mass des Oktoberfests – und ihm gegenüber sitzt der Oberbürgermeister der Stadt München , der sie ihm gereicht hat. Markus Söder ( CSU ) hat den Tisch bereits für die nächsten Jahre sicher gebucht, die Bayern haben ihn im vergangenen Herbst wiedergewählt und die Berliner Parteifreunde von der CDU wollten ihn in diesem Herbst nicht. Doch Dieter Reiter (SPD) muss seinen Platz bald wieder verteidigen. Im Frühjahr 2026 ist Kommunalwahl.

Wenn man die beiden nach dem Anzapfen beobachtet, wie sie zum Bier das erste Hendl essen, erlebt man ein mittlerweile eingespieltes Duo. Keine große Liebesbeziehung, aber ein Paar, das davon ausgeht, dass es erst einmal zusammenbleibt und damit gut leben kann. „Wir haben noch ein paar Jahre vor uns“, sagt Reiter zur Tischgemeinschaft mit Söder. Dafür habe der Ministerpräsident „höchstpersönlich“ gesorgt. Auf Söders Initiative schuf der Landtag die Altersgrenze für Bürgermeister in Bayern ab, nur deshalb kann der 66 Jahre alte Reiter 2026 noch einmal antreten. „Er hat schon gewusst, was er tut“, sagt Reiter. Er verspüre eine „gewisse Sympathie“ für die Vorstellung, sich die Aufgabe bei der ersten Oktoberfest-Mass längerfristig zu teilen.

Dafür muss Reiter allerdings die Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr 2026 gewinnen. Mit ihm selbst absolvieren alle drei aussichtsreichen Kandidaten an diesem ersten Wiesn-Samstag das Schaulaufen in der Rats-Boxe, wie der Balkon in der Festhalle auch heißt. Und alle drei haben bereits jetzt die wichtigsten städtischen Ämter inne, zumindest wenn es um das größte Volksfest der Welt geht. Dominik Krause von den Grünen ist seit Oktober 2023 Zweiter Bürgermeister, Clemens Baumgärtner von der CSU arbeitet als Wirtschaftsreferent für die Stadt und ist damit offiziell der Wiesn-Chef. Für beide wird es ein aufregendes Oktoberfest: Krause erlebt das erste im Amt, Baumgärtner das letzte. Sein Vertrag wurde von der grün-roten Koalition nicht verlängert und läuft Anfang 2025 aus.

Für den Ministerpräsidenten wäre es, das lässt er durchblicken, sehr in Ordnung, wenn er weiter mit Reiter den Start des Oktoberfests feiert. Der habe wieder einmal „sehr gut angezapft“. Und politisch hat er zweifellos den Vorzug, dass er als Sozialdemokrat nicht einmal ein verkappter Grüner ist. Die Vorstellung eines grünen Oberbürgermeisters wäre für Söder offensichtlich ein Graus. Die könnten nicht anzapfen, das Bier würde ihnen wahrscheinlich auch nicht schmecken, und am Ende müsste er auf der Wiesn statt des Hendls „auch noch Bio-Tofu“ essen, fürchtet er.

Der Kandidat, der bei Söder solche Horrorvisionen auslöst, trinkt da direkt am Nebentisch gerade seine erste Mass – und isst ein Hendl. „Großartig“ fühle es sich an, den Wiesn-Anstich zum ersten Mal als Bürgermeister zu erleben, sagt Dominik Krause. Schon die Premierenfahrt mit der Kutsche beim Einzug der Wiesnwirte war für ihn ein Höhepunkt. Danach ging es das erste Mal in die Anzapfbox. „Ich habe eine der ersten zehn Massen bekommen“, sagt er, als ob er es selbst noch nicht richtig fassen kann, und präsentiert seinen Steinkrug.

Schließlich kann er sich mit seinen 34 Jahren noch sehr gut erinnern, wie er als 16- oder 17-Jähriger zu denen gehört hat, die sich am Start des Oktoberfests morgens einen Sprint um die besten Plätze geliefert haben – und jetzt sitzt er oben am Balkon und hat als Bürgermeister einen eigenen Tisch. Er erlebe die Wiesn gerade „aus einer völlig neuen Perspektive“, sagt er. Die würde er 2026 gerne erweitern und einen Tisch weiter in die Mitte rücken, an den des Oberbürgermeisters. Dass er 2026 antreten will, hat er gerade noch rechtzeitig vor dem Oktoberfest offiziell erklärt, mit dem Verweis, dass ihn seine Partei noch nominieren müsse. Natürlich gehe es nur am Rande um die Ehre des Anzapfens, sagt Krause. Er will die ökologische Wende in München vorantreiben.

Oberbürgermeister Reiter wirkt trotz der Konkurrenz tiefenentspannt

Das dürfte nicht das zentrale Anliegen von Clemens Baumgärtner sein, der Kandidat, an den man Söder erinnern musste, als es um den künftigen OB in München ging. Der habe seinen „Job sehr verdient gemacht“, nicht nur als Wiesnchef, sondern auch als Wegbereiter der Großkonzerte wie zuletzt von Adele, lobt Söder auf Nachfrage. Baumgärtner selbst sitzt nach den ersten eineinhalb Stunden Wiesn, die für ihn als Chef bis hin zum traumhaften Wetter perfekt gelaufen sind, drei Reihen weiter hinten mit seiner Mutter beim Hendl-Essen. Wenn er einen Moment innehält und an sein letztes Oktoberfest im Amt denkt, dann kämpft er mit Gefühlen. „Maximal sentimental“ sei es für ihn beim Anzapfen gewesen. Muss das denn sein, dass jemand, der seinen Job so liebt, aus politischen Gründen nicht weiter bleiben kann, sinniert er.

Doch dann schlägt die Stimmung schnell ins Kämpferische um. Er könnte ja als neuer Oberbürgermeister im September 2026 selbst das erste Fass anzapfen. „Mehr Motivation geht nicht“, sagt er. „Ich will das, ich will das unbedingt.“ Nicht nur wegen des Oktoberfests, auch er will München verändern auf seine Weise. „Ich will die Stadt in die Zukunft führen, die Strukturen verändern. Als Oberbürgermeister und Chef der Verwaltung kann man das.“ Eine wirtschaftlich starke Stadt schwebt ihm vor, die sozial zusammenhält.

Oberbürgermeister Reiter dürften die Ambitionen seiner Konkurrenten eher nicht schrecken. Er wirkt nach dem gelungenen Anzapfen mit zwei Schlägen tiefenentspannt. Er weiß aber, dass keine politische Karriere davon abhängt, ob es gut klappt mit dem Schlegel und dem ersten Fass oder nicht. Für ihn ist wichtig, dass sein erster Wunsch, den er gleich danach traditionell äußert, in Erfüllung geht. „Auf eine friedliche Wiesn“, ruft er jedes Jahr ins Mikrofon. Der Wahlkampf kann für ihn ruhig noch ein wenig warten.