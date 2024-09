Zweites Wiesn-Wochenende beginnt kühl und durchwachsen

Wer in den kommenden Tagen auf der Wiesn feiern will, sollte mit Blick aufs Wetter vor allem auf den Sonntag zielen. Der heutige Samstag soll kühl und vor allem am Nachmittag verregnet sein, aber auch davor können immer wieder Schauer durchziehen. Die Temperaturen übersteigen zwölf Grad nicht. Am Sonntag wird es mit 14 Grad laut Deutschem Wetterdienstes (DWD) etwas wärmer. Die Sonne soll dann öfter zu genießen sein als am Samstag, nämlich etwa den halben Tag lang. Wer lange auf der Theresienwiese bleiben will, sollte sich warm anziehen - in der Nacht auf Sonntag kann es in Bayern laut DWD zwischen null und fünf Grad kalt werden.