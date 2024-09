Wie? Optisch übersichtlich in Hemd und Hose, dafür zu jeder Pose bereit. Nur natürlich nicht, wenn das Setup „Ein Ex und zwei Playmates“ schon genug Aufmerksamkeit verspricht.

Was? Ein Provokationskünstler wie Pocher weiß natürlich, dass es bei ihm nicht auf das Outfit ankommt, sondern auf die Kombination. Er ist einer der meistfotografierten Gäste am Sonntagabend, und das trotz Konkurrenz durch Bayern-Spieler wie Musiala oder Kimmich oder gar Ed Westwick.

Detailansicht öffnen v.l.: Sandra Pabst, Dagmar Wöhrl, Martina Buckenmaier und Evelyn Burdecki. (Foto: Jessica Kassner/Agency People Image)

Wer? Reality-TV-Größe Evelyn Burdecki mit angemessenem Anhang. Etwa PR-Beraterin Pabst (ganz links), die ehemalige Miss Germany und ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl (mit Herz in der Hand) und Martina Buckenmaier, Gastgeberin am Sonntag.

Wie? Dezentes Posieren, nicht einmal eine Radlermass ist im Bild zwischen Wasser und Almdudler zu sehen. Lebkuchen ins Bild halten deutet darauf hin: Hier wird eher herzlich geratscht als herzhaft gefeiert.

Was? Buckenmaier, rechts neben Burdecki, hat als CEO der Damenmode-Marke Riani zum Käfer geladen.

Detailansicht öffnen Anna Ermakova (l.) und Mutter Angela. (Foto: Andy Knoth/Agency People Image)

Wer? Mutter und Tochter, die vor allem deshalb abgelichtet werden, weil Vater und Ex und gerade mal wieder neu verheirateter Boris Becker den gelben Filzball so gut retournieren konnte.

Wie? Idealer Hintergrund vor dem Stand „Fotoschiessen“, wobei das dort erhältliche Motiv – mit einem Gewehr zielend den Auslöser treffen – wohl niemals den Sprung in ein Klatschmagazin schaffen würde.

Was? Das traditionelle Foto-Warm-Up vor dem Käferzelt am Sonntagabend. Da werden die Gäste des Almauftriebs von Fotografen, die keine Genehmigung für Bilder von innen haben, eben einfach vor dem Zelt fotografiert.

Detailansicht öffnen H.P. Baxxter und Frau Sara. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Der Stammgast aus der Bum-Bum-Musik-Branche, Hyper Hyper H. P. Baxxter, bürgerlich Hans Peter Geerdes, und seine Frau Sara.

Wie? Das beliebte Kussmund-Motiv, einmal leicht abgewandelt mit Grinsen und Küsschen für die Kamera.

Was? Baxxter gehört zum Inventar des Almauftriebs. Vielleicht ist es einfach auch angenehm, ab und an mal auf dem Oktoberfest Live-Musik in etwas gemächlicherem Tempo zu hören, als es der Techno-Sound des Musikers sonst ist.

Detailansicht öffnen Jamal Musiala (l.), Philip Greffenius. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Gastgeber und größter Promi des Abends, Philip Greffenius von der Agentur Edition Sportiva und Jamal Musiala von der Edition Torfabrik FCB.

Wie? Der Daumen geht beim Gastgeber natürlich immer, und Musiala muss nicht viel machen, einmal leicht auf der Schulter aufstützen, dass es der Schiedsrichter nicht abpfeifen würde, reicht beim Top-Talent der Bayern.

Was? Veranstalter dokumentiert die Bedeutung des eigenen Events durch Foto mit A-Promi. A-Promi dokumentiert Humor (Chef-Anstecker) und Werbewirksamkeit (Streetwear-Kappe).

Detailansicht öffnen Kalle Schwensen. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Wer? Kalle Schwensen, der Kalle Schwensen. Einer der wenigen wenn nicht der einzige Gast der Kategorie „Kiezgröße des Rotlichtmilieus“ am Sonntagabend im Käferzelt.

Wie? Standesgemäß, wie man sich eben eine Kiezgröße so vorstellen könnte: Sonnenbrille und Ich-ziehe-schneller-Geste.

Was? Ein wenig verloren vielleicht im Gedränge im ersten Stock, könnte aber auch an Orientierungslosigkeit durch Sonnenbrille bei gedimmtem Licht liegen.

Detailansicht öffnen Reality-TV-Stars Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Ein Reality-TV-Paar, das Rinder züchtet, sich mit einem Almauftrieb also bestens auskennt. Er, Nino Sifkovits, ist Landwirt. Sie, einer schon immer zum Reality-Trash-TV neigenden Familie entsprungen. Und beide in der zweiten Staffel von „Unser Hof“ bei Sky zu sehen.

Wie? Als Reality-Star weiß Ochsenknecht, welchen Humor das Zielpublikum erwartet und hat deshalb ein Herzchen angesteckt mit der Aufschrift: „Nackt sehe ich besser aus“.

Was? Wiesn-Profis. Kameras vor, hinter und neben einem, aber dieses Paar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Beide tragen selbstverständlich ihre Smartphones jederzeit griffbereit, ein solcher Abend muss in der zweiten Realität von Instagram weitererzählt werden.

Detailansicht öffnen Karin Baumüller-Söder (links), Selina Söder, Raphael Netz. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Auch andere Töchter von Markus Söder können Medienauftritt. Von Gloria-Sophie Burkandt ist das schon länger bekannt, bei Selina Söder sind die Promi-Termine seltener.

Wie? Dezent in Pose und Outfit. Eher zugeknöpft.

Was? Ein fröhliches Foto, was fast für einen Wandkalender geeignet wäre, den sich Landwirte wie Sifkovits über den Kachelofen hängen könnten. Mama Karin Baumüller-Söder und Tochter Selina nehmen den Freund Raphael Netz in ihre Mitter, der darüber sehr glücklich zu sein scheint.

Detailansicht öffnen Ed Westwick und Amy Jackson. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer? Ed Westwick, britischer Darsteller, der durch seine Rolle als „Chuck“ Bass in Gossip Girl bekannt wurde, und seine Frau, das britische Model und Schauspielerin Amy Jackson.

Wie? Elegant dezente Tracht, und angenehmerweise kein so distanziertes Lächeln, wie es bei Fotocalls von Kinopremieren verbreitet ist.

Was? Auch wenn die meisten Landsleute von der Insel traditionell eher im Hofbräu-Zelt feiern, lässt sich so ein Abend für das britische Paar im Blitzlicht und am Tisch neben der schillernden Swarovski-Tocher Viktoria sicher auch nicht ganz schlecht an.