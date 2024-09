Letzte Wiesn für den Wiesn-Chef Baumgärtner

Clemens Baumgärtner (CSU) hat als Ehrengast Konzertveranstalter Klaus Leutgeb eingeladen, der über beide Ohren strahlt. Sein Schwager DJ Ötzi ist mit ihm aus Österreich angereist. „Ohne den Clemens wäre ich nicht zum zweiten Mal nach München gekommen mit Adele", sagt Leutgeb. Das erste Mal sei „hart“ gewesen wegen der vielen Kritik an seinem Geschäftsgebaren. Und Baumgärtner gibt zurück: „Wahnsinnig toll, was Du hier in München auf die Beine gestellt hast!“ Der scheidende Wirtschaftsreferent Baumgärtner sagt, manchmal werde ihm schon wehmütig. „Meine letzte Wiesn vielleicht? Aber dann denk ich mir: Ich komm zurück“, sagt der CSU-OB-Kandidaten.