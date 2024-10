Taschendiebe nehmen betrunkene Wiesnbesucher aus - und werden von Fahndern gestellt

Auch außerhalb der Wiesn ist man vor Taschendieben nicht sicher, besonders Betrunkene werden häufig zu Opfern. In der Nacht zum Samstag beobachteten Taschendiebfahnder zwei Männer, die am Esperantoplatz an der Theresienwiese einem stark alkoholisierten Mann das Handy entrissen und danach türmten. Die Fahnder holten die Diebe allerdings ein und nahmen sie fest. Wem das geraubte Telefon gehört, müssen die Beamten aber noch ermitteln. Das betrunkene Opfer war einfach weitergegangen und nicht mehr auffindbar.



Ganz in der Nähe, am Goetheplatz, machten sich zwei Diebinnen über einen anderen betrunkenen Wiesnbesucher her. Sie hakten sich bei ihm unter und lotsten ihn in ein Bushäuschen, wo sie ihn bedrängten und ihm dabei eine goldene Halskette und ein goldenes Armband abnahmen. Doch auch sie wurden von Taschendiebfahndern beobachtet und kurz darauf festgenommen. Bei der 31-Jährigen und der 39-Jährigen (beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland) fanden die Beamten neben den erbeuteten Schmuckstücken auch mehrere Hundert Euro Bargeld in unterschiedlichen Stückelungen, was nach Auffassung der Polizei auf zuvor begangene weitere Straftaten schließen ließ. Das Geld wurde sichergestellt, die Frauen kamen in Untersuchungshaft.