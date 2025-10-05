Torjäger Harry Kane steigt Treppen, Tom Bischof hat die Tochter von Mehmet Scholl an der Hand – und Luis Diaz einen harten Abend vor sich: So feiern die Rekordkicker des FC Bayern auf dem Oktoberfest.

Wer die Showtreppe zur sagenumwobenen Party-Zone im ersten Stock von Käfers Wiesn-Schänke hochsteigt, der hat es geschafft und darf sich zu den ungefähr oberen Hunderttausend der Stadt zählen, egal ob als geladener Gast oder Selbstzahler. Mit jeder Stufe dieser ziemlich steilen Treppe erhebt man sich ein Stückchen mehr über das gemeine Volk der ‚Wir-müssen-leider-draußen-Bleiber‘ da unten.