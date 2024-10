Betrunkener 16-Jähriger verliert Bewusstsein - Wiesn-Chef leistet Erste Hilfe

Überraschende Unterstützung für den Rettungsdienst: Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam ein junger Mann zur Sanitätswache auf der Wiesn und berichtete, sein Freund liege bewusstlos auf der Straße, er habe fünf bis sechs Mass getrunken.



Ein Notfallteam machte sich auf den Weg. Als es bei dem betrunkenen Jugendlichen ankam, bekam dieser bereits die Atemwege gesichert, wie die Aicher Ambulanz Union am Samstagabend mitteilte. Sein Helfer war Clemens Baumgärtner, Münchner Wirtschaftsreferent und Chef des Oktoberfestes.



Die Sicherung der Atemwege sei für bewusstlose Menschen besonders wichtig, da sonst die Gefahr bestehe, dass sie an ihrem Erbrochenen ersticken, erläutert Aicher. Der 16-jährige Patient kam zur Überwachung in die Sanitätsstation und wurde in den frühen Morgenstunden entlassen.