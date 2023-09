Laura Dornheim, IT-Referentin der Stadt München und Grünen-Mitglied, rückt den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten beim Anzapfen in Nazi-Nähe. Das löst einigen Wirbel aus.

Von René Hofmann

Eine Referentin der Stadt München, die den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern in Nazi-Nähe rückt: Mit einem Instagram-Post aus der Ratsbox, in welche die Stadt München als Ausrichterin des größten Volksfestes der Welt zum Anzapfen stets viele Gäste bewirtet, hat Laura Dornheim, seit einem Jahr Leiterin des IT-Referats der Landeshauptstadt, einigen Wirbel ausgelöst. Die 39-Jährige, die der Partei Die Grünen angehört, veröffentlichte ein Bild, auf dem sie zu sehen ist und im Hintergrund Hubert Aiwanger, der am Nebentisch Platz genommen hatte. Dornheims Kommentar dazu: "Nächstes Jahr pack ich mir einen 'Nazis raus' Button ans Dirndl."