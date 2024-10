Polizei greift bei Sexualdelikt ein

Taschendiebfahnder der Polizei haben am frühen Donnerstagabend bei einem Sexualdelikt eingegriffen. Ihnen war vor dem Hofbräuzelt ein älterer Mann aufgefallen, der sich von hinten an eine junge Frau heranmachte und Körperkontakt suchte. Dabei hatte der Mann die Hand allerdings nicht in einer fremden Tasche, sondern in seiner eigenen Hose, wo er offensichtliche sexuelle Handlungen vornahm. Die Taschendiebfahnder nahmen den aus München stammenden 72-Jährigen fest und zeigten ihn wegen sexueller Belästigung an.