Verschärfte Sicherheitsvorschriften während des Oktoberfestes : Vom 20. September bis zum Morgen des 6. Oktober ist das Mitführen von Messern aller Art an Münchens großen Bahnhöfen untersagt, wie die Bundespolizei erklärt. Auch Schusswaffen, Schreckschusswaffen, gefährliche Werkzeuge sowie Hieb-, Stoß- und Stichwaffen dürfen in diesem Zeitraum nicht mitgeführt werden.

Das Verbot betrifft laut Mitteilung der Polizei die gesamten Gebäude des Münchener Hauptbahnhofes, des Münchener Ostbahnhofes und des Bahnhofs München Pasing. Ebenfalls betroffen sind die S-Bahnhaltestellen Hauptbahnhof und Hackerbrücke.

Ziel sei es, Gewaltdelikte zu verhindern und Besucher wie Einsatzkräfte zu schützen. Bei Verstößen können entsprechende Gegenstände von der Polizei sichergestellt und Platzverweise oder ein Bahnhofsverbot ausgesprochen werden.

Sicherheit auf dem Oktoberfest

Und wie steht es um die allgemeine Sicherheit auf dem Festgelände? „Derzeit liegen uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vor“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). „Auch in diesem Jahr setzen wir auf unsere bewährten Maßnahmen, um die Sicherheit auf der Theresienwiese und im Umfeld zu gewährleisten.“

Will heißen: Der Zaun um die Wiesn bleibt, die Einlasskontrollen auch. Das Mitführen von Messern ist auf dem Oktoberfest ebenfalls nicht erlaubt. Wer ein großes Gepäckstück dabeihat, muss das an einer der Aufbewahrungsstationen lassen und darf es nicht mit aufs Gelände nehmen.

Die „Wiesnwache“ der Münchner Polizei wird unterstützt von der Bayerischen Bereitschaftspolizei, spezialisierten Taschendieb-Fahndern und internationalen Einsatzkräften, wie Herrmann sagt. Traditionell sind beispielsweise vor allem zum mittleren „Italiener-Wochenende“ auch Polizisten aus Italien im Einsatz.

„Gerade die Anschläge in verschiedenen deutschen Städten in den vergangenen zwei Jahren haben deutlich gezeigt, dass es richtig und wichtig war, dass schon seit vielen Jahren die Sicherheitsinvestitionen und Vorkehrungen – etwa Poller und Absperrungen – gemeinsam mit der Landeshauptstadt München nochmals deutlich verstärkt wurden. Angesichts dieser Erfahrungen kann gegenwärtig darauf auch nicht verzichtet werden“, so Herrmann.

Für Notfälle, Bedrohungen oder sexuelle Übergriffe unterstützen einige Zelte die „SafeNow“-App, mit der per Klick das Sicherheitspersonal gerufen werden kann. Nach Angaben von Wirtesprecher Peter Inselkammer wurde die App in seinem Zelt im vergangenen Jahr vor allem von Bedienungen genutzt.