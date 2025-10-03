Zum Hauptinhalt springen

Mit Kleinkind auf dem Oktoberfest„Die Glücksgefühle sind unvergleichlich“

Lesezeit: 3 Min.

Gut ausgerüstet: Mohamad Alkhalaf und Tochter Bella an einem Wiesnstand mit Lebkuchenherzen.
Gut ausgerüstet: Mohamad Alkhalaf und Tochter Bella an einem Wiesnstand mit Lebkuchenherzen. (Foto: Privat)

Unser Kolumnist hat zum ersten Mal die Wiesn mit seiner zweijährigen Tochter besucht. Was braucht es für einen erfolgreichen Familientag dort? Und darf man auf dem Teufelsrad eigentlich mit Klebstoff tricksen?

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Endlich reicht mein Bauchumfang für die Lederhose, meine Wadln sind stramm genug für die standesgemäßen Kniestrümpfe. Und meine Tochter Bella ist nun zweieinhalb Jahre alt und trägt ein schickes Dirndlkleid. Aber reicht das, damit sich meine Kleine in diesem ganzen Wahnsinn wohlfühlt?

