2. August 2018, 18:45 Uhr Oktoberfest Mitsingen statt mitgrölen

In Herrsching wird das neue Programm für das Volkssängerzelt "Zur Schönheitskönigin" auf der Oidn Wiesn vorgestellt

Von Thomas Becker

Es ist Wahlkampf, aber für die Volksmusik nimmt sich Ilse Aigner Zeit. Schmeißt sich ins Dirndl, lässt sich raus nach Herrsching in den "Seehof" am Dampfersteg chauffieren, um dort ein Fass anzuzapfen und als Schirmherrin für die "Schönheitskönigin" zu firmieren, das "Original Münchner Volkssängerzelt", das im vergangenen Jahr eine allseits bejubelte Premiere auf der Oidn Wiesn feiern konnte. Größter Fan: die stellvertretende Ministerpräsidentin. "Das war eine fulminante Premiere", sagt Aigner und hebt an zu einer Regierungserklärung in Sachen Volkssängertum: "Das ist eine einzigartige Kultur, die es so nur in Bayern gibt. Und wenn wir die ,Schönheitskönigin' noch nicht hätten, dann müssten wir sie erfinden."

Nicht nötig, es gibt ja Jürgen Kirner, den Chef der "Couplet AG". Seit rund 25 Jahren kennt Aigner den umtriebigen Oberpfälzer, der sich mit seiner AG (Art-Erhaltungs-Gesellschaft) dem Erhalt des Couplets verschrieben hat und es mit den Brettl-Spitzen mittlerweile sogar zu einer eigenen Sendung im Bayerischen Fernsehen gebracht hat. Im vergangenen Jahr übernahm er die künstlerische und konzeptionelle Leitung des neuen Volkssängerzelts und präsentiert nun im "Seehof" das Unterhaltungsprogramm für den Herbst. Neu sind unter anderem zusätzliche Auftritte Kirners: Im Ornat des Münchner Kindls wird er täglich das "Isarmärchen" singen. Premiere feiert zudem der Wettbewerb "Nachwuchs-Künstler 2018", dessen Gewinner einen Auftritt bei den "Brettl-Spitzen" bekommt. Der Nachwuchs ist den Volkssängern besonders wichtig und findet nun mit der Aufnahme der Tanz- und Blasmusiker der Rouda Blechblosn aus Rott am Inn sowie der Stoabucklmusi aus Glonn seinen Niederschlag. Auch "Tom und Basti" aus Mauth im Bayerischen Wald sowie Drahdiwadl aus Regensburg, die 6 lustigen Fünf aus der Oberpfalz sowie der Ebbser Kaiserklang spielen im Zelt.

Das 40 Seiten starke Gesangheft, das vergangenes Jahr 21 000 Mal an Mitsänger verteilt wurde, ist um einige Lieder und Couplets ergänzt worden - zur Freude von Aigner. Die wünschte sich im Herrschinger "Seehof" eines ihrer Lieblingslieder - und sang auch gleich aus vollem Hals mit: "Oh, wie herrlich ist das Leben, oh, wie schön ist doch die Welt, mia verkaffe d'Schwiegermutter und versaufa ihra Geld."

Neu auf der Speisekarte ist heuer das Rehragout für 22,90 Euro mit Blaukraut, Wildpreiselbeeren und Hauberlingen, ein Rezept der Seniorchefin. Die muss erst mal erklären, was Hauberlinge sind (ein Schmalz-Hefe-Gebäck aus Weizen- und Roggenmehl), bevor draußen auf dem Dampfersteg der Klassiker erklingt: "Heit gibt's a Rehragout..."