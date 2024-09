Preis für die Mass Bier knackt 15-Euro-Marke

Die Wiesn ist als größtes Volksfest der Welt bekannt für Rekorde. Rekordverdächtig ist in jedem Jahr erneut auch der traditionell steigende Bierpreis. Auf diesem 189. Oktoberfest knackt die Mass erstmals in einigen Zelten die 15-Euro-Marke - und kratzt in vielen anderen daran. Was das Bier wo auf der Wiesn kostet, hat die Stadt München zusammengestellt. In dem Liter-Vergleich des Referats für Arbeit und Wirtschaft mit Bier-, Limo- und Wasser-Preisen ist aber gar nicht das Bier am teuersten. Den Rekord knackt hier zumindest in einem Zelt ein alkoholfreies Getränk.