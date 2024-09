So lief das Oktoberfest bisher

Der Konzert-Veranstalter, der Adele nach München gebracht hatte, wurde mit Kokain erwischt. Die Teufelsrad-Betreiber reagieren auf "Upskirting"-Videos, die auf Youtube hochgeladen werden. Viele A-, B-, C- und G-Promis haben schon die Wiesn besucht, und es wurde um Champagner gestritten, allerdings nicht von den Promis. Das sind in Kürze nur ein paar Dinge, die sich in der ersten Woche auf dem Münchner Oktoberfest ereignet haben. Was es mit all dem genau auf sich hatte und was Sie sonst noch verpasst haben, können Sie im Newsblog zur ersten Woche nachlesen: