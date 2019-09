Neulich bekam Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) von den bayerischen Marktkaufleuten und Schaustellern einen Preis für "gelebte Volksfestkultur" überreicht. In seiner Dankesrede sprach er davon, dass er, nach einem Dreivierteljahr im Amt, noch immer beeindruckt sei von der Wiesn: "Sie ist einfach ein perfekt organisiertes Fest, das jedem gefällt, der hingeht."

Tatsächlich wird auf dem Oktoberfest fast nichts dem Zufall überlassen, und irgendwie merkt man schon, dass die Stadt seit mittlerweile exakt 200 Jahren Erfahrung damit hat, so ein Fest zu veranstalten - denn 1819, zehn Jahre nach dem ersten Oktoberfest überhaupt, wurde aus der privaten Veranstaltung eine der Stadt München. Seitdem brummt der Laden, kann man sagen, von einem pleite gegangenen Wiesnwirt hat man lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal, als sich jemand grob verrechnet hat, war 1980. Da ging dem damals neuen Wirt des Hofbräuzelts, Günter Steinberg, doch glatt das Bier aus, und er musste sich von seinem Nachbarn Richard Süßmeier vom Armbrustschützenzelt ein paar Fässer leihen.

Auch bei diesem so perfekt organisierten Fest gibt es also immer wieder Pleiten, Pech und Pannen. Die meisten davon bei jenen, die davon leben, dass sie jedes Jahr neue Attraktionen anzubieten haben, bei den Schaustellern nämlich. Jüngstes Beispiel ist der Bayern-Tower. Der steht in diesem Jahr erstmals auf der Wiesn und ist eine Art Hightech-Maibaum mit Kettenkarussell. Mit 80 Metern Höhe überragt er selbst das Riesenrad um noch einmal 30 Meter. Man fährt am Mast entlang mit dem Kettenkarussell rotierend nach oben und kann den wirklich phänomenalen Ausblick genießen. Allerdings nicht am Dienstag und Mittwoch dieser Woche, denn da machte einer der vier Motoren schlapp, nichts ging mehr.

Die Fahrgäste mussten drei Minuten in luftiger Höhe ausharren, bis sie dank des Notstromaggregats wieder nach unten gebracht wurden. Der durchgebrannte Motor wurde am Mittwochmittag ausgetauscht, dann wartete der Schausteller Eugen Kaiser einen halben Tag lang zunehmend genervt auf den Programmierer, der das drei Millionen Euro teure Gerät wieder flottmachte. Eineinhalb Tage Ausfall auf der Wiesn - das kommt teuer.

Noch Schlimmeres war dem Schausteller Karl Häsler 2014 widerfahren. Seine Hightech-Illusionsshow Encounter, bei der es um Experimente mit Aliens ging, konnte erst mit fünf Tagen Verspätung starten: Bauteile aus den USA waren zu spät geliefert worden, die Lichtanlage streikte, Lautsprecher waren falsch eingebaut. Überhaupt war der Encounter vom Pech verfolgt: Im Juli 2018 zündeten Unbekannte im niederländischen Uden den Transporter an, auf dem die Technik für das Fahrgeschäft untergebracht war. Das war das Ende. Heuer ist Karl Häsler wieder da, mit der technisch nicht so aufwendigen Münchner Ski Party.

Detailansicht öffnen Das Fahrgeschäft Encounter blieb 2014 tagelang geschlossen. (Foto: Florian Peljak)

Das größte unternehmerische Risiko auf der Wiesn tragen sowieso die Schausteller mit den großen Fahrgeschäften. Und dabei gibt es richtig teure Flops. So baute der Flugzeug- und Magnetschwebebahnhersteller Messerschmitt Bölkow extra für die Wiesn 1975 die Achterbahn Alpenflug. Sie fuhr nur 16 Tage lang: Nach der Wiesn wurde sie wegen technischer Mängel verschrottet.

Auch die Wildwasserbahn Isar Jump, 1989 erstmals auf dem Oktoberfest, war nicht lange im Einsatz: Am Ende der Fahrstrecke hoben die Gondeln ab, wenn sie voll besetzt waren. Deshalb konnte sie nur die Hälfte der geplanten Fahrgäste mitnehmen. Und der Imperator, das mit 275 Tonnen schwerste transportable Flugkarussell, das je gebaut wurde, stand nur in den Jahren 1992 und 1993 auf der Wiesn. Der Transport war einfach zu teuer, und für den Aufbau brauchte man einen 400-Tonnen-Kran.

Bei diesen Flops kam wenigstens niemand körperlich zu Schaden. In größerem Umfang gab es das auf der Wiesn zuletzt 1996. Dort kam es bei der Achterbahn Euro-Star zu einem Unfall, zwei Wagen fuhren aufeinander auf, 30 Menschen wurden verletzt. Der Euro-Star wurde erst zwölf Jahre später durch die Alpina-Bahn ersetzt und an den Moskauer Gorki-Park verkauft, wo er noch bis 2011 fuhr.