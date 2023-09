Andreas Eberl ist Bäcker in der 15. Generation und liefert täglich Tausende Brezn für das Oktoberfest. Was gibt es dabei zu beachten? Ein Besuch in seinem Backkeller im Lehel.

Von Thomas Becker

Als sich die Ofentür öffnet, haut es einen auch noch in ein paar Metern Entfernung beinahe um. Was für eine Hitze! 34,6 Grad meldet die digitale Anzeige, vor der Luftfeuchtigkeit hat das Gerät längst kapituliert: keine Angabe. Andreas Eberl wischt sich ungefähr 7000 dicke Schweißtropfen vom kahlen Schädel, greift nach der 1,5-Liter-Flasche Eistee und trinkt sie fast in einem Rutsch leer. Klitschnass hängt ihm das T-Shirt am Leib, zwischen zwei Schluck Eistee nuschelt er: "Bin schon froh, wenn's rum ist."