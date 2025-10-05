Wer die Showtreppe zur sagenumwobenen Party-Zone im ersten Stock von Käfers Wiesn-Schänke hochsteigt, der hat es geschafft und darf sich zu den ungefähr oberen Hunderttausend der Stadt zählen, egal ob als geladener Gast oder Selbstzahler. Mit jeder Stufe dieser ziemlich steilen Treppe erhebt man sich ein Stückchen mehr über das gemeine Volk der ‚Wir-müssen-leider-draußen-Bleiber‘ da unten.
FC Bayern auf dem Oktoberfest„Harry, wink amoi!“
Lesezeit: 3 Min.
Torjäger Harry Kane steigt Treppen, Tom Bischof hat die Tochter von Mehmet Scholl an der Hand – und Luis Diaz einen harten Abend vor sich: So feiern die Rekordkicker des FC Bayern auf dem Oktoberfest.
Von Thomas Becker
Zeltschluss auf dem Oktoberfest:Je später es wird auf der Wiesn, desto größer die Dramen
Wenn der Abend vergeht und das Bier fließt, dann schäumen auch die Gefühle über. Ein Streifzug durch die Zelte – zu den Menschen, die knutschen, tatschen und sich abservieren.
Lesen Sie mehr zum Thema