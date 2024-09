Influencer-Treff Wiesn

Das Oktoberfest ist lange schon nicht nur ein Volksfest, es ist auch eine Bühne, die sich vortrefflich nutzen lässt, um Aufmerksamkeit zu fangen. Seit 2017 nutzt Cathy Hummels diese. Damals spielte der Mann, von dem sie den Nachnamen hat, noch beim FC Bayern. Lange her. Die Liaison ist inzwischen erloschen. Den Wiesn-Bummel, den die jetzt selbständige Unternehmerin veranstaltet, aber gibt es noch.



An diesem Montag war es wieder so weit. Rund hundert Geladene - vor allem aus den Bereichen TV-Personality und Influencer*in (m/w/d) - begleiteten die 36-Jährige auf die Theresienwiese. Zuvor hatte es in einem Hotel an einer der größeren Ausfallstraßen die Gelegenheit gegeben, sich Schminken, Frisieren und Einkleiden zu lassen. Bevor es in einem Rikscha-Konvoi zum Festgelände ging, wurde der fescheste Wiesn-Gast gewählt. Als Gesamtsieger (m/w/d) durfte TV-Darsteller Angelo Carlucci auf die höchste Stufe eines Podests, wie es sonst bei Sportveranstaltungen üblich ist. Unter den Gästen: Maria Höfl-Riesch und Simone Ballack (im schnitt- und farbgleichen roten Dirndl).



Nicht in der Mode-Wertung, wegen zu späten Erscheinens: Comedian Oliver Pocher. Einmal zur Gruppe gestoßen, gab der aber gleich den Wortführer: „Sichtbarkeit ist wichtig heutzutage“, rief er, als die Fotografen beim Gruppenbild alle baten, sich offensiv zu zeigen. Wer wüsste das besser als er: Im Süßspeisenzelt, das die Gruppe ansteuerte, enterte Pocher spontan die Bühne und dirigierte das Flieger-Lied.