Aicher-Ambulanz hat Dolmetscher-Bedarf

Die beiden vergangenen Wiesn-Tage sind für den Sanitätsdienst ruhig verlaufen: Die Einsatzzahlen seien am Montag und Dienstag moderat, teilten die Oktoberfest-Sanitäter mit. Manchmal sei auch gar nicht ihr medizinisches Wissen, sondern auch ihr sprachliches Können gefragt.



So wurde etwa eine junge Japanerin nach einem Sturz in die Sanitätswache eingeliefert, die weder Deutsch noch Englisch sprechen und sich ausschließlich in ihrer Muttersprache artikulieren konnte, was eine Anamnese sehr erschwerte. Eine der Sanitäterinnen sprach jedoch perfekt Japanisch. Die Arbeit der Sanitäter wurde so enorm erleichtert und auch die Angst der Patientin konnte dadurch etwas eingedämmt werden.



Immer wieder kommt es vor, dass die Wiesn-Gäste nur in ihrer Landessprache kommunizieren können. Nicht immer sind Personen vor Ort, die aushelfen können. Vor allem einen Dolmetscher für die russische Sprache suche man derzeit dringend, heißt es in einem Statement der Aicher-Ambulanz. "Aber im Zweifel geht es auch mit Händen und Füßen."