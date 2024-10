Von Franka Bals

Darya Strelnikova sitzt vor ihrem Kleiderschrank, das Dirndl hängt bereit: „Friends, let’s get ready for Oktoberfest Tag eins“, sagt sie in die Kamera und beginnt, sich zu schminken. In den folgenden Minuten bekommen ihre Zuschauer Styling-Tipps und erfahren, welches Make-up sie verwendet, was ihr Liebings-Blush ist und von welcher Marke der Lippenstift ist. Ihre eigene Kollektion bei einer Trachten-Marke hat sie auch. „I am my own muse“ – „Ich bin meine eigene Muse“, steht unter einem anderen Video, in dem sie für ihr Dirndl wirbt. Davor das Wort „Werbung“. Das muss auch so sein, denn das EU-Verbraucherrecht schreibt vor, dass kommerzielle Inhalte in den sozialen Medien als Werbung gekennzeichnet werden müssen.