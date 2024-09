Als Torwart der deutschen Nationalmannschaft hielt Jens Lehmann jahrelang den „Kasten“ so gut es ging sauber, privat allerdings hat der heute 54-Jährige immer wieder Dreck am Stecken, wie man in Bayern so schön sagt. Das jüngste Beispiel: Montagnacht wurde Lehmann „aufgrund auffälligen Fahrverhaltens“ nach einem Wiesn-Besuch von der Polizei kontrolliert. Jetzt hat er ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr am Hals.