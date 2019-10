Eine Touristin aus den USA ist in der Nacht zum Sonntag von drei Männern hinter ein Gebüsch gedrängt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beobachtete ein Mann das Geschehen in der Goethestraße und informierte die Beamten. Demnach lehnte die betrunkene und erkennbar hilflose Frau zunächst an einer Hecke und wurde später von den Männern dahinter gedrängt. Anschließend hörte der Zeuge Laute, als ob der Frau eine Hand vor den Mund gehalten werde. Er rief die Polizei.

Die nahm noch am Tatort drei Männer im Alter von 21, 23 und 26 Jahren fest. Die 30-Jährige hatte nach Angaben der Polizei leichte Schürfwunden am Oberschenkel. Sie war zu betrunken, um Angaben zum Vorfall machen zu können, und weigerte sich, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Bei einem späteren Telefonat mit der Polizei gab sie an, sich an den gesamten Vorfall nicht erinnern zu können und flog mittlerweile zurück in ihre Heimat.

Die drei Männer wurden zunächst erkennungsdienstlich behandelt. Von zwei der Beteiligten wurde eine DNA-Probe genommen. Schließlich wurden sie wegen der unklaren Sachlage wieder entlassen.

Junger Mann begrapscht 57-Jährige und tritt ihren Begleiter nieder

Ein 19-Jähriger hat am Dienstag auf dem Oktoberfestgelände einer Frau zwischen die Beine gegriffen. Dies teilte die Polizei mit. Als ein Begleiter den jungen Mann daraufhin anschrie, entfernte sich dieser zunächst, kehrte dann aber zurück und trat dem Mann mit gestrecktem Bein in den Rücken. Der 63-Jähige ging zu Boden und fiel dabei auf seine 57-jährige Begleiterin. Beide zogen sich Schürfwunden und Prellungen zu. Der Angreifer wurde in der Nähe von Polizisten festgenommen.

Widerlichkeiten im Bierzelt

Nach erfolglosen Versuchen, aus abgelegten Jacken Wertgegenstände zu stehlen, hat sich am Montag ein 48-Jähriger einer Gruppe von Frauen genähert. Taschendiebfahnder beobachteten ihn dabei. Laut Polizei ließ der Mann sein erigiertes Glied aus der Hose herausstehen, berührte mehrfach eine 26-jährige Touristin und onanierte dabei. Polizisten nahmen ihn fest. Er wurde wegen Diebstahls und sexuellen Übergriffs angezeigt.

Halbstarke treten auf Wiesnbesucher ein

Ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis München war am Samstag gerade auf dem Festgelände unterwegs, als er mit drei Heranwachsenden aus dem Landkreis Starnberg (16, 17 und 18 Jahre alt) in Streit geriet. In dessen Verlauf griffen ihn zwei der Starnberger an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei zu Boden gegangen und dort weiter vom 16-Jährigen und vom 17-jährigen geschlagen worden. Mindestens einmal habe ein Angreifer gezielt gegen seinen Kopf getreten.

Die mutmaßlichen Täter flohen laut Polizei anschließend. Ein Zeuge verfolgte sie, die Polizei nahm die drei fest. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus.